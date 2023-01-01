PROFİLO’DAN YENİLİKÇİ ÇÖZÜM

Profilo Ödeme Sistemleri, satışlarda kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve anlık olarak takip edilebilmesi için Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın başlattığı Yazar Kasa Dönüşüm Projesi’nde hazırlıklarını tamamladı.





Dünya lideri VeriFone ile güç birliğine giderek VX 680-E1’i geliştiren Profilo Ödeme Sistemleri, mükelleflere yenilikçi ürünü ile gerçek bir mobil satış deneyimi sunmayı hedefliyor. Katma Değer Vergisi’nin uygulamaya geçtiği 1985 yılında ‘Ödeme Kaydedici Cihazların’ tasarlanması, üretilmesi ve yıllar içerisinde geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla kurulan Profilo Ödeme Sistemleri, Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın başlattığı Yazar Kasa Dönüşüm Projesi için hazırlıklarını tamamladı. Satışlarda kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve anlık olarak takip edilebilmesi için başlatılan Yazar Kasa Dönüşüm Projesi’nin ilk aşaması olan mobil EFT POS cihazlarının EFT POS özellikli yeni nesil yazar kasalarla değiştirilmesi sürecinde dünya lideri VeriFone ile güç birliğine giden Profilo Ödeme Sistemleri, VX 680-E1’i mükelleflerin beğenisine sunuyor.



Gerçek mobil deneyimi yaşatacak

Mükelleflere en yenilikçi çözümü geliştirmek için yapılan tüketici araştırmalarının ardından onlarca yıllık uluslararası deneyimini ortaya koyan Profilo Ödeme Sistemleri ve VeriFone, birçok yeniliği üzerinde barındıran Profilo VeriFone VX 680-E1’i tamamladı. Geniş kullanım alanı ve yüksek performansı ile ödeme uygulamalarını eksiksiz destekleyen üründe tüketicilerin günlük yoğunluklarında cihaz kullanımını kolaylaştırmak, menüler arasında kaybolmalarını engellemek için 3.5 inç büyüklüğünde renkli, grafik özellikli dokunmatik ekrana yer verildi. Ürünün herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilmesi için şık ve ergonomik bir kasa tasarlayan Profilo Ödeme Sistemleri, tasarımın yanı sıra rahat bir mobil kullanım imkanı sunabilmesi adına 577 gram ağırlığında, 172 mm uzunluğunda, 82 mm genişliğinde ve 69 mm yüksekliğinde ve rulo tüketiminin fazla olacağını düşünerek 15 metrelik rulo ile kullanılacak şekilde VX 680-E1’i geliştirdi. Profilo VeriFone VX 680-E1 donanımsal gücüyle de işletmelerin yeni yıldızı olmaya aday. Ürün, alışverişlerde en hızlı işlemleri gerçekleştirebilecek bileşenleri üzerinde barındırıyor. 400 Mhz. 32 bit işlemciye yer verilen ürün 500 MB’a kadar artırılabilen 192 MB belleğe sahip. PCI PTS 3.X, EMV LEVEL 1-2 güvenlik protokollerini üzerinde barındıran ürün, MSR, smartcard desteğinin yanı sıra temassız (NFC özellikli) kart okuyucu teknik özellikleriyle de öne çıkıyor. Ürün aynı zamanda TL-kontör yükleme, fatura ödemesi, kargo uygulamaları, sadakat uygulamaları, uçak içi uygulamalar gibi yüzlerce kurumsal uygulamaya da olanak sağlıyor. Mükelleflerin ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalar cihazlara uzaktan yüklenip, güncellenebilecek.



Satış sonrasında 7/24 müşterisinin yanında

Geniş kullanım alanı ve yüksek performansı ile ödeme sistemleri uygulamalarını eksiksiz destekleyen Profilo VeriFone VX 680-E1, mükelleflere akıllı ve pratik çözümler sunuyor. VX 680-E1 rakiplerinden farklı olarak 17 bankanın kredi kartı uygulamalarını desteklemesi sayesinde, mükelleflerin her istediği banka ile çalışmasına olanak sağlıyor. Teknoloji ve yenilikçilik odaklı geliştirilen Profilo VeriFone VX 680-E1 ısıya, neme, toza ve düşmelere karşı dayanıklılığıyla da ön plana çıkıyor. Birçok yeniliği üzerinde barındıran ürünü ile pazara hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanan Profilo Ödeme Sistemleri, satış sonrası hizmetleri ile rakiplerinden ayrılmayı hedefliyor. AKFA Holding Bilgi Grubu çatısı altında çalışmalarını sürdüren şirket, Türkiye genelinde 81 ilde 360 noktada 2300 kişilik sertifikalı uzman kadrosu ile 7/24 kurulum, bakım ve onarım servis hizmeti sunuyor.



Profilo Ödeme Sistemleri sektörün lideri

Bakkaldan kuruyemişçiye, kasaptan manava, marketten büyük gıda zinciri, organize perakendecilere ve akaryakıt sektörüne kadar Türkiye’de yüzbinlerce mükellefin ilk tercihi olan Profilo Ödeme Sistemleri bünyesinde Profilo, Olivetti ve Telestar marka Ödeme Kaydedici Cihazları bulunduruyor. Profilo, Olivetti, Telestar haricinde, 8 farklı ülkede, Farex, iErgos markaları ve OEM üretimi ile 30’dan fazla mali onaylı ödeme kaydedici cihazın sahibi. Şirket, 30 yıla yakın deneyimini günümüzün ileri teknolojisiyle birleştirerek bugün Türkiye’de 700 bin, yurtdışında ise 500 bin kurulu cihazı ile sektördeki öncülüğünü sürdürüyor.