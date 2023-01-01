Ramada Plaza İstanbul Asia Airport

İş merkezlerinin tam kalbinde; “İŞ”te konforun tek adresi

Anadolu Yakası’nda Gebze Organize Sanayi Bölgeleri’nin ve İstanbul Anadolu Yakası Sanayi Bölgeleri’nin tam merkezinde beş yıldızlı, kalite ve konforu buluşturan iş dünyasının en yeni ve en konforlu oteli Ramada Plaza İstanbul Asia Airport, modern ve son teknoloji kullanılarak oluşturulmuş geniş ve ferah 184 odası ile müşterilerine evsahipliği yapıyor. Misafirlerin konaklama ihtiyacını karşılamakla yetinmeyen Ramada Plaza İstanbul Asia Airport aynı zamanda özel toplantı salonları, ihtiyaca uygun alışveriş alanı, 2500 metrekare SPA ve fitness salonu ile bölgede dikkat çekti. Ramada Plaza İstanbul Asia Airport Otel Genel Müdürü Serkan Serdar, “Kocaeli ve İstanbul’un Anadolu Yakası baz alındığında bölgede toplam 17 OSB var. Gebze’ye konumlanan yapısıyla Ramada Plaza, sözkonusu potansiyelin tam göbeğinde yeralıyor. İhtiyaca göre planlanmış konsept bir otel olarak kısa sürede başarılı bir noktaya ulaştık” diyor. Bölgedeki sanayi yoğunluğu nedeniyle ağırlıklı olarak iş amaçlı konaklamalara cevap verdiklerini, özellikle lokasyon imkanlarından dolayı firmaların misafirlerinin konaklama, toplantı, transfer ihtiyaçlarından doğan maliyetlerini en aza indirerek avantaja çevirdiklerini dile getiriyor. “İstanbul’daki 5 yıldızlı otellerle mukayese edildiğinde misafir ağırlama maliyetlerinde yüzde 25 lokasyondan kaynaklı firmalara maliyet avantajı sağlıyoruz. Havalimanı, otel firma, firma otel transferlerini gerçekleştiriyoruz. Bu özelliğimizle misafirlerimizin konaklama memnuniyetini en üst noktada tutmaktayız. Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 kilometre uzaklıkta yeralmamızdan dolayı misafirlerin kısa süreli konaklama talepleri içinde hizmet vermekteyiz.” Ramada Plazaİstanbul Asia Airport Otel’in misafir portföyünün yüzde 80-90’ını yabancılar oluşturuyor. Otel yatırımı için karar verme aşamasında bölgede önemli ölçüde fizibilite çalışmaları yaptıklarını aktaran Serkan Serdar, bugüne kadar yapılan yatırım tutarının 40 milyon Avro’yu bulduğunu belirterek ilk yıl için 65-70 doluluk oranlarını hedeflediklerini dile getiriyor. Serkan Serdar, toplam oda sayısı 184, yatak sayısı 368 olan Ramada Plaza İstanbul Asia Airport Otel yatırımının ardından yine bölgede veya farklı alanlarda yeni bir otel yatırımı gerçekleştirebileceklerini belirtiyor.



Sosyal aktiviteler Ramada Plaza’ya avantaj sağladı: Ramada Plaza’nın misafirler nezdinde farklılaşmasının bir diğer nedenini de sunduğu sosyal avantajlar oluşturuyor. Son teknoloji ve tasarım harikası ürünlerle donatılmış spor salonu, fitness salonunun yanısıra günün yorgunluğunu atmanızı sağlayan SPA alanı bulunuyor. Ramada Plaza İstanbul Asia Airport bu özellikleriyle sanayicinin yanısıra bölgenin de ihtiyaçlarına hitap ediyor. Serdar, “Sanayicilerimizin SPA’ya yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. İlk ayın sonunda SPA üyelik hedeflerine ulaşıldı. Ayrıca yine mesai bitimi sonraları oluşan İstanbul trafiğinde harcanmak istenmeyen zaman SPA ile keyifli saatlere dönüştürülebiliyor. Bölgede ikamet eden kişilerin haftasonları ailecek zaman geçireceği aktivitelerimiz var” diyor. Otelde hafta sonu promosyon fiyatları da misafirlerine sunulabiliyor.



Toplantıların yeni adresi: Gebze, OSB’lerden başka ayrıca birçok dev kuruluşun; bankacılık, lojistik, otomotiv ve IT yatırımları da bölgede dikkat çekiyor. Sözkonusu dev yatırımların ihtiyacı olan toplantı ve seminerler için de adres olan Ramada Plaza İstanbul Asia Airport da minimum 14, maksimum 1.200 kişi kapasiteli toplam 10 adet toplantı salonu yeralıyor. Birçok firmanın verecekleri eğitimlerde dikkatleri daha iyi toplamak ve verimli zaman dilimi yaratmak için toplantı ve eğitimlerini farklı mekanda yapma isteğini aktaran Serdar, ayrıca yine misafirlerin talebine göre özel günler (düğün, nişan, gala) içinde evsahipliği yaptıklarını belirtiyor.