Regus Türkiye ile ofisiniz heryerde

Küresel esnek ofis konseptinin yaratıcısı Regus, işletmelerin ve çalışanların esnek ve mobil çalışmalarına yardımcı oluyor.



Ekonomik, esnek ve süratli çözümleriyle Regus,müşterilerine tek sayfalık bir kontrat imzalayarak ertesi gün tam donanımlı ofisinde çalışmayabaşlayabilme olanağı sunuyor. Çalışma alanı masrafları bir şirketin cirosunun yaklaşık yüzde 5’i ile yüzde 10’u arasında bir maliyet oluşturuyor. Regus firmalara operasyonlarını gerçekleştirirken katlanmak özorunda oldukları, personel giderlerinden sonraki enbüyük ikinci maliyetleri düşürmek için olanak sağlıyor. Böylece bina yatırımları, binayı idare edecekpersonel sayısından tasarruf eden şirketler, işlerinbüyüme veya küçülmesi durumunda gerektiği kadargenişleyip daralabiliyor. RegusTürkiye Ülke Müdürü Hakan Atalay, genişbir yelpazaye sahip düşük maliyetli ve kolay erişilebilir destek hizmetleriyle donatılmış ürünlerindenmüşterilerinin, yıllık, aylık, haftalık hatta saatlik bazda olmak üzere Türkiye’de şimdilik 10, pek yakında 20 merkezde, dünya çapında 2.000 noktada yarar-lanmalarının mümkün olduğunu söylüyor.Atalay,sundukları ürün ve hizmetlerin müşterilerinin mevcutiş altyapısına en iyi entegrasyonu sağlayacak, hattagitgide mevcut yapılarının tamamen yerini alacak biçimde dizayn edildiğini anlatıyor. Atalay, ofis çalışanları, freelance çalışanlar işletme maliyetlerini düşürmek isteyen müşterilerine sundukları ürün ve hiz-metleri kısaca şöyle özetliyor: “Tam donanımlı hazır ofisler:Yeni kurulan şirket-lerden, uluslararası şirketlerin yerel şubelerine, tek kişilik şirketlerden kurumsal yapılara, her bir müşteri; şirket için, ısmarlama, verimli, esnek ve maliyet etkin, müşterinin kendi karakteristiğini yansıtacak şekilde dizayn edilebilen tam zamanlı veya saatlikkiralanabilecek bir çalışma ortamı.Sanal ofisler:Özellikle düşük maliyet ve düşükriskle yeni pazarlara girmek isteyen her boyuttamüşteriye yönelik hizmettir. Prestijli bir lokasyondaprofesyonel bir iş adresi sağlanan müşterinin gelenposta ve kuryeleri karşılanır, dilediği adrese yönlendirilir. Müşteriye tahsis edilmiş telefon ve faks numaralarına gelen çağrılar, müşteri talebi doğrultusunda yönetilir ve mesaj yönetimiyle 7/24 müşterinin ulaşilabilir olmasısağlanır.Toplantı odaları:Dünya çapında 2000 merkezi lo-kasyonlarda yeralan farklı kişi kapasitelerine sahip,her türlü sunum yapabilmek için gerekli internet veprojeksiyon altyapısına sahip, opsiyonel olarak catering hizmeti de sunulabilen toplantı odaları için saatlik veya günlük rezervasyon tek bir telefonla yapılabiliyor. Kampus Ofis:Profesyonel bir iş ortamında çalışmak isteyen, ancak maliyet baskısı yaşayan genellikle start-up ve mikro işletmeler tarafından tercih ediliyor. Açık bir ofis alanına yerleştirilmiş masalardaaynı ortamda çalışan müşteriler arasında genellikleiyi bir network de oluşuyor. Business Lounge: İş toplantıları arasında üretkenkalmak ve dinlenebilmek için ihtiyaç olduğunda uğranabilecek, erişimi kolay ve konforlu bir noktadır.Kablosuz internet, baskı / tarama / fotokopi olanakları, ücretsiz ikramlar, kullanıma hazır bilgisayar ve LCD televizyonla donatılmış, her türlü ihtiyacı karşılayabilecek destek ekipleri yeralan çalışma alanları. Businessworld:Regus’un dünya çapında 105 ül-keye yayılmış 2.000’den fazla Business Lounge’ına giriş olanağı sağlayan, bir milyondan fazla üyesiolan bir klüp kartıdır. Video Konferans:Regus dünya çapında 2.000’denfazla noktayla sesli ve HD görüntülü video iletişimisağlayan dünyanın en büyük video konferans ağına sahip. Regus müşterileri zamandan ve seyahat masraflarından tasarruf etmek için tüm video konferans odaları için rezervasyonlarını tek numaradan yapabiliyor.”