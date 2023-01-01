Siber saldırıların hedefinde olan KOBİ’ler güvenlik çözümlerine daha çok yatırım yapmalı

Günümüzde siber casusluk ve online tehditler, bireysel kullanıcılar ve şirketler için en ciddi tehditler arasında yeralıyor.

Özellikle kurumsal alanda, bu dönem; büyüklük ve pazar payından bağımsız olarak her şirket, artık internet üzerinden gelecek saldırılara hazır olmak zorunda, KOBİ’ler de artık siber saldırıların hedefinde ve sadece anti-virüs çözümleriyle bu tehditlere karşı durmaları imkansız. Kaspersky Lab, KOBİ’lerin kapsamlı bir güvenlik çözümünü başarıya ulaşma ve büyüme yolunda kritik önemde bir yatırım olarak görmesini tavsiye ediyor.

KOBİ’leri bekleyen büyük tehditlere karşı Kaspersky’den çözüm: Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk, “Küçük ve çok küçük ölçekli işletmelerin pek çoğu, siber suçluların kendilerini hedef alması için çok küçük olduklarına ve siber suçluların isteyebileceği verilere sahip olmadıklarına inanıyor. Oysaki bazı siber suçlular, yetersiz BT korumaları olduğu bilinen bu zayıf hedefleri tercih edebilirler” diyor. Selçuk, tam kapsamlı güvenlik paketleriyle korunmayan KOBİ’leri kapatmaya varacak kadar olumsuz sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda uyarıyor: “Etkin bir güvenlik yönetimi stratejisi başarıya ulaşma yolunda KOBİ için hayati bir öğe. Kaspersky Lab olarak büyük şirketlerin yanısıra KOBİ ve çok küçük şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve çözümlerimizle pazardaki iddiamızı sürdürüyoruz. Kaspersky Lab’in bu konuda küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak geliştirdiği ‘Kaspersky Small Office Security’ çözümü; küçük işletmelerin online güvenlik sorunlarını çözmelerine yardımcı olan yeni özellikler içeriyor. Çözümü rakiplerinden ayıran en büyük farkı ise kullanım kolaylığı. İşletme sahiplerinin bir BT uzmanından yardım almasını gerektirmeyen, kullanımı kolay bir ürün içerisinde Kaspersky Lab’in en son zararlı yazılım engelleme teknolojilerinin tümü sunuluyor. Çözüm, küçük ölçekli işletmelerin giderek daha fazla benimsediği mobil cihazlar için zararlı yazılım koruması ve hırsızlık engelleme özelliklerinin yanısıra müşteri verilerinin hırsızlıktan veya kazara silinmeden korunmasını sağlamak için veri şifreleme araçları da içeriyor.”