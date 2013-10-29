Silence Istanbul Hotel & Convention Center

Silence Istanbul Hotel & Convention Center, 2013 baharında açılacak. Ataşehir Merkez’de yer alan; İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na 23 kilometre uzaklıktaki Silence Istanbul’un 5 yıldızlı oteli yakında açılacak. Silence Istanbul Hotel & Kongre Merkezi (Silence Istanbul Hotel & Convention Center), bölgeye dinamizm kazandıracak.





Profesyonel kadrosuyla sektöre hızlı ve misafirlerine kendilerini evlerinde hissettirecek kadar iddialı giriyor. Bölgede en büyük kongre ve toplantı salonlarına sahip Silence Istanbul Hotel & Convention Center lokasyon itibarıyla İstanbul’un en güzel ilçelerinden Ataşehir’de yeni yapılanmaya başlayacak Finans Merkezi’ne yakınlığıyla dikkat çekecek. Dört ve beş yıldızlı 2 otelinde toplam 592 oda ‘1200’ yatak kapasitesiyle bölgeye büyük değer katacak. Öncelikli açılışı planlanan 5 yıldızlı otelde misafirler için farklı ihtiyaçlara yönelik; 269 Superior, 61 Executive, 2 Corner Suit, 1 Execuive Suite, 2 Deluxe Suit, 2 King Suit, 3 Engelli olmak üzere toplamda modern ve konforlu 340 oda bulunuyor.

Turizm sektöründe 3 kıtada 7 farklı ülkede 40 yıllık tecrübeye sahip Silence Istanbul Hotels & Convention Center Genel Müdürü Birol Kaymas, lokasyonlarının İstanbul içinde her yöne kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde olduğunu belirterek, bu nedenle Asya yakasının tercih edilen oteli olacaklarını söylüyor. “27-29 Ekim 2013'te Uluslararası İpek Yolu Kongresi ve 10. Adam Konferansı otelimizde gerçekleşecek. Birçok sektörle toplantı ve kongre görüşmelerimiz devam ediyor” diyen Kaymas, aynı anda yan yana 5 ve 4 yıldızlı iki otele sahip olmasıyla özellikle şirket ve kongre turizminin en çok aranan oteli olacaklarını kaydediyor.

Birol Kaymas, diğer otellerden farklı olarak otelin özel katlarında özel hizmetliler (Butler) hizmeti bulunacağını anlatıyor. “Özel Katlar” otelin panoramik şehir ve deniz manzaralı 18.-21. katlarında bulunuyor ve burada konaklayan misafirlerin giriş ve çıkış işlemleri 17. ile 18. kat arasında bulunan özel katlar resepsiyonunda yapılıyor. Sadece bu katlar için geçerli olan ‘hoşgeldiniz kokteyli, turn down service, uşak hizmeti, İş Merkezi, ücretsiz açık büfe kahvaltı, beş çayı ve alkollü /alkolsüz içeceklerle happy hour'lar mevcut.

Gün ışığı alan; 7 metre tavan yüksekliğinde, 1500 metrekare genişliğinde 3’e bölünebilen ana salonu, 900 metrekarelik alternatif salonuyla toplamda 15 tam donanımlı toplantı salonuna sahip Silence Istanbul’da misafirler; tüm toplantı, konferans ve davetlerini son teknolojilerden faydalanarak eksiksiz organize edebiliyor. Kaymas, en iyi ve kaliteli hizmeti sunarak misafirlerine yüzde 100 memnuniyet sunmayı hedeflediklerini dile getiriyor: “Beş ve Dört Yıldızlı Otellerimiz ve Kongre Merkezimiz’e ek olarak aynı bölgede bir de ‘Üç Yıldızlı Otel’ projemiz bulunuyor. 2013’te yatırım programımızda bu projemiz de yer alıyor. Ayrıca yapılacak çeşitli organizasyon ve aktivitelerle bölgede ismini en çok duyuran, en çok talep alan ve en önemlisi en kaliteli hizmet veren otel olacağız. İlerleyen dönemlerde kendi ‘Catering filomuzu’ kurmayı da planlıyoruz. Tüm standartları sağlayarak bu konuda da hizmet kalitemizle ön planda olacağız.”