Sivil savunmada Selay farkı: Yüzde 100 ‘YERLİ’

Selay Elektrik ve Makine Sanayi, sivil savunma sirenlerinde yüzde 100 yerli üretimle ‘tek imalatçı’ olarak sektörün nabzını tutuyor. Toplam 400 kalemde üretim yapan Selay, bu yıl 20 yıllık tecrübesiyle ihracat yapmaya hazırlanıyor.





Selay Elektrik ve Makine Sanayi, 1985 yılında Ümraniye’de 100 metrekare alanda küçük bir atölyede döküm kalıpları imalatı yaparak faaliyetine başladı. Otomotiv aydınlatma, makine imalat sektörlerine 1993’e kadar kalıp imalatları hizmeti veren Selay Elektrik, daha sonra üretim yapısını değiştirdi. Birçok sektörde kalıp imalatı yaparak edindiği tecrübeyi elektrik sektörüne taşıyan firma, 20 yıldır elektrik sektörünün önde gelen kuruluşlarına fason imalat yapıyor. Selay Elektrik ve Makine Sanayi’nin imalat yaptığı ürün grupları: sivil savunma sirenleri ve ikaz lambaları, flaşör ikaz lambaları, kornalar, yangın algılama sistem olarak dikkat çekiyor. Firmanın yaklaşık 400 kalemin üzerinde ürün çeşidi bulunuyor. Selay Elektrik ve Makine Sanayi Genel Müdürü Cavit Çakmak, sivil savunma sirenlerinde Türkiye’de tek imalatçı olduklarını söylüyor. Yüzde 100 yerli üretim yaptıklarının altını çizen Çakmak, alanında lider bir firma olarak bu yıl ISO 2001 belgesini alıp yurtdışına direkt ürün satmak istediklerini söylüyor. 16 kişilik kadrosuyla hizmet veren Selay’ın fason tedarikçi firmaları dahil edildiğinde toplam istihdam 75 kişiyi buluyor. Çakmak, sektörde güçlü olmalarının temel nedeninin Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları olduğunu söylüyor. Ürettikleri tüm ürünlerin dizayn, tasarım ve Ar-Ge çalışmalarını kendilerinin yürüttüğünü açıklayan Çakmak, kalıpları da kendi bünyelerinde yaptıklarını anlatıyor. Çakmak, “Ana kalem imalatımız olan sivil savunma motorlu sirenlerin 100 w’dan 20 kw’a kadar Türkiye’deki tek imalatçısıyız” diyor. Cavit Çakmak, en önemli sıkıntılarının ise haksız rekabet olduğunu söylüyor. Zira elektrik sektöründe kalitesiz Çin ürünleriyle kıyasıya mücadele verdiklerinin altını çizen Çakmak, ayrıca kalifiye eleman sıkıntısı yaşadıklarını paylaşıyor.