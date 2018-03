Siz nerede, IFS ERP orada sizinle; “IFS 8” ve “mobilite”

IFS yeni versiyonu “IFS Applications 8” ve “mobilite” çalışmalarıyla yeni çağın ERP’si oluyor. IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, “30 Mayıs Perşembe günü The Ritz Carlton Otel’de saat 13.30’da başlayacak etkinlikte Türk sanayicisine IFS Applications 8’in farklı teknolojik yapısı, fonksiyonları ve mobil uygulamaları anlatılacak” diyor.





IFS 1983 yılında faaliyete geçmiş İsveç kökenli bir ERP yazılımı. Ürünün orjinal adı IFS Applications. IFS şu anda 60 ülkede 80 ofisle hizmet veriyor. Dünyada 3000’in üzerinde müşterisi mevcut. IFS dünyadaki ERP anlayışına yeni bakış açısı sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl “early Adapter” programı ile 5 firmada kurulum çalışmaları başarıyla tamamlanan IFS Applications 8 versiyonu bu yıl tüm dünyada ve Türkiye’de pazara sunulacak. IFS Application 8 versiyonuyla birlikte mobilite kavramı da IFS müşterileri için hazır. Application Store’lardan ücretsiz olarak indirilebilen özel uygulamalar ve tamamen tabletlere yönelik hazırlanmış ekranlarıyla ürün hareket ve hız odaklı her kurumun ihtiyaçlarını karşılıyor.

IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, IFS’in klasik ERP anlayışının ötesine geçerek yaptığı çalışmalarla müşterilerinin her zaman her yerden kurumsal sistemine ulaşmasını, saha personelinin işlemlerini hızlandırmayı ve yöneticilerinin her yerden rapor alabilmesini sağladığını söylüyor ve ekliyor: “Mobilizasyonun iş değerlerini değiştirecek büyük bir güce sahip olduğu düşüncesiyle yola çıkan IFS, bu değişimin tam ortasında da ERP’nin olması gerektiği gerçeğiyle harekete geçiyor. ERP sistemleriyle mobilitenin aynı platformda kullanılması teknoloji merkezli yaklaşımlarda çok zor ve çok pahalı oluyor. Ancak IFS temel yaklaşım olarak mobilitenin küçük ya da büyük fırsatları sermayeye dönüştürmesini benimsemiş.”







IFS’in mobil servislerinin şirketlerin iş süreçleri kadar esnek bir yapı sunduğunu anlatan Öztürk şu bilgiyi paylaşıyor: “30 yıldır müşterilerimizle yaptığımız yakın çalışmalar neticesinde her sektörün kendine ait zorlukları ve meydan okumaları olduğunu çok iyi anladık. Örneğin bir offshore firması için ya da sürekli hareket halinde olan bir CEO için mobilitenin anahtar nokta olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda biliyoruz ki şirketteki her departmanın kendi ihtiyaçları ve çözüm içinde farklı akışları oluyor. Sonuç olarak biz de kullanıcı ya da lokasyon ayırtetmeksizin çalışacak ürünler geliştiriyoruz.”

IFS’in uzun Ar-ge projesiyle geliştirdiği IFS Enterprise Explorer ekranlarıyla laptop ve tabletler ile IFS Applications’a heryerden erişim mümkün oluyor. Dokunmatik tablet ekranlarına özel olarak tasarlanmış kullanıcı arayüzleri sayesinde uygulama kolaylıkla kullanılıyor.

IFS Bulut

Ergin Öztürk anlatıyor: “Eğer IFS 7.5 veya daha yüksek bir versiyon kullanıcısı iseniz IFS’in mobil uygulamalarına hazırsınız demektir. IFS Touch Apps adını verdiğimiz 7 adet mobil uygulamanın deneme versiyonları ise herhangi bir IFS kurulumu gerektirmeksizin ücretsiz olarak indirilebiliyor. Android, iOS ve Windows akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için herhangi bir kurulum (VPN ve Citrix) gerekmiyor. Şifreler veya kurumsal veriler IFS bulut sisteminde depolanıyor ve bulut aracılığı ile gizli veriler şifrelenerek saklanıyor. Şirketlerin kendi IT ekiplerinin bu uygulamaların sürdürülebilirliği için herhangi bir çalışma yapması gerekmiyor. IFS’in şu anda hazır bulunan 7 tane uygulaması mevcut. Bununla birlikte IFS Labs adı verilen geliştirme grubu ise bu uygulamaların sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlar şöyle: IFS Notify Me. IFS Sales Companion. IFS Trip Tracker. IFS Time Tracker. IFS Support Companion. IFS Quıck Facts. IFS Quick Reports.”

Üretim endüstrilerine özel çözümler

Ergin Öztürk, IFS ERP’yi Türkiye pazarında farklılaştıran 3 temel unsuru şöyle açıklıyor: “Bizi farklı kılan ilk nokta ürünümüz olan IFS Uygulamalarının teknolojik ve fonksiyonel özellikleridir. Yoğun rekabet ortamı ve çok hızlı değişen pazar şartları şirketlerin kullandıkları kurumsal yazılımlarının da bu değişime hızla ve kolayca uyum sağlamasını gerektiriyor. IFS Uygulamaları, üretim endüstrilerine yönelik özel çözümler sunan bir altyapıya sahiptir. Dünya üzerindeki 3000’den fazla müşterisinde elde ettiği birikim yüzde 100 yazılıma yansımış durumdadır. IFS ERP ‘Bileşen’ mimarisi diye adlandırılan (Servis Odaklı Mimari-SOA) son derece ‘esnek’ teknolojik bir altyapıya sahiptir. Artık bilgisayar kullanıcıları zor, karmaşık, anlaşılmaz, sıkıcı uygulamaları kullanmak istemiyor. IFS ERP Uygulamaları bu konuda da yüzde 100 web tabanlı yapısıyla kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunuyor.







IFS Uygulamaları’nın özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm fonksiyonlarını baştan sona kapsayan bir yapı sunması da önemli farklarımızdan. Birçok kurumsal kaynak planlaması yazılımı tek başına yeterli gelmiyor, ek yazılımlar ile çözüm sağlanıyor. Örneğin Ar-Ge, Proje Yönetimi, Servis Yönetimi, Doküman Yönetimi, Üretimden Veri Toplama, Cad entegrasyonları gibi genellikle 3. Parti yazılımlarla sağlanan uygulamalar, IFS ERP’de standart paket içerisinde sunuluyor. Böylece bir işletme IFS ERP aldığında başka hiç bir ek yazılıma ihtiyaç duymuyor. Yani IFS bir şirketin bütün ihtiyaçlarını tek bir ürünle karşılayabiliyor.

Bizi ayrıştıran ikinci temel nokta danışman ekibimizin bilgi ve deneyimi. IFS Türkiye 15 yıl tecrübesi olan danışmanları bünyesindeki çekirdek kadrosunda koruyan geniş ve deneyimli bir ekibe sahiptir. IFS olarak sektör uzmanlığına çok önem verilmektedir. Bu sebeple ana endüstrilerle ilgili uzman danışmanlar sektör ihtiyaçlarını daha yakından takip etmekte ve çözümler sunmaktadır.

Üçüncü temel nokta ise müşterilerimiz ve eserlerimizdir. IFS olarak müşterilerimizi hizmet verdiğimiz firmalar olarak değil geniş bir ailenin bireyleri olarak görmekteyiz. Her bir proje müşterilerimizle birlikte yoğun emek harcadığımız ve sonuçlarıyla birlikte gururlandığımız eserler ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple IFS Türkiye’de eserleriyle ön plana çıkmış, müşterilerinin desteği ile büyümüştür. IFS Türkiye’de 150’nin üzerinde müşteri sayısıyla pazarda en yaygın kullanılan ikinci global yazılım konumundadır. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu üretim ve proje endüstrilerinden gelmekte. Başta üretim ve proje endüstrileri için müşterilerimize standart IFS Uygulamaları ile birlikte son derece gelişmiş bir kurumsal kaynak planlama-ERP yazılımı sunuyoruz.”