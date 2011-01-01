Sleep Art

İbis ailesi benzersiz, dijital ve sanatsal alarmlı saat uygulaması iPhone Sleep Art’ı lanse ediyor





IBIS’E GÖRE SLEEP ART YENİ BİR İNOVASYON ve ŞİMDİ İPHONE’DA

BETC Digital işbirliğiyle ibis ailesi tarafından geliştirilen dijital deneyim herkesin yaşaması için ücretsiz. Her sabah, iPhone kullanıcılarına uykuların nasıl dijital bir sanat eserine dönüştüğünü görmelerini sağlıyor. Sleep Art programlandığında, iPhone sesleri ve hareketleri yakalayan bir sensör haline geliyor ve bu veriler kullanıcı uyumaya devam ettikçe gerçek zamanlı olarak sanal bir “sanat eserine” dönüşüyor.

Accor’un ekonomi oteli markaları olan ibis, ibis Styles ve ibis budget size mutlu bir uyku sözü verirken bir adım daha ileriye giderek uykunuzu bir sanat eserine dönüştürerek daha da geliştirmeye ve yüceltmeye karar verdi.



SLEEP ART UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIR?

Uygulamanın kullanımı son derece kolay. Ücretsiz indirdikten sonra kullanıcı iPhone’unu prize takar ve saat alarmını kurar. iPhone yatağın üzerine konulur ve uygulama tüm gece boyu çalışır. Sleep Art’ın hoş müziğiyle uyandırılır ve uykunuzun yarattığı sanat eserini keşfedersiniz. Sanat eserinizin gelişimini dakika dakika izleyebilirsiniz. Her gece farklıdır. Bu sanal sanat eserleri galeride saklanır ve farklı geceleri karşılaştırabilir ve sonuçları e-posta veya Facebook üzerinden paylaşabilir ve böylece olabildiğince çok kişi bu benzersiz dijital deneyimi yaşayabilir. Uygulama yeni nesil iPhone’lar ve iOS 5 ve 6 işletim sistemleriyle uygundur. 4 Mart itibarıyla Apple Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.



SLEEP ART UYKUYU GERÇEK BİR SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜR

Bu yeni uygulama Eylül 2011’de başlayan ve aynı anda 57 ülkede eş zamanlı olarak rekor bir sürede tamamlanmış olan ibis markasının dönüşümünün bir devamı olarak geliştirilmiştir. İbis markalarının modernize edilmesine ve başta markanın “Sweet BedTM” konsepti ile geliştirdiği yeni yatakları sayesinde, misafirlerine konforlu bir uyku sunmaya odaklanır. Sleep Art, bir ibis otelindeki gece uykusunun muhteşem rahatlığını tuvale çizen benzersiz bir dijital deneyimdir. Ekim 2012’de ibis ailesi bu benzersiz teknolojik deneyimi bir robot ve ibis, ibis Styles ve ibis budget’in Sweet Bed’ine bağlanan 80 sensör kullanarak geliştirmiştir. Robot, misafirlerin gece uykusunu gerçek zamanlı olarak yeniden üretmiştir. Bu emsalsiz dijital işlem, Paris, Berlin, Londra ve Varşova olmak üzere dört büyük Avrupa başkentinde üç aylık bir süre ile çalıştırılmıştır. İşlem sırasında, marka tarafından Facebook’ta düzenlenen yarışmanın galipleri mükemmel bir gece yaşamış ve kendi tuvallerini eve götürmüştür.