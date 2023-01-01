SMS-TORK iddialı; Mücevher kalitesinde ürün

Türkiye’nin ilk pnömatik aktüatör üreticisi olan SMS, TORK markasıyla endüstriyel otomasyonda dünya devi olma yolunda hızla koşuyor.

Dünyada 5 kıtada 57 ülkeye ihracat yapan, SMS 3500 metrekare kapalı alanda kurulu fabrikasında üretim yapıyor. Solenoid valf ve pnömatik aktüatör üretiminde uzmanlaşan SMS, 1000 civarında ürün çeşidiyle piyasaya hizmet sunuyor. SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş. Fabrika Müdürü Adnan Karaer ile şirketin kurumsallaşma çalışmaları, Ar-Ge Yöneticisi ve aynı zamanda İTÜ Makina Mühendisliği’nde doktora yapan Yaşar Mutlu ile de yeni inovatif ürünler üzerine konuştuk.

Şirketin hedefi kurumsallaşma. Adnan Karaer, zihinsel güce odaklandıklarını, yapılan işlerin ve ürünün kalitesinde, üretim hızının arttırılmasında, hiyerarşik organizasyon yapısının güçlendirilmesinde ciddi gelişme sağladıklarını söylüyor. “Amacımız her bir ürünün mücevher kalitesinde çıkmasını sağlamak” diyen Karaer, geçen yıla göre üretim kapasitelerinde yüzde 15’lik artış kaydettiklerini anlatıyor: “Yeni CNC makine, test ve kalite kontrol cihazı alımlarıyla makine parkurumuzu sürekli yeniliyoruz. Daha kısa sürede daha düşük maliyetle daha kaliteli üretimi hedefliyoruz.”

Adnan Karaer, toplam kalite çalışmaları doğrultusunda “Yalın” yönetim sistemini benimsediklerini ve hedeflerinin “sıfır hata ile üretim yapmak” olduğunu açıklıyor: “2010 yılında 8-9 bin PPM kalite oranıyla üretim yaparken bugün bu rakamı 500-1000 PPM arasına düşürdük ve müşterilerden gelen şikayetleri de ciddi oranda azalttık. 2 yılda 100-200 PPM oranına düşürmeyi hedefliyoruz, sıfır hataya doğru gidiyoruz. Küresel imalat ölçeklerine doğru geçişimiz başladı.” Piyasadaki gaz alarm cihazları içerisinde sıfır hata ile üretilmiş tek ürün SMS imzasını taşıyor. Son 2.5 yılda otomotiv sektörüne de giren SMS, sektörün öncülerinden Ford’a direkt ürün veriyor. 2 yılda hiç iade gelmediğini ve sıfır hatayla üretim yaptıklarını aktaran Karaer, sevkiyat sürelerinin de hızlandığından sözediyor: “3 yıl öncesine kadar 6 haftalara kadar verilen teslimat sürelerimizin yüzde 70’i günlük seviyeye geldi. ‘Bobin zırlaması’ dediğimiz yüzde 6’lık bir hata kalemimiz vardı, 6 Sigma çalışmasıyla bu problemi kökünden çözdük. Bir yıldır bu konuda tek bir şikayet bile almadık.” Ürünler için PPAP denilen bir teknik dosya hazırlanıyor, bu dosyada ürünün girdisi, çıktısından, hata modları ve etkileri analizi (FMEA), ölçüm sistemleri analizine (MSA) kadar içeride yapılan operasyonlar dahil bütün öngörüler yeralıyor.

Karaer, başarıyı; kalite bilincinin çalışanlarda yerleşmesiyle açıklıyor: “Şirket içi eğitim, motivasyon, bilgilendirme çalışmaları ve yöneticilikten ziyade liderlik anlayışı çok önemli. Yönetici; ister, emreder, yapılmasını bekler, lider ise önayak olur, gösterir, ilk adımı atar, insanların arkasından gelmesini bekler. Çalışanlara zorla kalite bilinci veya kurumsal kültürü veremezsiniz, sahiplenmeleri gerekir. Metrik olarak her ay mevcut durumumuzu takip ediyoruz. İç ve dış hata oranlarımızı, eğitim seviyemizi aylık bazda takip ediyoruz. Makine Yetenekleri Analizi (CPK), makine, çalışan ve kaliteyi ölçümleyen Performans Analizi’ni (OEE) otomatik olarak alıyoruz. Müşteri şikayetleriyle fabrika müdürü olarak direkt ben ilgileniyorum. Müşterilerin mevcut şikayetlerini irdeleyerek bizim için nasıl iyileştirme vasıtası olabilir diye bakıyoruz. Kalite bölümümüzde otomotiv sektöründe kullanılan 8D denilen düzeltici, önleyici faaliyet çalışması yapıyoruz.”

SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş. Ar-Ge Yöneticisi Yaşar Mutlu, yeni ürünlerini şöyle sıralıyor: “ATEX sertifikalı pnömatik aktüatörler, bobin ve gaz alımı cihazlarımız 1 yıldır, sualtı akışkan kontrolünü sağlayan IP 68 Serisi solenoid vanalarımız, su altında da çalışabilen elektrikli ürünlerimiz, enerji tasarruflu Latching serisi solenoid vanalarımız 6 aydır, solenoid vanaların kontrolünde enerji tasarrufu sağlamak için kullanılan elektronik devre PWM Soket 2 aydır, otomotiv sektörüne özel ürettiğimiz fren sistemlerinde kullanılan solenoid vanalarımız 2 yıldır, özellikle Kuzey Avrupa ve Rusya pazarına yönelik Ar-Ge ürünümüz; –50 derecede çalışan pnömatik aktüatörlerimiz 2 aydır, 300-500 bin açma kapama yapan ürünümüzü geliştirerek yenilediğimiz ve 2.5-3 milyon açma kapama kapasitesine ulaşan ve yarattığı şok etkisi artırılan ürünümüz Power patlaç, yol, baraj, su, petrol ve doğalgaz taşıma hatlarında kullanılan yeni 350’lik pnömatik aktüatörlerimiz 1 yıldır piyasada.”