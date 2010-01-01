SNI, Türkiye’nin lider e-dönüşüm şirketi olma yolunda

Cem Yurdakul, Alper Gür ve Emrah Oflaz’ın girişimleriyle 2004 yılında kurulan firma, 2010 yılında yeniden yapılanma ile SNI Danışmanlık adını aldı.

Temel faaliyet alanı SAP Danışmanlığı ve ek ürün geliştirme olan firma, 2004 yılından itibaren ise yurtdışı projelere ağırlık vermeye başladı. SAP faaliyetleriyle Avrupa ülkelerinde projeler yürüten SNI, bugüne kadar 16 ülkede 28 projenin yürütülmesinde görev yaptı. Firmanın başarı hikayesi yaratmasında esas neden ise yürüttüğü stratejide saklı. İstanbul`da bulunan genel merkezin yanısıra Amsterdam ve Varşova’da hizmet gösteren irtibat ofisleriyle SNI, yurtdışında firmaların ihtiyacını çözerken uzman kadrosunun yanı sıra projeyi yürütecek doğru kişi kanallarını devreye sokuyor. Bir nevi dış kaynak modeliyle uzman kişi, projenin başarıyla hayata geçmesini sağlıyor. Böylece şirketlerin sorunu şirketin kontrolünde, yerinde daha hızlı çözülmüş oluyor. SNI’nin Avrupa’dan ABD’ye, Japonya’dan Mısır’a yaklaşık 50 danışmanı bu şekilde hizmet veriyor.



SAP’deki başarısını e-faturaya taşıdı

SNI İş Geliştirme Müdürü Rıdvan Yiğit, özellikle yurtdışında önemli başarılara imza attıklarını ve benzer başarıyı 2013 yılından bu yana e-faturada Türkiye’de de gösterdiklerini söylüyor. E-fatura şirketin ana iş kalemlerinden biri haline geldi. Yiğit, e-fatura projesini 2013’ün başında geliştirdiklerini Mayıs 2013’ten buyana 100’den fazla firmanın Gelir İdaresi Başkanlığı entegrasyonunu sağladıklarını açıklıyor. E-fatura sürecinin Türkiye’de e-dönüşümün bir parçası olduğunu aktaran Yiğit, SNI olarak, firmalar için maliyetleri minimalize edecek entegrasyon hizmet sunduklarını belirterek, “Entegrasyonu sağlanan firmalara sistematik bir şekilde, sorunsuz ve uluslararası kalitede destek hizmeti veriyoruz. Hizmet seviye anlaşmalarına uyarak çoğu zaman bir iki saat içinde düşük önemdeki konularda dahi gün içinde geridönüş yapıyoruz. E-fatura konusunda birlikte yola çıktığımız müşterilerde % 100 memnuniyet yakaladık. Hiçbir projemiz bugüne kadar başarısız olmadı” açıklamasını yapıyor.

Yiğit, SAP kullanmayan ERP ve muhasebe programı kullanan şirketler içinde de bağımsız çözümleri olduğunu, bu şekilde 30’u aşkın şirkete çözüm sunduklarını anlatıyor.



E-defter bu dönemin popüler konusu

Türkiye’nin e-dönüşüm sürecinde e-faturadan sonra e-defter ardından da e-arşiv geliyor. Dolayısıyla e-fatura sürecini gerçekleştiren 100’den fazla firma, SNI’nın e-defter uygulama sürecine dahil oluyor. Rıdvan Yiğit, şirket olarak e-defter konusunda, e-dönüşümde edindiği portföy ve tecrübe sayesinde e-faturaya oranla daha da rekabetçi olacaklarının altını çiziyor. Yiğit, bu nedenle e-defterde 450-500 firma hedeflediklerine dikkat çekerek, şu bilgileri veriyor: “e-defterden sonra e-arşiv süreci başlayacak. SNI olarak e-arşiv konusunda yatırımlar gerçekleştirdik. 4 şirkette e-arşiv projesini başlattık. Türkiye’nin dönüşüm projesini önemsiyoruz. Aynı zamanda bu dönüşümün firmaların maliyetlerini düşürmede önemli bir misyonu olacaktır. SNI olarak temel hedefimiz 2014’te Türkiye’nin lider e-dönüşüm şirketi olmaktır.” SNI’de şu an ağırlıklı mühendis olmak kaydıyla 50 kişi istihdam ve aynı zamanda 5000 sözleşmeli danışman ağıyla faaliyet yürütüyor. Şirket olarak bu yıl e-dönüşümde yüzde 300-400 büyüme rakamlarına imza attıklarını kaydeden Yiğit, ayrıca SAP’da ürün gamı oluşturma hedefleri olduğunu sözlerine ekliyor.



SNI’nın hizmetleri

SNI e-Fatura Çözümü: e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun elektronik faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır.

SNI e-Defter Çözümü: e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu bilgilerin elektronik ortama geçirilmiş bilgiler bütünüdür. Sistemdeki tüm defterlerin muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin de elektronik ortamda yapılması mümkün hale gelmiştir.

Recruitment: SNI, dünya çapında geniş danışman ağı ve bu ağın sürekli yönetimi/devamlılığı için dedike edilmiş geniş ekibiyle, dünyanın farklı ülkelerinde çözüm ortağı olarak hizmet verdiği müşterilerine proje bazlı/devamlı SAP Danışmanı kaynağı sağlamaktadır.

Danışmanlık: SNI danışmanlık ihtiyacı olan firmalarda maksimum müşteri memnuniyeti ilkesiyle çalışır.

