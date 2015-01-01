sorunsuz e-Defter çözümü için lider isim FIT Solutions

e-Defter kullanmakla yükümlü firmalar için yavaş yavaş sürecin sonuna geliniyor. e-Dönüşüm’ün Türkiye’deki lider ismi FIT Solutions, e-Fatura’dan sonra e-Defter’e geçiş süreçlerinde de firmaların yanında oluyor. FIT Solutions, SAP standartlarında geliştirilmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış e-Defter yazılımı ile güvenilir, kolay ve sorunsuz hizmet sunuyor. e-Defter şirketlerin tasdik maliyetlerini yaklaşık yüzde 60 oranında düşürüyor, KOBİ’ler ayda 8 bin TL’ye kadar tasarruf sağlayabiliyor.

e-Defter çözümü kullanmakla yükümlü firmaların dönüşüm süreçlerini tamamları için son tarih 1 Ocak 2015. Firmalar 2014 Aralık ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirmiş olmak zorundalar. e- Fatura sürecinin ardından bu süreçte de e-Dönüşüm’ün Türkiye’deki lider ismi FIT Solutions, firmaların en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam ediyor. FIT Solutions, şirketlerin iş süreçleri ve devlet ile olan ilişkilerini dijital ortama titiz ve sorunsuz biçimde taşımalarını sağlıyor.

2000’den fazla müşteri ile en fazla tüzel kullanıcıya sahip e-Defter yazılımı: e-Defter uygulamasına geçmek isteyen şirketlerin, veri kayıpları gibi sorunlara maruz kalmamak için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uyumluluk onaylı firmalar ile çalışması tavsiye ediliyor. FIT Solutions, Türkiye’de bu uyumluluk onayına sahip olan sadece 30 civarında firmadan biri durumunda. FIT Solutions’ın SAP standartlarıyla geliştirilmiş e-Defter yazılımı, titiz ve sorunsuz bir sistem sunuyor. Şirket stratejik iş ortakları Turkcell, ING BANK, Türkiye Noterler Birliği ve Cordis ile birlikte çalışarak farklı çözümlere imza atıyor.

FIT Solutions’ın e-Defter müşterileri arasında otomobil, enerji, inşaat, sigorta gibi sektörlerde uluslararası ölçekte faaliyet gösteren dev markalar bulunuyor. Bunun yanı sıra KOBİ’lere de çözüm sunan şirketin 2000’den fazla müşterisi var ve Türkiye’de en fazla tüzel kullanıcıya sahip e-Defter yazılımını üretiyor.

Tasdik maliyeti yaklaşık yüzde 60’a düşecek, KOBİ’ler ayda 8 bin TL tasarruf edecek: e-Defter uygulaması defterlerin kağıt halinde basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve çok daha düşük maliyetle yapma imkanı sunuyor. Ortalama ayda 10.000 sayfa defter tutan bir firmanın 5.000 TL civarında olan tasdik maliyeti, e-Defter'e geçildiğinde, yaklaşık yüzde 60 oranında azalıyor; kırtasiye masrafı sıfırlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, küçük ve orta ölçekli bir firmanın e-Defter kullanmaya başladığında ayda 8.000 TL civarında tasarruf edeceğini öngörüyor.

Ülke ekonomisi yılda 500 milyon TL tasarruf edecek: e-Defter'e zorunlu geçiş yapacak olan 20 bin mükellef firma var. Bu kapsamın genişlemesi ve mükellef firmaların artması gündemde. Bu firmaların tasarrufuyla birlikte, ülke ekonomisi yılda 500 milyon TL'ye yakın tasarruf edecek. Öte yandan şirketler e-Defter ile kağıt tasarrufu yaparak, iş süreçlerini doğaya dost biçimde dönüştürmüş olacaklar.



FIT Solutions hakkında:

1999 yılında faaliyete başlayan FIT Solutions, şirketlerin iş süreçleri ve devlet ile olan ilişkilerinin dijital ortama taşınmasında en çok tercih edilen, Türkiye’nin lider e-Dönüşüm firmasıdır. FIT Solutions, şirketlere 'e-Defter', ‘e-İrsaliye’, ‘e-Arşiv’, ‘e-Bilet’ ve 'e-İmza' gibi uygulamalarla ‘e-Dönüşüm’ süreçlerinin düzenlenmesinde iş verimliliği artıran, maliyet ve zaman yönetimini kolaylaştıran 'Kurumsal Değer Mü- hendisliği' projeleri sunmaktadır. FIT Solutions artmakta olan AR-GE ekibiyle dünya trendlerini takip etmekte, Türkiye’de kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarının gelişimine yön vermektedir. Turkcell, ING BANK, Türkiye Noterler Birliği ve Cordis ile stratejik iş birlikleri bulunan şirket, 2014 yılında $50M büyüklüğündeki Hollanda merkezli girişim sermayesi fonu Revo Capital’den yatırım almıştır. Bu yatırımın ardından FIT Solutions, e-Dönüşüm konusundaki bilgi ve deneyimini sürekli geliştirerek global müşterilerine yenilerini eklemenin yanı sıra, KOBİ’ler için de ilk adres olmayı hedeflemektedir.