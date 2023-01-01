SurGATE, e-postayı güvene alıyor

VizyonARGE iştiraki olan SurGATE Labs’ın CTO’su İsmail Yenigül, e-posta üzerinden büyük ticari işbirlikleri ve özellikle önemli kamu bilgilerinin paylaşılmasından kaynaklı olarak e-posta güvenliğinin her zaman en üst düzeyde tutulması gerektiğini söyledi. Yenigül, “Güvenli e-posta iletişimi için sadece sunucu istemci arasındaki bağlantının güvenli (SSL) olması yetmiyor, e-postanın sunucuda bulunduğu anda şifreli olarak tutulması gerekir” dedi.

2006 yılından itibaren yerli e-posta çözümleri geliştiren SurGATE Labs ekibi olarak e-posta ağ geçidi üzerinde e-posta şifreleme desteği eklemek için Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirdiklerini aktaran Yenigül, “Yıl sonuna doğru istemci tarafında ileri seviye bilgi gerekmeksizin, istemciye herhangi bir ek yazılım kurmadan ve mevcut e-posta sunucusunu değiştirmeden SurGATE Antispam Ağ Geçidi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde şifreli e-posta alış verişi yapılabilecektir” bilgisini veriyor. Yenigül, Surgate LABS “İletişim’de Güvenlik” konulu seminerlerle Türkiye’de ki kullanıcıları da bilinçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, “Teknopark İstanbul’daki ofisimizde 35 kişilik Ar-Ge ekibimizle akademi-sektör işbirliklerine de önem vererek ‘Güvenli Bütünleşik İletişim Çözümleri’ndeki derin tecrübemizi üniversite öğrencilerine de aktarmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

