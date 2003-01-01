Tekno Ray Solar

Enerray S.P.A. ile Tekno Şirketler Grubu’nun ortak kuruluşundan güneş enerjisi çözümleri

Tekno Ray Solar, güneş enerji sistemleri tasarımı, tedariği ve kurulumu amacıyla Avrupa’da sektöründe lider firmalardan Enerray S.P.A. ile Tekno Şirketler Grubu’nun ortak kuruluşudur. Bugüne kadarki 1.2 GW üzeri enerji portföyü ve Tekno Ray Solar olarak Türkiye’de oluşturduğu referansları ile sektörün en önemli oyuncusu olan Tekno Ray Solar, sunduğu anahtar teslimi projelerde, ilk oluşum ve izinlerinin alınma aşamasından, tesisin elektrik sistemine bağlantısını yapmak suretiyle en son devreye alınma işlemlerine ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreci üstleniyor.

Tekno Ray Solar Satış & Pazarlama Müdürü Mehmet Özenbaş, Tekno Ray Solar olarak güneş enerjisi alanında 2 farklı şapkaları bulunduğunu söylüyor. Kendi yatırımları ve müşterileri için yaptıkları EPC (mühendislik, tedarik, inşaat ) projeleri bulunduğunu belirten Özenbaş, “Yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda, 2014 yılı için toplamda 23 MW’lık Zemine Monte ve Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali projesini devreye almayı planlamaktayız. Halihazırdaki toplam 23 MW’lık projemizin yanısıra 2014 yılı içerisinde 12 MW’lık yeni sözleşmelere de imza atmayı öngörüyoruz. Hedef projelerimiz 500 kW ila 1000 kW’lık tesislerden oluşan lisanssız yatırımlar olmakla beraber açılacak lisans ihalesinde de önemli bir rol üstleneceğimize inancımız tamdır” diye konuşuyor.

Mehmet Özenbaş, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelinin tüm Avrupa bölgesinden daha yüksek enerji verimliliğiyle dünya üzerindeki en önemli noktalardan biri olduğuna dikkat çekti: “Sanayi Bakanlığı verilerine baktığımızda, ülkemizde şu anda Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan kapalı çatı alanı toplam 27.000.000 metrekarenin üzerinde, bu bölgeler dışındaki sanayi çatı alanları da gözönüne alındığında, ülkemizde sadece sanayi çatılarının 100.000.000 m2’nin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunların yanında, saha kurulumları, ticari çatılar ve turizm sektörüne ait çatıları gözönüne aldığımızda ülkemizin güneş enerjisi sektör kapasitesi açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade edebiliriz. Nitekim, EÜD (Elektrik Enerjisi Üreticileri Derneği) verilerine göre, 2003-2013 yılları arasında yaşanan yüzde 62.40’lık kurulu güç artışımızın, büyüyen ve gelişen sanayimizle beraber önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini bilmekteyiz. Enerjimizin yüzde 78’ini ithal ettiğimiz, yüzde 48’ini doğalgazdan ürettiğimiz günümüzde toplam kurulu gücü 62 GW’ı geçen ülkemizde, enerji arz güvenliği açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi, 2007-2013 yılları arasında döviz bazında yıllık ortalama yüzde 7.7 oranında artış gösteren elektrik fiyatlarını da gözönünde bulundurduğumuzda; işletme maliyet, bakım kolaylığı, uzun ve verimli ömür açısından ülkemiz şartlarındaki en efektif enerji çözümüdür.”

Mehmet Özenbaş, sektörün önünde merakla cevap bekleyen sorulardan en önemlisinin lisans ihaleleri olarak gözüktüğünü dile getirdi: “2013 yılı sonunda bitirilmesi beklenen lisans ihalelerinin, geçtiğimiz yıl içindeki regülasyon değişiklikleri sebebiyle 2014 yılına ertelenmesi ve süreç belirsizliğinin korunması, lisanslı ve lisanssız yatırımcıların karar süreçlerinde etkili olmaktadır. 2013 yılı lisanslı elektrik üretimi için EPDK’ya yapılan başvuruların teknik değerlendirme çalışmaları devam ediyor, bu ilk safhada 600 MW kurulu güce fotovoltaik santral lisansı verileceği bilinmektedir. Yapılan başvuruların ise 8900 MW’ın üzerinde olması, ülkemizdeki güneş enerjisi sektörünün ne kadar büyüyeceğinin en temel göstergesidir. 2014 yılının lisans ihaleleri açısından kısa vadede bir çözüm yılı olacağına inanıyoruz.”