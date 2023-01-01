Tekno+Officine Maccaferri

Türkiye ve İtalya’nın en büyükleri Düzce’de buluştu.





ORTAKLIK PROFİLİ

Tekno Şirketler Grubu: 1986 yılından bu yana inşaat makinaları ve altyapı inşaat malzemeleri, atık su arıtma tesisleri konularında dünyanın önde gelen imalatçı firmalarının Türkiye distribütörlüğünü ve ortaklıklarını yürütüyor. 2011 yılı itibarıyla girdiği enerji sektöründe, faaliyete geçmiş olan Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri ve bu yıl işletmeye alınacak Güneş Enerjisi santral yatırımlarıyla orta vadede 300 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.: SECI Holding Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Officine Maccaferri’nin 100 ülkede 29 fabrikası bulunuyor. 130 yılı aşkın süredir mühendislik, dizayn, araştırma ve geliştirme projeleriyle inşaat mühendisliği sektörüne hizmet veriyor.

İtalyan devi Officine Maccaferri ile Tekno Şirketler Grubu ortaklığıyla faaliyete geçen Tekno Maccaferri Düzce’de 10 bin metrekare alanda kurulu ilk fabrikasını hizmete açtı. Fabrikada üretilen ürünler Ortadoğu, Afrika ve eski demir perde ülkeleri ile Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelere ihraç edilecek.

Açılış için Türkiye’ye gelen Officine Maccaferri Yönetim Kurulu Başkanı Alessandro Maccaferri ve Officine Maccaferri CEO’su Luigi Penzo’nun ilk ortak değerlendirmeleri şu oldu: “Türkiye’nin gerek doğal kaynakları gerek tarihi ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Türkiye BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan hızlı gelişen ülkeler) ülkeleri arasında yer almayı hak ediyor.”

Luigi Penzo, ortaklığın karşılıklı güven ve başarıyla devam eden uzun süreli iş ilişkisinin doğal sonucu olarak oluştuğunu vurguladı: “130 yılı aşkın teknik deneyim ve engin bilgiye sahip dünya çapındaki Maccaferri firması Türk pazarında sektör lideri Tekno Şirketler Grubu’nun birleşmesiyle oluşan Tekno Maccaferri, doğru temeller üzerinde yükseliyor. Son yıllarda dünyanın sayılı ekonomileri arasına giren Türkiye’de doğrudan ve aktif olarak rol almak Maccaferri olarak bizi çok heyecanlandırıyor. Faaliyet gösterdiğimiz ve göstereceğimiz tüm sektörlerde başarılı olacağımıza inanıyoruz.”



En gelişmiş geoteknik mühendislik uygulamaları

Tekno Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Altay Coşkunoğlu, “25 yıllık işbirliğinden sonra gerçekleştirdiğimiz yeni ortaklıkla Türkiye’deki en gelişmiş geoteknik mühendislik uygulamalarına başladık. Düzce’deki bu ilk fabrikamız ile de bölgemize en modern üretim tesisini kazandırdık” dedi.

Düzce’de faaliyete geçen fabrikada inşaat, geoteknik ve çevre mühendisliği uygulamalarında kullanılan çift bükümlü tel ağ türevleri üretiliyor. Yaklaşık 100 kişinin istihdam edilmesi planlanan fabrikanın ilk etapta 5 bin ton olan üretim kapasitesinin yaklaşık bin 500 tonunun çevre ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor. 2 yıl içerisinde kapasitenin 10 bin tona çıkarılması hedefleniyor.



Türkiye tünelleri rahat nefes alacak

Officine Maccaferri Yönetim Kurulu Başkanı Alessandro Maccaferri “Her geçen gün daha önemli hale gelen ‘tünel’ uygulamaları sektöründe Türkiye’de büyük bir pazar oluştu. Bu pazarda yeni teknolojiler anlamında ciddi katkılar sağlayacağız” dedi. Tekno Maccaferri, otoyollar, demiryolları, havaalanları ve endüstriyel altyapılar için gerekli istinat yapısı uygulamaları, kaya ve taş düşmesine karşı koruma uygulamaları ve erozyon kontrol projeleri ile katı ve tehlikeli atık depolama sahaları uygulamaları gibi çözüm konularıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.