Treo Genel Müdürü Evren Ballı

“Ücretsiz Danışmanlık Hizmetimizle Her Yer Ofisiniz”

Danışmanlık, teknoloji ve Bakım Destek/Dış Kaynak alanlarında faaliyet gösteren bilgi teknolojileri firması Treo, “Sunucu ve Veri Depolama, Sanallaştırma, Yedekleme, Otomasyon, İstemci Çözümleri, Yazılım Lisanslama, Network & Güvenlik, Danışmanlık, Birleşik İletişim” olmak üzere 9 ana başlık altında oluşturulan 20 dikey uzmanlık ile müşterilerine hizmet veriyor. 8 yıl önce kurulan Treo, son 4 yılda 2351 müşteriye ulaştı, 241’i ile en az bir proje gerçekleştirdi ve bu süre zarfında kazandığı 12 kurumsal ödülün yanısıra öz sermayesini 200 kat büyüttü.

Kuruluşun dışında barındırılan web tabanlı bilgi işlem hizmetlerinin “bulut” diye nitelendiğini anımsatan Treo Genel Müdürü Evren Ballı, “Bulut tabanlı hizmetleri kullandığınızda BT altyapınız, evinizde veya işletmenizde bulunan (tesisiçi) ve bakımını sizin yaptığınız bir sunucu yerine, mülkünüzün dışında (tesis dışında) yeralır ve bakımı üçüncü bir taraf tarafından yapılır (barındırılır). Buluta geçmek alışılagelmiş bilgi teknolojileri yönetiminin ve kullanımının dışına çıkmak demektir” diyor.

Bilinen, çalışan mevcut sistemleri yeni bir platforma taşımanın uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğini vurgulayan Ballı, “Bizim bu noktadaki ana farkımız; gerçekleştirdiğimiz projeler öncesinde yapılan analiz çalışmaları sayesinde buluta geçişin ve geçiş sonrası süreçlerin problemsiz olmasını sağlamaktır. Türkiye’deki en büyük ikinci hybrid bulut projesini gerçekleştiren danışmanlık kadromuz, tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını ‘memnuniyet garantisi’ hedefimiz ile yerine getirmektedir” diye konuşuyor.

Bulut bilişim hizmetlerini teknoloji ve danışmanlık olarak ikiye ayırdıklarını aktaran Ballı, bulut bilişime geçmek isteyen müşterilerinin danışmanlık hizmetiyle birlikte teknoloji tedariği de yapmak zorunda olduklarını ifade ediyor. Ballı, bu kapsamda Treo’nun sunduğu Bulut Bilişim Danışmanlık Hizmetlerini şöyle sıralıyor: “Analiz çalışması. Özel / Genel / Hyrid bulutun tercih edilmesi. Mevcut yapının tercih edilen bulut mimarisine geçiş projesinin gerçekleştirilmesi. Bakım / Destek süreci ile müşterimizde sürekliliğin sağlanması.”

Evren Ballı, Treo’nun kullandığı bulut bilişim teknolojisinin Microsoft Office 365 olduğu bilgisini veriyor: “Mesajlaşma Sistemi; E-Posta sistemi (Exchange Online), Anlık mesajlaşma platformu (Microsoft Lync), Video Konferans (Microsoft Lync), Sesli Görüşme (Microsoft Lync). Ortak Çalışma Platformu; Microsoft SharePoint, Dosya Paylaşımı (Microsoft SkyDrive). Ofis uygulamaları; Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Lync.”

Evren Ballı, sundukları bulut hizmetlerinin KOBİ’lere sağladığı faydaları şöyle özetliyor: “Temel fayda; maliyet kazancıyla birlikte BT süreçlerinde kesinti olmamasıdır. Zararlı yazılımlara ve istenmeyen iletilere karşı yerleşik korumayla güvende kalınır. Garantili yüzde 99.9 çalışma süresi ve mali destekli hizmet anlaşması. BT kaynaklarınızı başka projeler üzerinde odaklandırma imkanı. Her yerden çalışma kolaylığı. Seçkin mobil aygıtlarla neredeyse her yerden erişim elde edilir. Office dosyalarınız üzerinde çevrimiçi veya çevrimdışı çalışırsınız. Tüm dosyalarınız otomatik olarak yedeklenir.”



ÜCRETSİZ HİZMETLER

Evren Ballı, bulut mimarisine geçiş sürecinin tüm aşamalarında müşterilerinin yanında olduklarını dile getiriyor: “Bulut bilişime geçmek isteyen müşterilerimize 31 Mart 2014 tarihine kadar analiz ve devreye alma danışmanlık hizmetimizi ücretsiz olarak veriyoruz. 31 Mart 2014 tarihine kadar bulut bilişim çözümlerini merak eden veya kullanmaya karar veren müşterilerimizin bize 444 0 885 no’lu telefondan ulaşmaları veya msteam@treo.com.tr adresine mail göndermeleri yeterli olacak. Uzman arkadaşlarımız bize ulaşan müşterilerimize danışmanlık, teknoloji, bakım ve destek alanlarında gerekli tüm kaynakları sonuna kadar sağlayacak.”