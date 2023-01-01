TSE “Uygundur!” demesi dünyanın kabulüdür

TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Başkanı Hulusi Şentürk, uygunluk değerlendirme hizmetleri adı verilen deney, belgelendirme ve muayene hizmetlerinin Türkiye’deki sektör büyüklüğünü tam anlamıyla veren bir çalışma bulunmadığını belirterek, şu bilgileri veriyor:





“Dünya üzerindeki verilere baktığımızda, bir ülkedeki uygunluk değerlendirme hizmetleri sektörünün reel büyüklüğü o ülkedeki Cari Gayri Safi Milli Hasıla’nın yaklaşık 1000’de 2’si civarındadır. Bu durumda ülkemizdeki 2012 yılındaki Cari Gayri Safi Milli Hasıla’nın 786 milyar Dolar olduğu gözetildiğinde uygunluk değerlendirme hizmetlerinin büyüklüğünün de 1.5 milyar Dolar civarında olduğu tahmin edilebilir. Ancak bu tahmini miktarın reel miktar olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizdeki tüm kuruluşların yüzde yüz uygunluk değerlendirme hizmetlerinden faydalandığı durumda tahminen uygunluk değerlendirme sektörünün hacmi 2 milyar Dolar arasında olacaktır.”

Hulusi Şentürk bu pazarda da “merdivenaltı” bulunduğu çağrışımı yapan şu bilgiyi de ekliyor: “Türkiye’de TÜRKAK’tan akredite olmaksızın faaliyet gösteren, bir nevi kontrolsüz diyebileceğimiz, yerli belgelendirme kuruluşları ve de yabancı belgelendirme kuruluşlarının temsilcilikleri de mevcut ve maalesef bunların sayısı bilinememektedir. Ayrıca özellikle yabancı menşeili bu belgelendirme kuruluşları ülkemize gerek test, gerekse uzmanlık yatırımı yapmadığından bu meblağın karşılığında ülkemize direkt bir katmadeğer sağladıklarını söylemek maalesef mümkün değildir.”

Hulusi Şentürk, Türkiye’de belgelendirme sektöründe en fazla talep gören belgeleri şöyle sıralıyor:

TSE Uygunluk Belgesi (TSE), Kriterlere Uygunluk Belgesi (TSEK), TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Kalite Sistem Belgeleri (TSEN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, TSEK 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları-Kalite Yönetim Sistemi, (FSSC) 22000 Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirmesi Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, CE işareti ile ilgili belgeler, G işareti ile ilgili belgeler.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından şu belgeler de veriliyor:

CB Deney Belgesi, CCA-NTR Belgesi, TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi, Birim Doğrulama Belgesi, ENEC Belgesi, TSE-HAR Belgesi, TSE Ex Uygunluk Belgesi, Ulusal Teknik Onay, Avrupa Teknik Onayı, Güvenli Yeşil Bina Belgelendirmesi, Helal Gıda Belgesi, E1 Belgesi, ESMA Belgesi, GMP İyi Üretim Uygulamaları Belgeleri.

CE işareti ve AB süreci: Hulusi Şentürk, belgelendirme sektöründe Avrupa Birliği (AB) sürecinin en çok hissedildiği alanın Avrupa Birliği Direktifleri’nin uyumlaştırılması çerçevesinde Türkiye’de bu direktifler kapsamına giren ürünlerin piyasaya arzı için CE işaretinin zorunlu koşulduğu zamanlar olduğunu ifade ediyor. Şentürk şöyle diyor: “CE işareti, bir ürünün piyasaya arz için asgari güvenlik şartlarını karşıladığını gösteren zorunlu bir işarettir. Çoğu AB ülkesinde CE işaretinin yanında CE işaretinin gerektirdiği şartlardan daha yüksek seviyede faktörler içeren ihtiyari ürün belgeleri ve markaları aranmaktadır. Ülkemizde de bu yönelimin güçlenmesi gerekmektedir.”

Uygunluk değerlendirme alanı: Türkiye’de yerleşik belgelendirme kuruluşlarının son 10 yıldır sadece kalite sistem belgelendirmesi alanında faaliyet göstermeyi bırakıp, pazar gördükleri diğer belgelendirme ve test alanlarında da faaliyet göstermeye başladıklarına dikkat çeken Şentürk, “Bu durum uygunluk değerlendirme sektörünün son yıllarda ülkemizde eksikliği hissedilen test ve belgelendirme alanlarının belgelendirme sektörü tarafından sıkı bir şekilde takip edildiğini göstermektedir. Ülkemiz sanayisinin ve tüketicisinin faydasına olacak yatırımlar ve yeni belgelendirme projeleri devam edecektir. Yerli kuruluşlar açısından bu gelişmeler gözönüne alındığında, uygunluk değerlendirme sektörü adını verdiğimiz test, belgelendirme ve muayene hizmetleri sektörü ülkemizde oldukça yüksek bir ivme ile büyüyecek; dolayısıyla ülkemizin yurtdışına bağımlı olduğu uygunluk değerlendirme alanlarına giden para ülke içinde kalacaktır.”

TÜRKAK akrediteli kuruluşlarla çalışılmalı: Türkiye sanayisinin büyümesi ve 2023 hedefleri doğrultusunda ihracatının artmasıyla uygunluk değerlendirme faaliyetlerine olan ihtiyacın da aynı oranda artacağını öngören Şentürk, sektörün sıkıntılarını şöyle özetliyor: “Sektörümüzün sıkıntılarının en önde geleni uygunluk değerlendirme hizmeti alan tarafların yani bu sektörün müşterilerinin almış oldukları belgeye vermiş oldukları paranın karşılığında bir hizmet beklemiyor olmaları, başka bir deyişle sadece bir belgeye ihtiyaç duydukları için belge almalarıdır. Bu durum, ülkemizde özellikle merdivenaltı çalışan belgelendirme kuruluşlarının, özellikle de kalite sistem belgelendirmesinde etik değerlerden uzak faaliyet göstermesine yol açmaktadır. Müşterilerimizin en azından belge alırken TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarını tercih etmeleri; hem ülkemizde faaliyet gösteren yerli kuruluşların veya yabancı kuruluşların temsilciliklerinin bir disiplin içerisinde hareket etmelerini sağlayacaktır.”

Yetişmiş personel sorunu: Hulusi Şentürk sektördeki insan kaynakları sorununu şöyle seslendiriyor: Uygunluk değerlendirme alanında yetişmiş personel sıkıntısı vardır. Üniversitelerimizde bu konuda eğitim verilmemektedir. Türk Standardları Enstitüsü, kendi uzman personelini yetiştirme imkanına sahip olduğu için şanslı, ancak bunu sektörün tamamı için söylemek mümkün değildir. Bu sebeple Enstitümüz çeşitli üniversitelerle gerek kendi personelinin yetiştirilmesi, gerekse yüksek lisans programlarıyla veya lisans seviyesinde derslerle ülkemize uygunluk değerlendirme alanında bilgi sahibi insanların yetişmesi için çeşitli protokoller yapmaktadır.”







