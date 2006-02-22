TÜRKAK Belgelendirme kuruluşlarını akredite ediyor

4457 Sayılı Kanun’la; ilgili mevzuat çerçevesinde gönüllü ve zorunlu alanlarda faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarını oluşturan laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürüten yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşların ulusal ve uluslararası standardlara göre yetkin faaliyet gösterdiğinin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanması esas alındı.





TÜRKAK, akreditasyon yolu ile laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarına duyulan güvenin oluşturulmasına katkıda bulunmayı, piyasada güvenin tesis edilmesini, ulusal ekonominin ihtiyaç duyduğu sayıda özel ve resmi uygunluk değerlendirme kuruluşunun akreditasyonunu yapıyor.

Tüketiciyi koruyor: TÜRKAK, güvenilir ve yetkin değerlendirme işlemlerinden geçerek belgelendirilen ürünler sayesinde tüketicinin daha etkin bir şekilde korunmasının sağlanmasına katkıda bulunuyor. Kurum faaliyetleri Avrupa tek pazarına ihraç edilen malların serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması, üçüncü ülkelerden Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den Avrupa tek pazarına gidebilecek standart dışı ürünlerin oluşturacağı risklerin önlenmesine hizmet ediyor.

Türkiye’ye para kazandırıyor: TÜRKAK; küresel pazarlarda sanayicinin ürettiği ürünlerin yer alabilmesi için gerekli belgelendirme işlemleri için ödenecek ücretlerin Türkiye’de kalmasını sağlıyor. Belgelendirme işlemlerinin Türkiye kuruluşları eliyle gerçekleştirilmesi belgelendirme için ödenen ücretleri ve üreticilerin üretim maliyetlerini azaltıyor.

Dış ticaretin önünü açıyor: TÜRKAK Genel Sekreter Vekili Dr. Halil İbrahim Çetin, TÜRKAK’ın son yıllarda bir yandan Türkiye’de yaygınlaşan akreditasyon hizmetlerini yürütürken diğer yandan uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve bölgesel ölçekteki faaliyetlerini artırmasının, olumlu sonuçlarını göstermeye başladığını söylüyor. Çetin, bu kapsamda, Ortadoğu, Balkan ve Orta Asya ülkelerinde gerçekleştirilen başarılı akreditasyon çalışmalarının yanısıra Ortadoğu, Balkanlar, Orta Asya, Afrika ülkelerinin akreditasyondan sorumlu kuruluşlarıyla işbirliği çalışmalarının da devam ettiğini belirtiyor. Çetin, TÜRKAK’ın akreditasyon alanında uluslararası gelişmeleri sürekli takip ettiğini ve sanayicilerin, üreticilerin ihtiyaç duyacağı yeni akreditasyon alanlarında hizmet sunmaya çalıştığını anlatıyor: “Bu kapsamda Yeterlilik Testleri Sağlayıcıları için TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre akreditasyon vermeye başlamıştır. Çevre kimyasalları, gıda katkı maddeleri ve ilaçların çevreye ve insan sağlığına etkisini incelemek üzere oluşturulan İyi Laboratuvar Uygulamaları alanında hizmet verme çalışmalarını sürdürmektedir. Sera Gazları Emisyonu alanında ISO 14065 standardına göre, Enerji Yönetim Sistemleri alanında ISO 5001 standardına göre, Sertifikalı Referans Malzemeleri Üretimi alanında ISO Guide 34 standardına göre hizmet sunabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Artan iş hacminin gerektirdiği insan kaynağını sağlamak amacıyla 2013 yılında Kurumumuz’a 25 yeni Akreditasyon Uzman Yardımcısı katılmıştır. Yeni uzman yardımcılarımız en kısa zamanda eğitim süreçlerini tamamlayarak Kurumumuz’a katkı sunmaya başlayacaklardır. Diğer yandan artan iş hacmi ve personel sayısı yeni bir hizmet binasını gerektirmiştir. Bu amaçla yeni bir hizmet binası satın alınmış ve binamızın ihtiyaçlarımıza uygun hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 2014 yılı ilk yarısında Kurumumuz yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlayacaktır.”

Müşteri memnuniyeti yaratıyor: Halil İbrahim Çetin’in verdiği bilgiye göre; Türkiye’de Ağustos 2013 itibarıyla TÜRKAK’tan akredite belgelendirme kuruluşu sayıları şöyle:

Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu - 67

Ürün Belgelendirme Kuruluşu - 42

Personel Belgelendirme Kuruluşu - 27

Toplam: 136



Yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite veya akreditasyonu olmayan belgelendirme kuruluşlarının da Türkiye’de faaliyet gösterdiğini ifade eden Çetin, bu kuruluşların en çok verdikleri belgelerin ISO 9001 ve ISO 14001 belgeleri olduğunu, 22 Şubat 2006 tarihli Kamu İhale Kurulu düzenlemesine kadar OHSAS ve HACCP belgelerinin de en çok verilen belgeler arasında bulunduğunu aktarıyor.

Çetin, “Ülkemizde faaliyet gösteren, Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları yapan kuruluşların TÜRKAK tarafından akredite edilmeleri; uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin müşterileri ve bu hizmetlerden etkilenen bütün piyasa operatörleri açısından önem taşımaktadır” diyor.

Taleplerin yönelimi: Belgelendirme sektöründe en fazla talep edilen belgelerin sırasıyla; ISO 9001, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri olduğunu söyleyen Çetin, TÜRKAK’ın belgelendirme kuruluşlarının teknik yeterliliğini normatif dokümanlara ve standardlara göre denetleyip, onaylayan kuruluş hüviyetinde akreditasyon hizmeti veren bir kuruluş olduğunu vurguluyor ve şu bilgileri veriyor: “TÜRKAK bugüne kadar 1000’den fazla müracaattan pek çoğunu değerlendirerek, Ağustos 2013 itibarıyla 804 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunu akredite etmiştir. Bunlar arasında kamu ve özel sektörden 474 deney laboratuvarı olmak üzere, 81 kalibrasyon laboratuvarı, 13 tıbbi laboratuvar, 1 yeterlilik testi sağlayıcısı, 109 muayene kuruluşu, 42 ürün ve hizmet belgelendirme kuruluşu, 67 sistem belgelendirme kuruluşu ve 27 personel belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır. 2011 yılı sonunda akredite kuruluş sayısı 623 iken 2012 yılı sonunda 755’e ulaşmıştır. Dolayısıyla her yıl ortalama yüzde 20-25 oranında iş artışı söz konusudur.”

AB ile ticarete stratejik katkılar: Akreditasyon kuruluşlarının uluslararası tanınabilirliği, ticarette malların serbest dolaşımını sağlamak için çok önemli. Avrupa Birliği (AB) ile üyelik süreci içinde olan Türkiye’deki uygunluk değerlendirme kuruluşlarının verdiği belgelerin tanınabilirliğini sağlamak, kuruluşundan itibaren TÜRKAK’ın temel amacı olduğunu kaydeden Çetin, şunları dile getiriyor: “TÜRKAK; 2006 yılında, Avrupa Akreditasyon Birliği’nce (EA) denetlenerek; laboratuvar, muayene ve sistem belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu alanlarında Çok Taraflı Tanıma Anlaşması’nı (MLA) imzalayarak belirli alanlarda uluslararası tanınırlığı olan bir akreditasyon kuruluşu haline gelmiştir. TÜRKAK daha önce uluslararası tanınırlığı olan alanlara ilaveten Personel, Ürün, Çevre Yönetim Sistemleri Belgelendirme alanlarında da Çok Taraflı Tanıma Anlaşması’nı (MLA) 2008 yılında imzalamıştır. Böylelikle TÜRKAK EA ile tüm alanlarda MLA imzalamıştır. EA ile MLA imzalamamızı müteakip, 10 Mayıs 2006 tarihi itibarıyla Uluslararası Laboratuvarlar Birliği’ne (ILAC) tam üyelik başvurumuz olumlu neticelenmiş ve deney ve kalibrasyon laboratuvarları alanında Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MRA) imzalanmıştır. Kurumumuz IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) ile de faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Karşılıklı Tanınma Anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK 2012 yılında Avrupa Akreditasyon Birliği’nce tüm alanlarda yeniden denetime tabi tutulmuş ve faaliyetleri doküman ve saha performansı bakımından incelenmiştir. İnceleme sonucu raporlanan bulgularla ilgili olarak öncelikle Kurumumuz AB Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu haline gelmiş sonrasında Kurumumuz kanununda gerekli değişiklikler yapılmıştır. Bulgularla ilgili diğer faaliyetler tamamlanarak 24 Nisan 2013 tarihinde TÜRKAK’ın Avrupa Akreditasyon Birliği’yle yaptığı MLA anlaşmasının tüm alanlarda devam etmesine karar verilmiştir. TÜRKAK’tan akredite olan kuruluşların vermiş olduğu belgeler, Kurumumuzun uluslararası tanınırlığı olması nedeniyle uluslararası geçerliliğe haiz belgelerdir.”