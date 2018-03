Türkiye bölgesinin enerji merkezi olacak

24-25 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan All Energy Turkey 2014, enerjinin her alanında çalışan profesyonelleri buluşturacak. Etkinliğe 2 bin 500’ün üstünde ziyaretçi ve 30 konuşmacının katılımı bekleniyor.

Enerji alanında 24-25 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek All Energy Turkey 2014’e ilişkin basın toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Informa konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Christina Sternitzke, fuara 60’dan fazla firmanın, yaklaşık 40 ülkeden 2000’den fazla misafirin katılmasının beklendiğini söyledi. Kongredeki temel konu başlıkları: Enerji piyasasının liberalizasyonu, meclise sevk edilen doğalgaz piyasası düzenleme kanununda değişiklik getiren yasa tasarısı, enerji borsasına ilişkin düzenleme ve beklentiler, enerji ticaretinin yasal boyutları.



Enerjide şeffaflık ve serbest rekabet önemli

All Energy Turkey 2014 etkinliğinin ortakları arasında yeralan Enerji Ticareti Derneği’nin (ETD) Başkan Yardımcısı Mustafa Karahan, Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefinin Türkiye’nin enerjide arz güvenliğini sağlama ve cari açığı kapatma hedeflerine katkıda bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin özellikle transportasyonu sorunlu olan elektrik ve doğalgaz için merkez olma potansiyelinin büyük olduğuna dikkat çeken Karahan, bunun için serbest piyasa şartlarını yakalamanın zorunlu olduğunu vurguladı. Karahan, “Serbest piyasa için arz ve talebe dayalı rasyonel bir fiyat mekanizması, şeffaflık ve serbest rekabet sağlanması şarttır. Meclise gelen doğalgaz yasası, fiilen kurulma aşamasına gelen enerji borsası bu yolda atılmış çok önemli adımlardır. All Energy Turkey 2014 de bu kritik konuların tartışılacağı çok önemli bir platform olacaktır” diye konuştu.

EWE Turkey Holding’in Genel Müdürü Dr. Frank Quante, 2014 yılının hem enerji sektöründe hem Türkiye’de hem de Türkiye’nin Ukrayna ve Ortadoğu gibi yakın çevresinde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğuna dikkat çekerek, “Rusya’nın şu anda Batı dünyasında yarattığı algı nedeniyle Türkiye’nin enerji merkezi olması Avrupa Birliği açısından her zamankinden daha önemli. İsrail’den Irak’tan Avrupa’ya gelecek gaz için Türkiye çok büyük bir alternatif oluşturuyor. Burada Türkiye’ye düşen şey kendisini buna en iyi şekilde hazırlamak ve gereken adımları hızla atmaktır. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin (EPİAŞ) kurulması uluslararası sermaye için çok önemli. Doğalgaz piyasası kanun taslağı bizim beklediğimiz önemli adımlardan biri ama son adım olmamalı. Yabancılar Türkiye’ye yatırım yapmak istiyor. Ev ödevinizi yaparsanız enerji merkezi olmak sizin için çok kolay olacak” açıklamasını yaptı.

Palmet İş Geliştirme ve Enerji Projeleri Direktörü ve Petrol Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan Arkış ise Türkiye’nin doğalgaz merkezi olması için doğalgaz yasa tasarısında özel sektöre ters gelen bazı düzenlemeler olduğunun altını çizdi. Arkış, “Türkiye’nin enerji merkezi olması için özel sektörün yaptığı yatırımlar karşısında, piyasanın tahmin edilebilirlik, güvenlik ve şeffaflığının sağlanması gerekir ama bu adımların yeterince atılmadığını görüyoruz” dedi.

Akenerji Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Selim Güven ise 2001’den bu yana enerji piyasasının liberalizasyonunda önemli adımların atıldığına değindi. Borsa İstanbul Araştırma ve İş Geliştirme Bölüm Müdürü Dr. Murat Mazıbaş, EPİAŞ’ın yüzde 30 ortağı olacak Borsa İstanbul’un hem Türkiye hem bölge için önemli bir emtia borsası olmasına katkıda bulunacağını belirtti.