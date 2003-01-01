Türkiye'nin ilk akıllı ve tutumlu deposu: DeFacto

DeFacto, Türkiye’nin ilk tam otomatik hazır giyim deposunu Çerkezköy’de tamamladı. Yenidepo firmaya, yüzde 25 tasarruf sağladı. Verimlilik anlamında DeFacto’ya büyük bir katmadeğer sağlayan depoda saatte 1000 koli giriş ve 1000 koli çıkış kapasitesi bulunuyor.

Perakende tekstil sektörünün Türkiye’deki önemli markalarından DeFacto, gelişimine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin ilk tam otomatik hazır giyim deposunu Çerkezköy’de tamamlayan marka, yüzde 25 tasarruf ederek duyarlılık çalışmaları kapsamında bir adım daha atmayı başardı. DeFacto’nun Tekirdağ Çerkezköy’de yer alan ve Türkiye’nin ilk tam otomatik hazır giyim deposu olma özelliğini taşıyan deposu, TGW sistemi sayesinde sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve yüzde 25 tasarruflu bir işleyişe sahip.



Depoda robot teknolojisi kullanılıyor

DeFacto Lojistik Direktörü Cenk Karapınar, “Saatte 30 km hızla hareket eden robotlarımızın yer aldığı ve 20 metre yüksekliğe kadar depolama imkanı elde ettiğimiz depomuzda kullanılan ileri teknoloji otomasyon sistemi ile stok kontrolleri ve ürün sayımlarında doğruluk oranları büyük oranda yükseldi. Giriş ve çıkışta yer alan 6’şar adet rampa ile tedarikçilerimize ve ürün dağıtımı yapan ekiplerimize büyük bir kolaylık sağlıyor, aynı zamanda 5 kata kadar daha hızlı çalışmamıza olanak tanıyor” şeklinde konuştu.

Verimlilik anlamında DeFacto’ya büyük bir katma değer sağlayan depoda saatte 1000 koli giriş ve 1000 koli çıkış kapasitesi bulunduğunu belirten Karapınar sözlerine şöyle devam etti: “Depomuz toplamda 200 bin koli stoklamak için yeterli alana sahip. Aynı anda 3 farklı tedarikçiye hizmet verebilme imkanı elde edeceğimiz depo ile kapı önünde araçla bekleme problemini de çözüme kavuşturmuş olacağız.”



Tasarruf arttı, maliyetler düştü

2003 yılından bu yana perakende tekstil sektöründe yaptığı büyük yatırımlar ile dikkat çeken DeFacto, gerçekleştirdiği tam otomatik duyarlı deposu ile sektöre örnek olmayı hedefliyor.

DeFacto’nun bu depoyu kurmasında birim maliyetlerinin düşürülmesi, performans artışı, doğruluk oranlarının artması, sevkiyat hızının arttırılması ve lojistik hizmet kalitesini arttırma hedefi etkili oldu. Tüm süreçlerin proje inşaat grubu tarafından yürütüldüğü deponun full otomatik depolama sistemi (yazılımsal ve donanımsal sistemi) Avusturyalı tgw firması tarafından gerçekleştirildi.

2013 yılında temeli atılan projenin tamamı 50 bin m2 kapalı alanı kapsamak ile birlikte 2023 yılında 5 safhada bitecek.

1. safha 6500 m2 taban alanı, 22mt yükseklik.

2. safha 10.000 m2 taban alanı, 22mt yükseklik.

3. safha 15.000 m2 taban alanı, 22mt yükseklik.

4. safha 10.000 m2 taban alanı, 22mt yükseklik.

5. safha 8.000 m2 taban alanı, 22mt yükseklik.



DeFacto Genel Müdürlük: Basın Ekspres Yolu Bahariye Cad. No.31 34303 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

DeFacto Depo: Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Atatürk Cad. No:44 Çerkezköy Merkez, Çerkezköy / TEKİRDAĞ