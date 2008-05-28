Ulusal Faktoring'in 2013 hedefi: 2 bin aktif müşteri

Faktoring sektörünün önemli oyuncularından Ulusal Faktoring, başarılı 2012 yılından sonra 2013'e de iddialı giriyor. Firma, 2013'te 2 bin müşteriye ulaşmakla beraber cirosunu ise 1 milyon 300 bin TL'ye çıkarmaya hazırlanıyor.





Ulusal Faktoring 2012'de yüzde 50 büyüdü

Ulusal Faktoring A.Ş. KOBİ'lere yönelik kısa vadeli finansman sağlıyor. Şirketlerin faturalı kısa vadeli alacaklarını nakde çeviren Ulusal Faktoring için vadeli alacağı olan her sektörden müşteri faktoring şirketlerinin potansiyel müşterisi. Ulusal Faktoring Genel Müdür Yardımcısı Feyza Güleryüz, Ulusal Faktoring A.Ş.'nin 21 Aralık 1999'da kurulduğunu, 23 Şubat 2006 tarihinde Faktoring Derneği'ne üye olduğunu hatırlatıyor. 28/05/2008'de BDDK'dan Faaliyet İzin Belgesi'ni alan Ulusal Faktoring, 2011'in Aralık ayında, uluslararası platformda önemli bir yere sahip olan Pinebridge Investment ile güçlerini birleştirdi. Ulusal, sözkonusu birleşme sonrası sermayesini 18 milyon 616 bin TL'ye, öz kaynağını ise 2 katına çıkararak 50 milyon TL'ye yükseltti.



Yaygın şube ağıyla büyüyor

Ulusal Faktoring A.Ş.'nin ağırlıklı yer aldığı sektörler; inşaat, gıda, tekstil, makine, çimento, ulaştırma ve demir çelik sektörleridir. 75 personel ile sektörde yer alan şirket; Ankara Temsilciliğini 21/01/2011, Gebze Temsilciliğini 07/07/2011, İkitelli Şubesini 25/01/2012 ve Ümraniye Şubesini 14/06/2012 tarihinde faaliyete geçirdi. Feyza Güleryüz, 2013 senesinde İzmir şubesini açmak için BDDK'ya başvuru yaptıklarını kaydediyor.



Ulusal 2012'de ciroyu ikiye katladı

Ekonomiye ilişkin görüş bildiren Feyza Güleryüz, 2012 senesinin karşılıksız çek oranlarının tavan yaptığı yıl olarak dikkat çektiğini söylüyor. Güleryüz, ayrıca sorunlu kredilerde büyük bir artış yaşandığını hatırlatıyor. Ulusal Faktoring olarak sektörün sıkıntılarından etkilenmeden bir yıl geçirdiklerini kaydeden Güleryüz, şu bilgileri veriyor: "Şirketimiz bu konuda başarılı bir yıl geçirmiş, bu gelişme karlılığımıza da yansımıştır. Ulusal Faktoring A.Ş.'nin 2012 senesinde ciro artışı yüzde 50, öz kaynak artışı yüzde 28 olarak gerçekleşmiştir. 2012 senesi sonunda 1300?ün üstünde aktif müşteri sayısına ulaşan Ulusal Faktoring, yılı hedeflediği gibi 300 milyon TL üstünde bir plasmanla kapatmıştır. Sektördeki pazar payımız yüzde 1.2?den yüzde 1.8'e yükselmiştir."



Yasa sektörü büyütecek

2012 senesinde JCR-Eurosia Rating Ulusal Faktoring'i yatırım yapılabilir kategorisinde derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu A/Trk(Stabil Görünüm), görünümünü ise "stabil" olarak belirledi. Ekim 2012'de 60 milyon TL'lik tahvil ve finansman bonosu ihracı gerçekleştirdiklerini dile getiren Güleryüz, Kasım 2012'de TBMM Genel Kurulu'nda onaylanan yasa tasarıyla sektörün önünün açılacağına inanıyor. Yeni yasanın getirilerini Güleryüz şöyle anlatıyor: "Sektörde yer alacak firmaların özkaynaklarının kuvvetlendirip sermayelerini 20 milyon TL'ye çıkarması gerekmektedir. Faaliyetlerini yasaya uygun sürdürmeyen şirketlerin lisanslarının iptali gibi büyük yaptırımlar sektörü daha da iyi bir konuma getirecektir. Şubeleşme ile ilgili alınan kararlar, Faktoring Derneği'nin Birliğe çevrilmesi gibi diğer yenilikler faktoring şirketlerini bankalar karşısında daha etkin bir konuma sokacaktır."



Hedef 1 milyon 300 bin TL ciro

Gerek şubeleşme ağı gerek yeni yasal düzenlemeyle beraber Ulusal Faktoring A.Ş.'nin hedefleri de büyüyor. 2013 senesini büyüme yılı ilan eden Ulusal Faktoring, 2013 senesinde 1 milyon 300 bin TL ciro rakamına, 450 milyon TL plasmana, 2000 aktif müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Güleryüz, yıl sonunda öz kaynaklarını 70 milyon TL'ye, pazar paylarını ise yüzde 2.5'a çıkararak sektördeki yerlerini pekiştireceklerini açıklıyor.