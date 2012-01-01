Ulusal Faktoring’ten yüksek performans

Ulusal Faktoring, sanayi yoğun alanlarda açtığı şubeler, ulaştığı KOBİ sayısı ve rakamsal gelişmelerle ...





Finans sektöründe 14 yıldır faaliyet gösteren Ulusal Faktoring A.Ş., her geçen yıl pazar payını artırarak gelişimini sürdürüyor. 2011’in Aralık ayında, uluslararası platformda önemli bir yere sahip olan Pinebridge Investment ile güçlerini birleştiren Ulusal Faktoring A.Ş., sermayesini 18 milyon 616 bin TL’ye, özkaynağını 2 katına çıkararak 50 milyon TL’ye yükseltti. Ulusal Faktoring A.Ş.’nin ağırlıklı yer aldığı sektörler; müteahhitlik, imalat, gıda, tekstil, makine, çimento, ulaştırma ve demir çelik oluşturuyor. Sektörel dağılım incelendiğinde yüzde 18 ile müteahhitlik, yüzde 15 ile tekstil ağırlıklı hizmet veren Ulusal Faktoring, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinde büyümeye devam ediyor.



Ulusal’ın kredi notu da arttı

Ulusal Faktoring Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feyza Güleryüz, 2012 yılında ciroda yüzde 50, özkaynakta ise yüzde 28 artış yaşadıklarını söylüyor. 2012 senesi sonunda 1300’ün üstünde aktif müşteri sayısına ulaşan Ulusal Faktoring, yılı hedeflediği gibi 300 milyon TL üstünde bir plasmanla, 60 milyon TL özkaynakla kapattı. Firmanın özkaynak karlılığı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. Firma olarak iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Güleryüz, derecelendirme kuruluşlarından iyi haberler aldıklarını belirterek, “2012 senesinde JCR-Eurosia Rating Ulusal Faktoring’i yatırım yapılabilir kategorisinde derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu A/Trk(Stabil Görünüm), Görünümünü ise “stabil” olarak belirlemiştir. Şubat 2013’te Japon derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirket’imizin uzun vadeli ulusal notunu ‘A+ (Trk)’, olarak yukarıya revize etti, görünümünü ise ‘stabil’ olarak teyit etti. Kasım 2012 ve Nisan 2013’te gerçekleştirdiğimiz toplam 95 milyon TL tutarındaki tahvil ihracımıza ise büyük ölçekli Türk şirketleri ile nitelikli bireysel ve çeşitli kurumsal yatırımcılar katılmıştır” diye konuştu.



Beylikdüzü ve Antalya’ya şube açılacak

95 personel ile sektörde yer alan Ulusal Faktoring, yeni yasanın gerektirdiği şekilde Ankara ve Gebze temsilciliklerini şubeye dönüştürdü. İkitelli ve Ümraniye Şubesi’ni 2012 yılında, İzmir Şubesi’ni Ocak 2013, Topçular Şubesi Mayıs 2013’te faaliyet geçiren Ulusal Faktoring, hali hazırda 6 şube ile sektörde yüzde 2.4’lük pazar payına sahip. Şubeleşme çalışmalarını sürdürmeye kararlı olan Ulusal Faktoring, Beylikdüzü ve Antalya Şubeleri’ni açmak için BDDK’ya başvurusunu yapmış bulunuyor. Sahada olmanın kendileri için önemli olduğunu kaydeden Güleryüz, Nisan ayı sonunda 1800 aktif müşteriye ve 400 milyon TL plasmana ulaştıklarını açıklıyor. Ulusal Faktoring, Faktoring Derneği’nin verilerine göre 2013 yılının ilk çeyreğinde plasman ve ciro bakımından sektörün 12. Şirketi olarak bulunuyor. Feyza Güleryüz, şu bilgileri veriyor: “Yine Faktoring Derneği’nin verileri baz alındığında, faktoring sektörünün bir yıl içinde Mart 2012’ye göre yüzde 16 genişlediği, Ulusal Faktoring A.Ş.’nin ise 2013 Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 62 büyüme kaydettiği görülüyor. Aynı dönemler incelendiğinde sektörde takipteki faktoring alacaklarının özkaynaklara oranı yüzde 4.6 iken Ulusal Faktoring’de bu oran yüzde 2.6 olarak gerçekleşmiştir.”



Sektörün sorunu kar marjı

Feyza Güleryüz, sektörün 2013 senesinde yaşamakta olduğu en büyük olumsuzluğun düşük kar marjlarından kaynaklandığını söyledi. Güleryüz, şu bilgileri verdi: “Hükümetin özellikle KOBİ’lere yönelik banka kredilerindeki faiz indirimleri birçok sektörü kapsamaktadır. Çiftçiler ve sanayi sitelerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler bu indirimlerden yararlanabilecektir. Halkbank ve Ziraat Bankası dışında birçok özel banka da KOBİ’leri hedeflemektedir. Ulusal Faktoring A.Ş. olarak biz de şube sayımızı arttırarak daha fazla KOBİ’ye ulaşmayı, aynı zamanda riskimizi tabana yaymayı hedeflemekteyiz.”