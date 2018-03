Veli Tan Kirtiş:“Sektörde liderliğimizi sürdüreceğiz”

Profilo Ödeme Sistemleri, 30 yıla yakın deneyimi günümüzün ileri teknolojisi ile birleştirerek, yurtdışında 500 bin, yurtiçinde 700 bin olmak üzere toplamda 1.2 milyondan fazla kurulu cihaza ulaştı. Türkiye’nin öncü ve lider markası olmayı sürdüren firma, 1 Ekim 2013 tarihinde başlayan Yeni Nesil Mobil Yazarkasa POS sürecinde başarısını sürdürmeye kararlı.





KDV’nin uygulamaya geçtiği 1985 yılından bu yana Ödeme Kaydedici Cihazların, ilgili tebliğlere uygun bir şekilde tasarlanması, üretilmesi ve yıllar içerisinde geliştirilmesine öncülük eden Profilo Ödeme Sistemleri, o günden bugüne 2 milyonu aşkın cihaz satışı gerçekleştirdi. Şu an güncel olarak sahada sadece Türkiye’de 700 bini aşan aktif kullanılan cihazı bulunan firma, bakkal, kuruyemişçi, kasap, manav, hatta pazardaki esnaf, market, büyük gıda zincirleri ve organize perakendecilere kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Profilo Ödeme Sistemleri İcra Kurulu Başkanı Veli Tan Kirtiş, 2005 yılında dünyada ve Türkiye’de ilk kez akaryakıt sektöründeki pompalara yazar kasa konulmasının gündeme geldiğini bugün akaryakıt sektöründe pazarın yüzde 41’inin kendi çözümlerini tercih ettiğini söylüyor. Kirtiş, daha organize perakendeciler ve daha büyük gross marketlere doğru gidildikçe bilgisayar tabanlı yazar kasalar olduğunu, bu alanda da yeni dönemde farklı ürünlerle müşterilerine seçenekler sunacaklarını açıklıyor. Kirtiş, şu bilgileri veriyor: “Türkiye ve yurtdışında 8 ülkedeki 30 yıllık tecrübemiz ile bütün yazar kasa kullanıcılarına sunduğumuz geniş ürün portföyümüzü yeni nesil dönüşüm sürecinde daha da genişleterek müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Bu amaçla 110 ülkede 20 milyondan fazla kurulu EFT POS terminali bulunan alanında dünya lideri VeriFone ile güç birliğine giderek sektörde fark yaratacak ve ilkleri üzerinde barındıran Mobil Yazarkasa POS cihazımız; Profilo VeriFone VX 680-E1’i geliştirip tüketicilerin beğenisine sunduk.”



VeriFone’nin artısı büyük

Veli Tan Kirtiş, VeriFone’un en başarılı ürün serisi olan VX serisinin, modern, kullanımı kolay, dokunmatik renkli-yüksek çözünürlüklü, mobil kullanım için özel tasarlanmış, ergonomik, hafif modeli olan VX680 üzerinde VX 680-E1’i geliştirdiklerini duyuruyor. Ürünü 577 gram ağırlığında, sadece 172 mm uzunluğunda, 82 mm genişliğinde, 69 mm yüksekliğinde ve rulo tüketiminin fazla olacağını düşünerek 15 metrelik rulo ile kullanılacak şekilde tasarladıklarını anlatan Kirtiş, ürünün her mobil cihazda olması gerektiği gibi, tek elle, avuç içinde kullanılabildiğini açıklıyor. Profilo VeriFone VX 680-E1 mobil kullanımın tüm gereksinimlerini üzerinde taşıyan bir cihaz. Dokunmatik ekranı sayesinde yazar kasa klavyesi ve fonksiyonları, tüketicinin mevcut alışkanlıkları da göz önüne alınarak geliştirildi. Kullanıcılar bu sayede hem tuş kalabalığından kurtuluyor, hem de menüler arasında kaybolmaktan. Temassız kartlarla da çalışabilen ürünün diğer bir artısını ise satış sonrası servis kalitesi oluşturuyor. Zira Profilo Ödeme Sistemleri’nin 300 den fazla şehir merkezinde, 2300 teknisyeni bulunuyor. Türkiye’nin her noktasında destek veren ekip olduklarını belirten Kirtiş, şu bilgileri veriyor: “Ürünün tasarım aşamasında yaptığımız bir geliştirme ile ürünümüze sahada kolay servis verebiliyor ve birçok arızayı, ürünü servise götürmeden, müşteri lokasyonunda çözebiliyoruz. EFT POS özelliğini 7/24 kullanmak isteyen esnaf için çok değerli olan bu özelliğin müşteri memnuniyetini çok önemli ölçüde etkileyeceğine inanıyoruz. Tek bir terminal üzerinden satış ve ödeme işlemlerini entegre bir şekilde gerçekleştiren ürünümüz, rakiplerinden farklı olarak üzerinde bütün bankacılık kredi kartı güvenlik standartlarını sağlıyor, 17 bankanın uygulamasını bugün aktif olarak çalıştırabiliyor ve mükelleflerin istediği banka ile çalışmasına olanak sağlıyor. Bu 17 banka ile bugün aktif EFT POS pazarının yüzde 98’ini kapsayabiliyoruz.”

1 Ekim 2013 tarihinden itibaren Yeni Nesil Mobil Yazarkasa POS sürecinin etkisiyle sektörde hareketli günlerin yaşandığını aktaran Kirtiş, ilgili mükelleflerin yaklaşık olarak yüzde 10-15’inin sisteme geçişini gerçekleştirdiğini, dönüşümünün önümüzdeki 3-4 ay daha devam edeceğini düşündüklerini belirtiyor. Profilo VeriFone VX 680-E1’e yoğun bir talep olduğunu belirterek yeni cihaz alacaklara şu önerilerde bulunuyor: “iş yeri sahiplerinin en çok dikkat etmesi gereken noktalardan biri satış sonrası hizmetler için iyi bir servis alabilecekleri deneyimli markaları tercih etmeleri. Ayrıca mükelleflerin dikkat etmeleri gereken diğer önemli bir konu, denenmiş bir ürünü tercih etmeleridir.”

Türkiye’de çok sayıda kurum ve kuruluş hali hazırda Profilo Ödeme Sistemleri bünyesinde bulunan Profilo, Olivetti ve Telestar marka Ödeme Kaydedici Cihazları kullanıyor. Profilo’nun Olivetti, Telestar haricinde, 8 farklı ülkede, Farex, iErgos markaları ve OEM üretimleri 25 farklı model mali onaylı ödeme kaydedici cihazı tercih ediliyor.