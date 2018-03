VİZYONARGE

Teknogirişimde başarı hikayesi yazan dört girişimci, kurdukları VİZYONARGE firmasıyla tekno girişimcilere tecrübelerini aktaracak.

Bilişim sektöründe uzmanlaşmış dört girişimcinin 2006 yılında bir araya gelmesiyle kurulan Endersys, Türkiye’de farklı alanlarda her biri başarı hikayesi markaların doğuşuna kaynaklık etti. Bugün; farklı alanda hizmet veren; Surgate Labs, Inseptra Systems ve Inforcept Networks şirketleri sektörde yarattığı farklılıklarla tercih edilir markalar arasında yer alıyor. Şirket kurucuları, sözkonusu markaları VİZYONARGE markası altında toplayarak büyüme performansını çiftli rakamlarda sürdürmeyi amaçlıyor. VİZYONARGE Yönetim Kurulu Başkanı Murat Balaban, Türkiye’de teknogirişim sermayesi şirketlerinin başarılı olmasının çok sıkıntılı olduğunu belirterek, VİZYONARGE ile bu alanda da yeni teknogirişim sermayesi şirketlerinin gelişimine katkı sağlayacaklarını açıklıyor. Balaban, şunları söylüyor: “Gelişmiş ekonomilerde teknogirişim sermayesinin yaşayabilmesi daha doğrusu başarılı olabilmesi için altyapısı çok iyi dizayn edilmiş ekosistem bulunuyor. Türkiye’de maalesef bu altyapının eksikliğini ciddi oranda yaşıyoruz. Bu ekosistem yaratılmadığı için ABD’de yazılım pazarı trilyon dolarlarla ifade edilirken Türkiye’de FATİH projesi dahil 4 milyar dolardan bahsediyoruz. Kurmuş olduğumuz çatı organizasyon VİZYONARGE, Türkiye’deki bu eksikliğin farkında olan bir yapı.” Türkiye’de mevcut olan teknogirişim sermayesinin dönüşümü kısa vadeli olan ve ağırlıklı internet projelerine gittiğini dile getiren Balaban, “Oysa asıl uzun vadeli başarıyı getirecek olan çekirdek teknolojiler üreten teknogirişim şirketlerinde ürüne dönüşme veya kazanç sağlama 4 yılı bulabiliyor. Gerektiğinde sermaye, gerektiğinde fikir, gerektiğinde organizasyon altyapımızı kullanarak yeni iş fikirlerinin başarılı olmasını sağlayacağız” diye konuşuyor. Balaban, şu bilgileri veriyor: “2006’da sıfır sermaye ile işe başladık. Tatlı acı birçok tecrübe yaşadık. Bugün 55 kişinin çalıştığı bir yapı oluşturduk. Bu tecrübeden yeni girişimcilerin faydalanmasını istiyoruz. HP, Silikon Vadisi’nde nasıl bir başarı hikayesi olduysa VİZYONARGE de benzer bir rol model olacaktır.”



Temkinli ekonomide hızlı büyüme

Murat Balaban, kurulduğundan bu yana her yıl çift haneli büyüme rakamlarına imza atan şirket yapılanmasını 2013 yılının sonunda revize ettiklerini ve asıl büyümeyi, yurtdışı satışlarının başlamasıyla beraber 2014 ve 2015’te beklediklerini duyuruyor. Firmanın, Surgate Labs, Inseptra Systems ve İnforcept Networks markaları üç iş fikrinden doğmuş. Inforcept gibi diğer firmalar da kısa zamanda kendi şirket organizasyonlarına kavuşacak. Balaban, artan müşteri sayısıyla bu yıl ciroyu 2’ye çıkaracaklarını, Ar-Ge personelini ise yüzde 30 büyütmeyi hedeflediklerini anlatıyor. Aynı zamanda yatırımlarına devam ettiklerini açıklayan Balaban, Teknopark İstanbul’da 220 metrekarelik bir yeraldıklarını söylüyor. Bugüne kadar grup olarak bin kadar işletmeye dokunduklarını ve ağırlıklı büyük ölçekli işletmeler olmak üzere 250 firmaya çözüm sunduklarını anlatan Balaban, bu yıl çalıştıkları firma sayısını 400’e çıkarmak istediklerini anlatıyor. Bunun için kanal yapısına yatırım yapacaklarını aktaran Balaban, sanayi yoğun şehirler başta olmak üzere ilk aşamada 50 bayi ile çalışacaklarını ardından 2015 ve 2016’da bu sayıyı 200’e çıkaracaklarına dikkat çekiyor. Türkiye’de ağırlıklı kamu ve orta ölçekli işletmelerle çalışan firma daha sonra gelişmekte olan pazarlardan başlayarak ihracat çalışmalarına yoğunlaşacak.



Başarı hikayelerine kısa bakış

Surgate Labs: Gebze Teknopark’ta faaliyet gösteren Surgate Labs; 2006 yılında e-posta konusunda ki derin tecrübelerini Ar-Ge’ye aktararak ilk ürünü Surgate Messaging Gateway çözümünü pazara sundu. “Güvenli E-posta ve Mesajlaşma” konusuna odaklanan Surgate Labs kendi geliştirdiği ürünlerle alanında lider global bir firma olmayı hedefliyor.

Inseptra Systems: Türkiye’deki her ölçekten operatörlere ve kurumsal firmalara katmadeğerli ileri teknoloji yeni nesil ağ güvenliği çözümleri üretiyor. Yüzde 100 yerli kaynaklarla ileri teknoloji üretimi yapan firma, ileri teknoloji çözümler üreten global bir üretici olmak istiyor. Firma, 50 kullanıcının üstü tüm firmalara ve kamuya hizmet vermek istiyor.

İnforcept Networks: Yeni nesil ağ teknolojilerinde temel bir teknoloji olarak kabul edilen Detaylı Paket İnceleme teknolojisini geliştirdi. Inforcept Networks, Lawful Interception (Kanuni kayıt) ve Güvenlik Regülasyonlarına uyumluluk alanlarında ürün ve hizmetler veriyor.