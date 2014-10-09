Yalın BT Gurusu Steve Bell, 9 Ekim’de Türkiye’de...

İş süreçlerinde ve teknolojide yalınlaştırma konusunda iş dünyasının liderlerine koçluk yapan Steve Bell, 9 Ekim 2014’te, BT Bilgi’nin sponsorluğunda İstanbul’da Four Seasons Bosphorus’da bir seminer verecek.

Bell, iş dünyası liderleri ve teknolojiden sorumlu profesyonellere yönelik bu seminerinde küresel düzeyde Yalın BT iş pratiklerini seminer katılımcılarıyla paylaşacak. “Yalın İş... Yalın Teknolojiler!” mottosu ile 10 yıldır Türkiye’nin önde gelen markalarına bilişim hizmetleri sunan BT Bilgi Teknolojileri’nin davetlisi olarak gelen Yalın BT gurusu Steve Bell, iş dünyasının liderlerine özel bir sunum gerçekleştirecek.

Steve Bell, bu seminerle aynı günlerde Türkiye’de yayınlanacak olan ve “İşlet Büyüt Dönüştür: İş ve Yalın BT’nin Entegrasyonu” adını taşıyan kitabının da tanıtımını gerçekleştirecek. Bilişim teknolojilerinde Yalın (Lean) ilkelerin ve iş pratiklerinin öncüsü Steve Bell, bu alanda üç kitabın ve saygın dergilerde yeralan çok sayıda makalenin yazarı. Organizasyonel kültürü geliştirme konusunda iş dünyası liderlerinin yakından izlediği saygın kurumlardan biri olan Shingo Research tarafından ödüllendirilen Bell, Lean Enterprise Institute’e öğretim görevlisi ve Lean Systems Society’nin yönetiminde yeralıyor. Yenilikçilik ve operasyonel mükemmellik alanında dünyanın önde gelen profesyonellerine koçluk yapan Steve Bell, dünyanın her tarafında katıldığı workshop’larda sayısız strateji geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmasına öncülük ediyor.

Steve Bell’i Türkiye’ye davet eden BT Bilgi Teknolojileri Satış ve Pazarlama Koordinatörü Serkan Erol, şunları dile getirdi: “BT Hizmet Yönetimi’nden Veri Kalitesi’ne, Varlık Yönetimi’nden Akıllı Altyapılar’a kadar birçok alanda sunduğu çeşitli çözümlerle ‘Yalın İş... Yalın Teknolojiler!’in izinden giden BT Bilgi Teknolojileri olarak sayın Steve Bell’in katkısıyla katmadeğerli hizmetlerimize bir yenisini eklemekten gurur duyuyoruz. Dünya ekonomisinin yaşadığı belirsiz ve sert koşullar, özellikle küresel pazarlara açılan kurumlarımızın teknolojiyi çok daha etkin ve rekabetçi kullanmasını gerektiriyor. Bell’in Yalın BT yaklaşımının üç önemli ayağı, müşteri ve iş değerlerine odaklanma, kurumsal değer akışını düzenleme ve çalışanların işe olan gönüllü katkısını artırma gibi konular, Türkiye gibi gelişen bir ekonomi için de yaşamsal önem taşıyor. 9 Ekim’de İstanbul’da düzenleyeceğimiz seminerin her sektörden profesyonellere taşıyacağı önemli mesajlar olacaktır. Bu etkinliğimize teknoloji yatırımlarıyla ilgili tüm üst düzey profesyonellerimizi davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.”