Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ından sanayiciye davet:

Son yıllarda yüksek performansıyla dikkatleri çeken Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark’ı ikinci şubesini İkitelli OSB’ye açıyor. 2014’te açılacak YTÜ Teknopark İkitelli’de yaklaşık 100 firmanın faaliyet göstermesi hedefleniyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ı İkitelli Şubesi’ni açıyor. Teknopark Yetkilileri, 2014’te faaliyete geçirmek istedikleri İkitelli Teknoparkı’na Ar-Ge yapmak isteyen yatırımcı veya girişimcileri davet ediyor.





Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı Genel Müdürü Dr. Mahmut Karaman, kuruluş öyküsü 2003 yılına dayanan ve şu an 8 binada 170’ten fazla firmanın yer aldığı Davutpaşa Yerleşkesi’ndeki teknopark tecrübesini İkitelli’ye taşıyacaklarını duyuruyor. İkitelli OSB’de Demirciler Sanayi Sitesi’nin içerisinde, 23 bin metrekare alan üzerine kurulan Teknopark’ta 90- 100 yatırımcının yer alması hedefleniyor. Karaman, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’nin katma değeri yüksek üretime ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için teknoparklara düşen kritik bir görev bulunuyor. Sanayicimizin Ar-Ge yaparak hem rekabet gücünün artmasını hem de Türkiye’ye artı değer sağlamasını amaçlıyoruz. Sanayicimizin üretim alanından uzak bir noktada Ar-Ge yapmasının kolay olmadığının farkındayız. Bu nedenle İkitelli OSB’de kurduğumuz teknoparkın en önemli artısı, yaklaşık 30 bin işyerinin yer aldığı bir alanda bulunmasıdır.

YTÜ Teknopark Yönetimi, son teknolojinin kullanıldığı bina için toplamda 20 milyon TL’yi bulan yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor. Her bir katı 5 bin metrekareye yakın, toplamda 5 katlı olan teknopark şubesinde yaklaşık 100 yatırımcının yer alması bekleniyor. Karaman, “Küçük ve orta ölçekli sanayicinin merkezi konumunda olan İkitelli OSB’de sanayicinin Ar-Ge ihtiyacı kaçınılmaz. Bölgemizde yer alacak sanayicinin avantajı büyük olacak. Sektörel ayrım yapmadan her türlü yatırımcıya kapımız açık” diye konuşuyor. Hem bölge hem de bölge dışı sanayici için önemli bir proje olan Teknopark’ta minimum bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Karaman, ofis katları dışında isteyen sanayiciye laboratuvar da tahsis etmek istediklerini açıklıyor.



Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ana Teknopark’ı ise Davutpaşa’da yer alıyor. 2003 yılında kurulan ve 2008 yılından sonra hızlı bir gelişim süreci geçiren YTÜ Teknopark’ta inşaatı biten 8 binada 170 aşkın firma faaliyet gösteriyor. 3 binanın inşaat çalışmaları ise halen daha devam ediyor.

Karaman, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Teknoparklar Zirvesi 2013’te Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ının son 3 yılda gösterdiği performans nedeniyle ödüllendirildiğini hatırlatıyor. Davutpaşa’daki tecrübeyi İkitelli Teknopark’a taşıyacaklarını aktaran Mahmut Karaman, sanayiciye şu çağrıda bulunuyor: “Günümüzde rekabet her noktada sanayiciyi ilgilendiriyor. Bu rekabette farklılaşmak isteyen sanayicinin Ar-Ge dışında bir alternatifi yok. Devletimiz bu gerçekliğin farkında olarak Ar-Ge için önemli avantajlar sağlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknoparklara sunduğu avantajlar büyük. En azından bu avantajların kaçırılmaması açısından sanayicimizi bölgeye davet ediyoruz.”



TEKNOPARK AVANTAJLARI

1- Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen gelir veya kazanç 2023 yılına kadar kurumlar vergisinden muaftır.

2- Teknoparklarda çalışan personel gelir vergisinden muaftır.

3- Ar-Ge personellerinin 5 yıl süreyle SSK Primlerinin yarısını devlet öder.

4- Teknoparkta üretilen bazı yazılımların satışında ise KDV muafiyeti bulunuyor.