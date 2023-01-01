Yola çıkanlar cepyol.com’a bakarlar

Seyahat planlaması yapanların başvuru kaynağı Cepyol; uçak, otobüs, araba kiralama, otel rezervasyon ve biletlerinin mobil cihazlar üzerinden karşılaştırma yapılarak satın alınmasını sağlıyor.





Pordiva Bilişim Teknolojileri’nin bir ürünü olarak ortaya çıkan ve elde ettiği başarıdan sonra şirketleşen Cepyol, seyahat planlaması yapanların başvuru kaynağı olarak hizmetlerini geliştiriyor. Uçak, otobüs, araba kiralama, otel rezervasyon ve biletlerinin mobil cihazlar üzerinden karşılaştırma yapılarak satın alınmasını sağlayan Cepyol’un en önemli farkı ise tüm mobil cihazları destekliyor. Cepyol Genel Müdürü Mert Pozcu, Cepyol ile 70’den faza otobüs şirketinin, 800’den fazla uluslararası havayolunun biletleri, 250.000 adet otel ile 550 araç kiralama şirketinin bilet satın alım ve rezervasyonlarının yapılabildiğini açıklıyor. Pozcu, her gelir seviyesinden insanın Cepyol uygulamasına kolaylıkla ulaşabileceğini belirterek, şu bilgileri veriyor: “Cepyol kullanıcıları, uygulamaya cepyol.com internet sitesini kullanarak, mobil cihazlarda bulunan uygulama dükkanlarından Cepyol uygulamasını indirerek veya yine mobil cihazlarının browser’larından www.cepyol.com adresine tıklayarak ulaşabilirler. Uygulamanın kullanıcı dostu menüsünden diledikleri yere seyahatlerini planlayıp biletlerini satın alabilecekleri gibi, vapur seferleri hakkında da bilgi edinebilirler. Ücretsiz bir servis olma özelliğini taşıyan Cepyol, son kullanıcılardan biletlerin gerçek fiyatları dışında ekstra bir ücret talep etmez.”



Tren ve gemi ulaşımı Cepyol’un hedefleri arasında

Müşterinin kendilerini tercih etme nedenlerinin birçok faktöre dayandığının altını çizen Pozcu, ayrıca otobüs firmaları için geliştirdikleri mobil uygulama ve mobil web sitesi projeleri bulunduğunu, Ulusoy, Varan ve Anadolu Ulaşım gibi firmaların, Cepyol alt yapısı ile hizmet aldığını kaydediyor. Çok kısa zamanda mobil cihazlar üzerinden farklı bir alışveriş deneyimi sundukları süreçte; hızlı bir büyüme ve son derece başarılı satış rakamları yakaladıklarını kaydeden Pozcu, şöyle konuşuyor: “Son kullanıcılarımız ile yaptığımız görüşmelerde, Cepyol uygulamasını kullanarak bilet alma sebeplerinin hızlı ve kısa adımlar ile istedikleri zaman, istedikleri yerden bilet temin edebilmeleri olduğunu öğrendik. Bu konforun da belli bir süre sonra alışkanlık yaptığını ve tüm seyahat planlamalarını Cepyol üzerinden gerçekleştirdiklerini gördük. Sürekli olarak otobüs şirketi sayısını ve diğer ulaşım çeşitlerini artırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle tren ve gemi ulaşımını da kısa zamanda Cepyol’a eklemeyi planlıyoruz.”



Şehir hatları vapur seferleri Cepyol’da

Yürüttükleri işbirlikleriyle birçok seyahat firmasının uygulamaya entegre etmeyi başardıklarını kaydeden Pozcu, son olarak şehir hatları vapur seferlerinin tarifeleri de Cepyol’a eklediklerini anlatıyor. Bu şekilde 35’den fazla vapur iskelesinin tüm sefer bilgilerine Cepyol üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Cepyol’u tercih eden kullanıcılar, satın aldıkları biletler için kredi kartlarını kullanarak, çok kısa ve basit adımlarla ödeme yapabiliyor. Cepyol’un uzun vadeli planları arasında son kullanıcıların günlük hayatlarının her anında seyahat planlamalarını yapabilmelerini sağlayacak bir uygulama sunmak bulunuyor. Pozcu, “Bu amaçla, tüm seyahat araçlarını uygulamamıza eklemek için çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda İstanbul için Şehir Hatları sefer saatleri, havaalanları için uçak kalkış ve iniş bilgileri uygulama üzerinde görüntülenebilmektedir. En kısa sürede, deniz araçları ile trenlerin sefer saatlerini ve bilet satış hizmetlerini de uygulamamıza eklemeyi planlıyoruz” diye konuşuyor.