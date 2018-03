14. CeBIT Fuarı İstanbul’da yapıldı

BİLİŞİM SHOW: Avrasya’nın en büyük Bilişim, Teknoloji ve İletişim Platformu CeBIT, bu yıl üç büyük etkinliği CeBIT Bilişim Eurasia, CeBITGlobal Lonferans ve CeBIT Sinerji Zirvesi'ni biraraya getirdi.





18 ülkeden 1023 katılımcı firma ile CeBIT, 4 gün boyunca İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde 14. kez bilişim dünyası profesyonellerini, onbinlerce teknoloji tutkununu ve sektöre yön veren çok önemli isimleri ağırladı. Ürün ve firmaların sergilendiği fuar alanında ziyaretçiler teknolojiye dokunabilirken, Zirve ve Global Konferans’ında bilişimin geleceği ve sosyal içerikli konular ile katılımcılar bilgilenirken “Kentsel Dönüşüm ve Teknoloji” ile “Akıllı Kentler ve Akıllı Belediyelerde Yaşam” temaları ön plana çıktı.

CeBIT Bilişim Eurasia ve BIT Sinerji Zirvesi'nin ortak açılış töreninde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakareci Egemen Bağış, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, KKTC Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Ahmet Kaşif ile çok sayıda yönetici hazır bulundu. Açılışta konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, fuar ile inovasyonunun tohumlarının atıldığını söyledi. Konuşmasına İstanbul’un tarihteki öneminden bahsederek başlayan Bağış, “Bugün de İstanbul'un dünya teknoloji başkenti olmasını, birlikte kutluyor ve değerlendiriyoruz" dedi. Zirvenin çok anlamlı olduğunu belirten Bağış, enerjiyi sinerjiyle birleştirerek insanlık için ortak çözümleri üretmek için teknolojiyi bir araya getirdiklerini dile getirdi. Bağış, şöyle konuştu: “21. yüzyılda herkesin analog hareket edip, dijital düşünüp, analog netice ortaya koyması gerekir. Yani teknolojinin bütün imkanlarından yararlanmalıyız. Mutlaka dijital düşünmeliyiz. Bütün fırsatları değerlendirmeliyiz. Ama eninde sonunda yine duyguyla, alın teriyle, emekle çözümleri ortaya koyabilmeliyiz."

İstanbul'da teknolojiyle dünyanın sorunlarına çare üretmenin, herkesin ortak gayesi olması gerektiğini belirten Bağış, şöyle devam etti: “Dünya teknolojisinin devlerine, dünyanın önde gelen şirketlerine baktığımız zaman, İstanbul gibi bir devin omuzlarından daha ilerisini görebildiklerini görüyoruz. İstanbul, gerçekten bir teknoloji merkezi olmaya başladı. İstanbul, özellikle ileriye dönük vizyonuyla, çok farklı bir şehir olacağını ortaya koyuyor. Bu yüzden dünyanın birçok yerinde buna benzer fuarlar, buna benzer organizasyonlar gerçekleşiyor ama en iddialısının İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Teknoloji hızla ilerliyor ve birçok alanda da bunun etkilerini görüyoruz. Faydaları gibi bazı konularda da manipülasyona açık olduğunu görüyoruz. Kimileri sosyal medyayı adeta dezenformasyon kanalı, platformu haline getirmek istiyor. Maalesef terörizm artık sadece eli silahlı olanlar tarafından değil, bazen de sosyal medya teröristleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yüzden de uluslararası işbirliği çok önemli. Bu yüzden kişisel verilerin korunmasında AB standartlarında yasaların geçmesi, çok çok önemli ve demokratikleşme paketinin içerisinde buna yönelik çok önemli adımlar atılacak.”



Teknoloji şirketleri dev sanayileri geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Kaşif, hizmet sektörünün ekonomik gelişmenin itici gücü haline geldiğini söyledi. Bilişim sektörüne yapılan yatırımların ulusal ekonomilerin gelişme boyutunu ve ekonomideki tüm sektörleri etkileyecek nitelikte olduğunu aktaran Kaşif, bilgi teknolojilerine yatırım yapmanın getirisinin yüksek olduğunu fark eden ülkelerin ekonomi ve kalkınma politikalarında öncelikli sırayı bilişim sektörüne verdiğini kaydetti. Dünyada son 20 yılda bilişim sektöründe yer alan firmaların hızla yükseldiği ve ülke ekonomilerinden aldığı payın arttığının görülebileceğini aktaran Kaşif, bilişim sektörünün önemini ve sektördeki boşluğu daha önce fark eden ülkelerin devlet desteği ile gerekli yatırımları yaparak yazılım ve hizmet ürünleri pazarında büyük paya sahip olduğunu dile getirdi. Gelişmekte olan ülkelerdeki bilişimin bu ülkelere sağladığı katma değerin açıkça görülebildiğini vurgulayan Kaşif, yakın zamanda kurulan geçmişi en az 7 yıllık olan bilişim firmalarının asırlık dev sanayi firmaları ile değerlendirildiğinde bir kaç kat üstüne çıktığını ve sağladıkları katma değerin tartışılmaz olduğunu ifade etti. Bunların artık sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş arifesinde olunduğunun göstergesi sayıldığına işaret eden Kaşif, artık fabrikaların ülke ekonomilerinin temel faktörü olmaktan çıktığının altını çizdi. Bilişimin diğer teknolojilerde yaşanan gelişmelerin hızlanmasına katkı sağlayan yönünün de bulunduğuna dikkati çeken Kaşif, sözlerine şöyle devam etti: “Bir anlamda da bu teknolojilerin evrim sürecini doğrudan etkileyen gelişmelerde bilişim teknolojilerinin çok büyük payı söz konusudur. Kişisel bilgisayarların iş dünyasından başlayarak, evlere, bankalara hatta avuç içine girmesine uzanan dönemde kurumların ve kişilerin çalışma yöntemlerinde, alışkanlıklarında, beklentilerinde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. 1980'lerde Microsoft'un vizyonu her eve bilgisayar olarak söylenirken, çoğu kişiler bunun ulaşılması mümkün olmayan bir hedef olduğu görüşünde birleşiyordu. Oysa dünyayı kısa sürede kuşatan bilgisayarlaşma, önce işyerlerine ve okullara, sonrasında evlere girmeyi başarmıştır. Teknolojinin aldığı yol ve bilişimin hayatımızdaki yeri, kısa sayılabilecek bir süre içerisinde önemli bir noktaya ulaşmıştır. Böylece ekonomik kalkınmadaki rolü de değişmiştir.”



Gençleri yurtlarda teknoloji ile buluşturduk

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç her geçen gün Türk gençleri ile çevre ülkelerdeki gençler için bütün yenilikleri Türkiye'ye ve bölgeye taşımaya devam ettiklerini belirterek, “CeBIT, bu yenilikleri gençlerimizle buluşturma konusunda çok önemli bir fırsat ve bu fırsatı da en önemli şekilde değerlendiriyoruz” diye konuştu. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (YURTKUR) 81 ildeki 500'ü aşkın yurdunda barınan üniversiteli gençlerin sayısının 310 bin kişinin üzerinde olduğu bilgisini veren Kılıç, şunları kaydetti: “1 Haziran 2013 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz proje ile 310 bin gencimizi ücretsiz internet erişimine kavuşturduk. Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı Wi-Fi ağlarından birini Türkiye'de YURTKUR bünyesinde kurmayı başardık. 10 gigabyte genişbant internet hizmetinden 310 bin gencimiz 1 Haziran 2013 tarihinden bu yana etkin bir şekilde yararlanma imkanını yakalamış oldu. Türkiye genelinde şu anda 168 tane gençlik merkezimiz var. 155 tane de gençlik merkezi yapımına hızla devam ediyoruz. Bu merkezler aynı zamanda gençlerimizin bilgi ve iletişim çağının hem teknolojisi ile hem de yenilikleri ile buluşma adresleri oldu.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, CNR Expo'da düzenlenen CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı'nda standları ziyaret etti. AK Parti standına giderek yetkililerden bilgi alan Yıldırım, daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) standına uğradı. Burada Bakan Yıldırım'a "Mobil Takip Sistemi" hakkında bilgi verildi.



Zirve, sınırları kaldırdı canlı yayınlandı

Avrupa’nın en büyük bilişim ve teknoloji otoritelerinden BITKOM desteği, Berlin Üniversitesi’nin katkısı ve Deutsche Messe AG ağı ile gerçekleşen CeBIT Sinerji Zirvesi ve CeBIT Global Konferansı, bu yıl üç farklı salondan canlı yayın ile dünyadaki izleyicilerine ulaştı. Zirve süresince etkinlikler 3 gün süre ile canlı yayın ile tv.cebitbilisim.com adresinden dünyanın her yerinden izlenebildi. Bilişim, Politika ve Toplum; Mobility; Büyük Veri ve Bulut; Geleceğin Teknolojileri, Akıllı Kentler, Akıllı Belediyeler; Innovasyon ve Girişimciliğin öne çıktığı Global Konferans ve Sinerji Zirvesi dünyaca ünlü konusunda uzman konuşmacıları ağırladı. Türkiye’nin artan bölgesel gücü, gelişen yeni iş ilişkileri ve iş modellerinin yanı sıra Türkiye’nin çevre ülkeler tarafından model olarak gösterildiği platformda; büyüyen şehirlerde belediyecilik, iletişim, güvenlik, ulaşım, hava kirliliği, eğitim, sağlık ve alt yapı alanlarında karşılaşılan sorunların bilişim teknolojileriyle nasıl giderilebileceği konularında hazırlanan projeler katılımcılara açıklandı.



Türk Telekom Büyük Veri ve Bulut Bilişim çözümlerini CeBIT’te anlattı

Türk Telekom Teknoloji Başkanı (CTO) Timur Ceylan CeBIT Bilişim Eurasia fuarı kapsamında 25 Ekim 2013 Cuma günü düzenlenen “Büyük Veri & Bulut Bilişim” başlıklı panele katılarak Türk Telekom’un bu alandaki vizyonunu anlattı. Timur Ceylan, Büyük Veri&Bulut Bilişim başlıklı panelde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün gündeminde ilk sıralarda yer alan bulut bilişim ve büyük veri alanındaki mevcut durum ve fırsatlar hakkında dinleyicilere bilgi verdi. Timur Ceylan, Türk Telekom’un sahip olduğu üstün teknolojik altyapı ve engin bilgi birikimi ile her ölçekteki kurumsal müşterilere bulut bilişimin avantajlarını sunduğunu aktardı. Türkiye’de bulut bilişim alanında büyük bir potansiyelin mevcut olduğunu vurgulayan Ceylan, bulut bilişimin, toplam sahip olma maliyetini düşürerek altyapı ve uygulama süreçlerini hızlandırdığını belirtti. Bu açıdan bulut bilişimin KOBİ’ler için önemli fırsatlar barındırdığına da değinen Ceylan, bulut bilişim alanında sektörlere özel çözümlerin giderek yaygınlık kazandığını belirtti. Tüm sektörler için olduğu gibi kamu hizmetleri alanında da bulut bilişimin önemli bir gelişim potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Ceylan, Türkiye’de bulut bilişim harcamalarının yıldan yıla büyük artışlar kaydetmesinin beklendiğini söyledi. Ceylan, bu büyüme beklentilerini Servis olarak İş Süreçleri (BPaaS) alanında yüzde 5, Servis olarak Platform (PaaS) alanında yüzde 29, Servis olarak Yazılım (SaaS) alanında yüzde 32 ve Yönetim ve Servisler alanında yüzde 18 olarak sıraladı.



Tayvanlı firmalar CeBIT’te katıldı

Tayvan üretimli ileri teknoloji firmaları en yeni ürünlerini, CeBIT’te tanıttı. Tayvan Ticaret Merkezi’nin CeBIT Bilişim Eurasia 2013 kapsamında düzenlediği basın toplantısında ASUS, AVISION, DrayTek, PLANET Technology Corp. ve ZyXEL’in, Ar-Ge, kalite, tasarım ve pazarlama kriterleri ile Taiwan Excellence Ödülü almış en yeni ürünleri, hem tüketiciler hem de Türk şirketleri ile buluştu. Basın toplantısına Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Direktörü Patty Yen ile Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu İktisadi Bölüm Sekreteri Hui-Ning Lee’nin açılış konuşmalarıyla başlandı.

Tayvan Ticaret Merkezi-İstanbul Türkiye Direktörü Patty Yen, TAITRA’nın 58 yurtdışı şubesinden biri olan Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi’nin 26 yıldır Türkiye ile Tayvan arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve bedelsiz iş hizmetleri sağlamak amacıyla hizmet ettiğini söyledi. Yen, “Tayvan notebook bilgisayar, desktop bilgisayar, tablet, anakart, sunucu, LCD ekran ve dijital kamera gibi yedi ürün kategorisinde üretim cirosu olarak en yüksek global pazar payına sahip olan ileri teknolojinin üretildiği bir adadır. 2012 yılında Tayvan ICT sektörünün yıllık üretim cirosuna baktığımızda bir önceki yıla oranla yüzde 7.9 artarak yaklaşık 150.3 milyar dolara ulaştı” dedi.

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu İktisadi Bölüm Sekreteri Hui-Ning Lee, Tayvan ve Türkiye arasında köklü ve verimli ekonomik ilişkilere değinerek şu bilgileri paylaştı: “Türkiye artık Tayvan’ın geniş bir yelpazede yer alan ürünleri için Orta Doğu’daki en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor. Yerel gümrük istatistiklerine göre Tayvan 2012 yılında Türkiye’ye 1.6 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’ye ihraç edilen en önemli ürün kategorileri ise sırasıyla makina ve elektronik. Ayrıca Tayvan Ekonomi Bakanlığı istatistiklerine göre Tayvan 2012 yılında Türkiye’de toplam 4.6 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. Yatırımların büyük bir kısmını ise bilgisayar, elektronik, otoelektronik, otomobil parçaları, tekstil ve metal üretimi gibi sektörleri oluşturuyor.”



Asus Computer’in yeni ürünü

Asus Computer Inc CeBIT Bilişim Eurasia 2013’de Windows 8 işletim sistemli, masaüstü bilgisayarın performansını tabletin esnek kullanım imkânları ile birleştiren dünyanın ilk All-in-One PC modeli ‘Transformer AIO’ ürününü tanıttı.

Dünya çapında 12.500’den fazla çalışanıyla Tayvan’ın teknoloji önderi haline gelen bir firma olarak her yıl yeni ürünleri tüketiciler ile buluşturduklarını vurgulayan Asus Computer Inc. Ülke Ürün Müdürü Erkan Genç, anakart üreticisi olarak başladıkları üretim sürecinde bugün PC parçaları, aksesuarlar, notebook bilgisayarlar, tabletler, sunucular ve akıllı telefonlar gibi Bilgi Teknolojilerinin hemen hemen her alanında da ürünler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Genç, bugün CeBIT Bilişim Eurasia 2013’te tanıttıkları dünyanın ilk All-in-One PC modeli ile yine teknoloji dünyasında çığır açacaklarını söyledi.

DrayTek Corp. adına basın toplantısına katılan Simet Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Sinan Bedir de, Küçük ve Orta Ölçekli şirketlerde internet bağlantı hızını arttırarak verimlilik artışı sağlamayı hedeflediklerini belirtti ve Vigor2860 VDSL2 Yüksek Entegrasyonlu Güvenlik Duvarı Yönlendiricisi’ni tanıttı.

1989 yılında kurulan ZyXEL’in yenilikçi ve güvenilir internet çözümleri sağlayan dünya çapında bir şirket olarak yola devam ettiğini belirterek konuşmasına başlayan ZyXEL Communications Corp. Kıdemli Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Şamil Doğan, CeBIT Bilişim Eurasia 2013’te tanıttıkları yüksek hızda VDSL2 erişimi, ileri düzeyde Kablosuz bağlantı ve QoS işlevi sağlayan, ev ve küçük ofis/ev ofis (SOHO) kullanıcılarını hedefleyen yüksek güçte üçlü oyun hizmeti sağlayan ağ geçidi VMG8924-B10A VDSL2/ADSL2+ AC Gigabit IAD ürününün ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı.



Vestel’den CeBIT Eurasia’da teknoloji şovu

Vestel’in fuarda sergilediği başlıca ürünler arasında yerli üretim tablet, Ultra HD TV’ler, özel etkileşimli akıllı tahta ve digital signage profesyonel ekran çözümleri bulunuyor. Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan teknolojinin çok hızlı geliştiğine dikkat çekerek “Güçlü Ar-Ge altyapımız, yüksek teknolojimiz ve yerli üretim kapasitemizle gelişmeleri yakından takip ediyor, ürünlerimizi bu yeni teknolojiler ışığında geliştiriyoruz” dedi.

Vestel’in ilk kez CeBIT’de görücüye çıkardığı Vestel 10” Tablet standın gözde ürünü oldu. Vestel tabletlere eklenen yeni teknolojik özellikler ve geliştirilen tasarımıyla görücüye çıkan tablet, Vestel’in üretim ve tasarımdaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.



Tesan İletişim, CeBIT Bilişim Eurasia’da

CeBIT Fuarı’na 10. kez katılan Tesan İletişim, fuarda kurumsal çözümlere yönelik network ürün gruplarıyla yer aldı. Tesan İletişim, fuarda kendi tescilli markası Ttec dışında distribütörlüğünü yaptığı Lilin, ZTE, QNAP, EnGenius, Dell SonicWall, LogSign, Billion ve Formrack’ın ürünleriyle boy gösteriyor.



Bircom, ürünlerini tanıttı

Türkiye’nin önde gelen iletişim teknolojileri şirketlerinden Bircom, distribütörlüğünü yaptığı AVer, Sennheiser Communications ve 2N markalarının yanı sıra geniş VoIP ürün yelpazesinde yer alan çözümlerini fuarda tanıttı. Bircom’un akıllı bina konseptine ve perakende sektörüne farklı bir boyut kazandıran IP tabanlı 2N markalı çözümleri, ses ve video ile giriş kapısındaki kişiyle haberleşmeden bina girişinin güvenliğini sağlamaya ve bina içerisindeki müzik ve anons yayınlarının yönetilmesine kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor.

Bircom’un CeBIT Bilişim Eurasia’da tanıttığı markalardan AVer’in video konferans çözümleri, özellikle Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler ile kamu ve üniversite gibi kurumların bu alandaki ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılıyor. AVer video konferans çözümleri, kolay kullanım özelliklerini uygun fiyatlar ve en yeni teknolojilerle birleştirirken toplantıların neden olduğu seyahat ve konaklama giderlerini de önemli oranda azaltıyor.



Toshibae-STUDIO 306LP

Toshiba, dünya’da ilk defa kâğıt üzerindeki görüntü ve yazıları silebilen, çevre dostu, çok fonksiyonlu yazıcısını CeBIT’de görücüye çıkardı. Doğal ekolojik sistemin korunmasına ve sürdürülebilir olmasına güçlü bir destek sağlayan Toshiba e-STUDIO 306LP, çok fonksiyonlu yazıcı yazdırılmış dokümanlarınızın üzerindeki görüntü ve yazıların silinme işlemini e-STUDIO RD30 ile kombine çalışarak gerçekleştiriyor. Kâğıt, özel bir toner kullanımıyla belirli bir sıcaklıkta RD30 cihazından geçirilerek, hızlı bir şekilde görüntünün silinmesi ve yok olmasını sağlıyor.