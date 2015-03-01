15. Yönetim ve Mühendislik Günleri

ODTÜ Verimlilik Topluluğu tarafından düzenlenen ve KobiEfor’un basın iletişim sponsoru olduğu, 15. Yönetim ve Mühendislik Günleri, 28 Şubat-1 Mart 2015 tarihlerinde, “KALİTE” temasıyla, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2 gün boyunca sürecek.

Dergimiz KobiEfor’un basın iletişim sponsoru olduğu, ODTÜ Verimlilik Topluluğu tarafından bu yıl 15.’si düzenlenen, Yönetim ve Mühendislik Günleri “KALİTE” temasıyla 28 Şubat-1 Mart 2015 tarihlerinde, iki gün boyunca ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde (KKM) gerçekleşecek. “KALİTE” teması altında, alanında lider şirket yetkilileri ve öğrenciler arasında bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi hedeflenen YMG’de, katılımcılar konuşmacılardan bilgi alabilecek, onların deneyim ve önerileri doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Konularında uzman konuşmacıların oturumlarının yanısıra röportaj alanı ve söyleşiler de etkinliğe eğlenceli ve samimi bir ortam katacak. Her iki günün sonunda da konuşmacılar ve katılımcılar arasında söyleşiler olacak ve böylelikle genç mühendis adayları iş dünyasının yetkili isimleriyle tanışma fırsatı bulacak.

Etkinliğe katılım ücretsiz. Belirli sayıda oturuma katılan konuklara ise sertifika verilecek. Etkinlik sadece ODTÜ öğrencilerini değil Türkiye’deki diğer üniversitelerden öğrencileri de ağırlayacak. Konuşmacı ve öğrencilerle birlikte 1500 kişiye ulaşan etkinlikte tüm konukları, 15. yıla özel sürprizler ve eğlenceli bir ortam bekliyor olacak. Daha detaylı bilgi için www.odtuvt.org.tr adresi ziyaret edilebilir.;



Sponsorlar:

- Ana Sponsor: Bosch

- Mali Sponsor: Mercedes Benz

- Hayal Partneri: Dreamstalk

- Stratejik Partner: kariyer.net

- Basın İletişim Sponsoru: KobiEfor

- Ürün Sponsorları: Cafe Breno, d’lish Cupcake Ankara, Macarons d’antoinette Ankara, Nudo, Starbucks, Gloria Jean's Coffees, Gürpınar Su.



Konuşmacılar:

- HP Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak

- Brightwell Holding Kurucusu Alphan Manas

- Koç Üni. Öğr. Üyesi, İş Adamı ve Yazar Semih Yalman

- Orka Grup İcra Kurulu Üyesi Dr. Fatih Anıl

- ODTÜ End. Müh. Bölümü Öğr. Üyesi Prof.Dr. Gülser Köksal

- KalDer Ulusal Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Eski Başkanı Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan.