17. Avrasya Ekonomi Zirvesi için çalışmalar başladı;

Hedef “Küresel” ağırlıklı bir “bölge” yaratmak





Marmara Grubu Vakfı'nın 2014 yılında düzenleyeceği ve dergimiz KobiEfor'un basın sponsorluğunu yapacağı 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi çalışmaları başladı.



Marmara Grubu Vakfı, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı’na seçilen Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey Üyesi İbrahim Çağlar’ı makamında ziyaret ederek kutladı. Ziyarette (soldan sağa) Marmara Grubu Vakfı Genel Sekreteri Dr. Fatih Saraçoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Çengel, Mütevelli Heyet Üyesi Nuri Artok, Mütevelli Heyet Üyesi Prof.Dr. Sedefhan Oğuz, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, (İbrahim Çağlar), Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, KobiEfor Sahibi ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez ve Marmara Grubu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Okray yer aldı. Görüşmede 2014 yılında yapılacak 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar’a bilgi verildi.

Ayrıca 16. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katkılarından dolayı Marmara Grubu Akademik Konsey Üyesi, Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman ve Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey Üyesi ve Süzer Grubu Uluslararası İlişkiler Departmanı Yöneticisi Serhan Süzer’e da birer teşekkür ziyareti gerçekleştirdi ve 2014 yılında yapılacak 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’yle ilgili bilgiler aktardı. Prof.Dr. Ahmet Kırman’a teşekkür ziyaretinde Marmara Grubu Vakfı Heyeti’nde (soldan sağa) Yalçın Sönmez, Ertuğrul Kumcuoğlu, (Prof.Dr. Ahmet Kırman), Müjgan Suver ve Akkan Suver, Serhan Süzer’i ziyarette ise (soldan sağa) Yalçın Sönmez, Akademik Konsey Üyesi, eski Milletvekili ve eski Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Prof.Dr. Sedefhan Oğuz, (Serhan Süzer), Müjgan Suver, Dr. Akkan Suver ve Yüksel Çengel yer aldı.