2012; Türkiye’de Karadağ Turizm Yılı

Fırsatlar Ülkesi: Karadağ





Kültür ve Turizm Bakanlığı 2012 yılını Türkiye’de Karadağ Turizm Yılı ilan etti. Marmara Grubu Vakfı Başkanı ve Karadağ İstanbul Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver; “Karadağ bir fırsatlar ülkesidir” dedi. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012 yılını Türkiye’de Karadağ Turizm Yılı ilan etti. Marmara Grubu Vakfı Başkanı ve Karadağ İstanbul Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver, Karadağ’da havaalanlarından limanlara, enerjiden madenciliğe sınırsız imkanların özelleştirme veya yatırım yoluyla Türk girişimcileri beklediğini söylüyor. Karadağ ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin giderek arttığını belirten Suver, ikili ekonomik ilişkileri şöyle değerlendiriyor: “Hedeflenen dış ticaret hacmi 100 milyon dolardır. 2008 yılında dış ticaretimiz 50 milyon doları yakalamışsa da 2009 yılındaki kriz hacmi 32 milyon dolara çekmiş, 2011 yılında ise 40 milyon dolar seviyesine ulaşılmıştır. Bir istikrar ülkesi olan Karadağ’ın kişi başına geliri 11 bin dolar. Türkiye Karadağ’dan sadece metal cevheri almaktadır. Karadağ ise Türkiye’den değişik sanayi dallarında kullanılan makine ve cihazlar, giyim eşyası ve aksesuarlar, elektrikli makine ve cihazlar, tekstil elyafı ve ürünleri ile demir ve çelik almaktadır. Bu da Karadağ açısından dış ticaret açığına neden olmaktadır.”

THY’nin haftada üç kez İstanbul’dan başkent Podgorica’ya uçmasını da Karadağ ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin büyümesi açısından olumlu bir fırsat olarak değerlendiren Suver, Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ve TİKA’nın Karadağ’da yol gösterici bir merkez olarak Türk iş dünyasına rehberlik ettiklerini vurguluyor.

Karadağ’da bugün her bakımdan büyük bir istikrar bulunduğunu aktaran Suver, şu bilgileri veriyor: “Ülkeye gelen yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla aynı statüde bulunuyor. Avrupa ülkelerindeki en düşük vergi oranı Karadağ’dadır. Özelleştirme alanlarında yapılacak sayısız yatırım imkanı mevcuttur. Elektrifikasyon alanlarında hidro ve termo elektrik santralleri, rüzgar enerjisi, turizm yatırımları, boksit, kömür ve minerallerin işletilmesi, Podgorica ve Tivat hava limanlarının genişletilmesi, Bar, Kotor, Zelenika ve Risan limanlarının büyütülmesi ve çimento fabrikalarının özelleştirilmesi gündemde olan yatırım alanları.” Suver, Türk işadamlarının Karadağ’a gidip yeni yatırım fırsatlarını gözleriyle görmelerini öneriyor.

Bursa merkezli Gintaş’ın Podgorica’da önce bir alışveriş merkezi ile beş yıldızlı bir otel inşa ettiğini anlatan Suver, “Gintaş’ı Tosyalı Grubu takip etti. Eski Yugoslavya’nın en büyük demir çelik fabrikasını almasıyla Türkler’in Karadağ’daki yatırım çapı biraz daha büyüdü” diyor.

Suver’e göre turizm Karadağ’da başlı başına bir itici güçtür; “2012 yılı; Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Türkiye’de Karadağ Turizm Yılı ilan edildi. 2011 yılında Karadağ, nüfusunun iki katından fazla turist ağırlamış bir ülkedir. Öte yandan dünya pazarları ile sıkı bir işbirliği kurabilmek için Karadağ otoyol ve havaalanları ile deniz limanları projelerine büyük önem vermektedir. İhraç ürünlerinin başında ise alüminyum ve ürünleri, metal ve metal ürünleri, işlenmiş yiyecek, içecek ile makine ve ekipmanları geliyor. Özelleştirme alanında da Karadağ Türk girişimcileri beklemektedir.”