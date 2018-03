2013 imkansız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin konuğu oldu. Ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, büyümenin mevcut halinin sorunlu olduğunu belirterek, Türkiye’nin mevcut politikalar ile 2023 hedeflerine ulaşamayacağını savundu.





İstanbul’da Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleri ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi kurmaylarıyla katıldığı toplantıda Türkiye’nin mevcut ekonomi politikalarıyla 2023 yılı hedeflerini tutturamayacağını belirterek, “OVP ve 2013 bütçesi, 2023’te dünyada ilk on ekonomi arasına girmeyi hedefleyen bir ülkenin iddialarını yansıtmıyor” dedi. “Bu program ile bu büyüme olmaz, büyüme olursa bu cari açık olmaz. Bu program ile Türkiye gelişmiş ülkeler arasındaki makası kapatamaz” diyen Kılıçdaroğlu soruları da yanıtladı. Toplantı’ya CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak “Ekonomide Temel Sorunlar, Riskler, Orta Vadeli Program ve 2013 Bütçe Değerlendirmesi” konulu bir sunum yaptı.



CHP’nin KOBİ politikası

KobiEfor’un CHP’nin KOBİ politikalarına ilişkin sorusunu yanıtlarken Kılıçdaroğlu, KOBİ’lere yönelik bir çalışmaları olduğunu ve bu konuda bir projelerinin de bulunduğunu belirterek şu bilgiyi verdi: “KOBİ’ler, ödedikleri sosyal güvenlik ve vergi miktarı kadar bir krediyi sıfır faizle alacaklar. Bizim projemiz bu. 100 TL vergi ve sigorta primi ödemişse, ona bankadan 100 TL kredi verilecek. Sıfır faizli. Bunun birden fazla nedeni var. Bir, istihdam yaratacağız. İki, kaçağı önleyeceğiz. Üç, kayıt dışı istihdamı önleyeceğiz. Dört, KOBİ’leri teşvik edeceğiz. Beş, bundan zararlı çıkmıyoruz. Devlet olarak da zararlı çıkmıyoruz. Bu projemiz bütün KOBİ’lere duyuruldu, biliyorlar. Kitapçığını da hazırladık gönderdik, ancak yeteri kadar yankılanmadı. Onu da belirtmiş olalım.”



Çin ve Hindistan’ı izlemeliyiz

Dünya ekonomisinde yaşanan kriz konusunu da değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ile Çin, Hindistan ekonomisi arasında bir çatışma olduğunu, Çin’in hemen hemen hiçbir ülkenin tahmin etmediği boyutlarda hızla büyüdüğünü söyledi. ABD ekonomisi ile Çin ekonomisi arasında müthiş bir bağlılık oluştuğuna da dikkat çeken Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Çin’in olağanüstü birikimleri Amerikan bankalarında duruyor. Dolayısı ile iki ekonomi birbirine bağımlı. Çin üretime öncelik veren, teknolojiye ve bilgi toplumuna ulaşmak için olağanüstü çaba harcayan planlı bir ekonomi. Ürettiğini tüketemem gibi bir sorunu yok. Maliyetleri düşük. Çin’in eleştireceğimiz ana noktası demokrasi. Orada işçi hakları gelişirse maliyetlerin de yükselebileceğini kabul etmemiz lazım. Hindistan da olağanüstü gelişiyor. Dolayısı ile bu iki ekonomiyi Türkiye’nin yakından izlemesi lazım.”



İran’ın doğalgazını altınla ödüyoruz

İran’a doğalgaz ve petrolün parasının altın olarak ödendiğini belirten Kılıçdaroğlu, hükümetin önce bunu reddettiğini, gerçeğin ise bu olduğunu ve bunun bilinen bir gerçek olduğunu söyledi. Bunu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) de kendi kayıtlarında ihracat olarak göstermediğini, Merkez Bankası’nın gösterdiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, “Amerika ile İran arasındaki çatışma, İran’a uygulanan ambargo altını daha cazip hale getiriyor. Dolayısı ile altın olarak bedel ödeniyor. Bizim kamu bankaları üzerinden ödeniyor” diye konuştu.



Borsa yabancıların elinde

Borsanın yüzde 50’sinden fazlasının yabancıların elinde olduğuna da dikkati çeken Kılıçdaroğlu, “Eğer siz 10 ayda yüzde 46 gibi olağanüstü bir karı, yabancı portföye veriyorsanız onun reel sektöre gelmesini beklemek hayaldir. Teşvik politikasını onu reel sektöre gelecek bir model üzerine oturtmanız gerekiyor” dedi.



Ekonomide gaz fren tartışması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Zafer Çağlayan atışmasına atıfla ekonomiyle ilgili “Gaz-Fren” tartışmasını nasıl değerlendirdiği sorulduğunda şu cevabı verdi: “Eğer birisi, ‘gaza bas’ diğeri ‘frene bas’ diyorsa, bizim yapacağımız şoförü değiştirmektir. Doğrusu budur. Şoförün değişmediği ortamda ister gaz, ister fren; sonunda seni götürüp bir tehlikeli ortamın içine sokar. Toplumun şoförü değiştirmesi lazım. Daha dengeli, daha tutarlı bir yapının olması lazım.”



Hükümet politikasını değiştirmeli

Hükümetin izlediği ekonomi politikasının, kriz döneminde Kemal Derviş ve arkadaşlarının ekonomiyi krizden çıkarmak için uyguladığı bir politika olduğunu ve aynı politikanın devam ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “O dönem finans kesiminde büyük sorunlar vardı. Bugün ekonominin en güçlü kesimi finans kesimi, ancak politika hiç değişmedi. Paradan para kazanma dönemi, bütün hızıyla devam ediyor. ‘Bu yılın başında bir yabancı 1 milyon dolar para getirip İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) banka senetlerine yatırırsa, 10’uncu ayın sonunda ne olur?’ diye arkadaşlarıma sordum. Cevabı ortaya çıktı. 1 milyon dolar para getiriyorsunuz, 1 milyon 463 milyon dolar oluyor. Bir masa sandalye atmanıza bile gerek yok. Yüzde 46 kar. Böyle bir ekonominin ayağa kalkması mümkün değil. Yabancı sermayeye nasıl diyeceksiniz ‘gel reel sektöre yatırım yap’. Yüzde 46 karı 10 ay içinde hangi reel sektör verir?” diye sordu.



İşadamı özgür değil

Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin on yıl boyunca izlediği politikaların tamamının Merkez Bankası tarafından belirlendiğini, oysa bütün iktisatçıların, para politikalarının kısa vadeli politikalar olduğunu bildiğini söyledi. Ekonomiyi yönlendirecek olan temel politikaların mali politikalar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili görüşünü şöyle özetledi: “Siz hiç tutarlı bir mali politika duydunuz mu? O yüzden bu iktidarla bu ekonominin düze çıkması mümkün değil. Sadece reel ekonomiye önem vermek yetmiyor. Bir ekonomiyi geliştirmenin temel yollarından biri de özgür tartışma ortamıdır. İşadamı, örgütler, üniversiteler konuşmaktan korkuyorsa ekonominin kötüye gittiğini kim söyleyecek? Sadece siyasal partiler mi? Bu ülkenin aydınları mutlaka konuşmak durumunda. Demokrasinin olmadığı yerde sağlıklı bir ekonomik büyümeyi sağlayamazsınız. Örneğini isteyen eski Sovyet'lere bakabilir. Biz AKP'ye anayasayı ve darbe hukukunu değiştirelim teklifini yaptık. AKP teklifimizi elinin tersiyle itti.”



BÜYÜME SORUNLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faiz Öztrak sunumunda şu görüşleri dile getirdi:



- “Büyüme iç talebe dayanıyor ve ağırlıklı yurtdışı rekabete kapalı olan hizmetler ve konut sektörüyle gerçekleşiyor. Ayrıca rekabet gücümüz yok oluyor. Yüksek cari açık sıralamasında 41. sırada başladık, son on yılda ilk 10’a yerleştik. İthalat artışı uluslararası rekabete açık olan imalat sanayimizdeki üretim artışının çok üstünde. Ayrıca kırılganlıklar artıyor.”



- “Mali disiplin göstermelik. 10 yılda 7 mali af bunun en iyi göstergesidir. Ekonomide koordinasyon kayboldu. Son örneği: Babacan: ‘Yolcular şoföre gaza bas dese de, şoför gaza basmayacaktır’ (24 Eylül 2012); Çağlayan: ‘İleri sürüş tekniğini bilen şoförler her zaman frene basılmayacağını bilir’ (25 Eylül 2012). Kim doğruyu söylüyor?”



- “Potansiyelin altında kalan büyüme. 2013-15’de iç talebe yaslanarak büyüyen ekonomi, peki iç talep nasıl canlanacak? 2012’deki yavaşlama nedeniyle borç yükü altında ezilen ve vergi yükü de artan vatandaş nasıl harcamaya başlayacak? Ödeme sorunlarının artması nedeniyle KOBİ’lere kredileri kısan bankalar ne olacak da kredi musluklarını gelecek yıl açacak? Suriye krizi derinleşip, siyasi belirsizlikler de artarken iç talep artar mı?”



- “OVP ve 2013 bütçesi, 2023’te dünyada ilk on ekonomi arasına girmeyi hedefleyen bir ülkenin iddialarını yansıtmıyor. Her geçen gün iflas ettiği ortaya çıkan eski paradigmalara dayanan ve sıcak paraya yaslanan, yüksek cari açıkla büyüme modelini sürdürmeye çalışıyor. Seçimi dikkate alan dengeler, yapısal sorunları, hane halkı ve reel sektör borçluluğunu, jeopolitik ve siyasi riskleri hiç dikkate almamış.”