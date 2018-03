2014 yılında Türkiye ekonomisini taşıyacak güçler;

Türkiye ekonomisi “atak” olduğu 10 yıllık bir dönemden sonra küresel kırılma ve dalgalanmalar karşısında, makro ekonomik göstergeleri olumlu olmasına rağmen savunma mevzilerine geri çekildi.

Ekonomik büyümede vites küçültme anlamına gelen bu rota değişikliği ve gerektirdiği politikalar 2014 yılında olumlu-olumsuz bütün sektörleri etkileyecektir. 2013-2014 bağlantı noktasında sektörlerin kendileri için öngörüleri nedir diye bakmak için bu dosyayı oluşturduk.



OTOMOTİV

KPMG Türkiye’nin sektör raporu; Ilımlı büyüme bekleniyor



2013’te sektör performansı: Otomotiv sektörü son 8 yıldır bir numaralı ihracat sektörü konumunda ve 400 bini aşkın istihdam sağlıyor. Sektörün toplam pazarı, 2013 yılında yaklaşık yüzde 8 oranında büyüdü. Otomobil pazarındaki artış yüzde 19 oldu.

Hafif ticari araç pazarı yüzde 14, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 1, kamyon pazarı yüzde 9 küçüldü.

Otobüs pazarı ise yüzde 85 büyüme kaydetti.



Sektörün sorunları: Otomotiv satış vergilerinin milli gelir artış hızının önüne geçmesi, teşvik ve yatırım ortamının yeterince iyileştirilmemiş olması, yan sanayinin küresel projelere daha çok dahil olamaması, yeni ürünler ve teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacının sürmesi, Avrupa krizinin etkileri ve aşırı fiyat rekabeti sektörde başlıca sorunlar oldu.



Sektörün 2014 yılı öngörüleri:

- Türkiye’deki kapasitenin 2014 yılında da ılımlı bir şekilde artmaya devam edeceği düşünülmektedir.

- Türkiye otomotiv sektörü için önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla yüzde 50’lik bir büyüme öngörülüyor.

- Avrupa pozitif büyümeye geçse bile, BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkeleri otomotiv üreticilerinin önümüzdeki yıllar içinde Avrupa pazarına girmesi beklenmektedir ve bu gelişmenin Türkiye otomotiv sekörü üzerinde etkileri olacaktır. BRIC ülkeleri üreticilerinin, Avrupa pazarına girerken üretim üssü olarak Doğu Avrupa ülkelerini tercih etmeleri bekleniyor. Ancak Türkiye otomotiv sektörü önümüzdeki 5 yıllık süre içinde yeni bir üreticinin yatırım yapmasını da öngörmektedir.

- Dünya genelinde otomotiv sektörü halihazırda büyük bir değişim geçiriyor: Bir tarafta elektrikli araç, karbondioksit salınımının azaltılması, daha az yakıt tüketimi beklentileri ve şoförsüz araç gibi ciddi teknik değişimlere gidiliyor. Diğer tarafta ise uluslararası rekabette gözle görülür bir değişim yaşanıyor. Bütün bu alanlar Türkiye otomotiv sektörü için belirsizlikleri çoğaltıyor.

- 2014 yılında sektör yönünden Türkiye’de yüksek rekabetin devam etmesinin ve başarılı olmanın en önemli etkeni fiyatlandırma ve satış teşvikleri olacaktır ve bu nedenle piyasayı daraltıcı kamusal önlemlerde gevşetilmeye gidilmesi sekörün önde gelen ihtiyaç ve taleplerinden biri olabilecektir.

- Özellikle distribütörler için öncelikli konu vergi yüklerinin düzeltilmesi ve azaltılması olacaktır.

- Yakıt verimliliği önümüzdeki yılın ve yıllarda satın alım kararlarında en önemli ürün özelliği olarak belirleyiciliğini koruyacaktır.

- Batı Avrupa’daki kapasite fazlasından önümüzdeki yıl ve yıllarda etkileneceğiz.

- Yan sanayimiz için, işbirliğinde en önemli bölgenin Rusya olacağı öngörülmektedir.

- İkinci el araç satışlarının yüzde 25 artması bekleniyor.



HAZIR GİYİM



2013’te sektör performansı: İç pazarda hazır giyim harcamaları yüzde 6 genişleyerek 50 milyar TL’ye yükseldi. Organize perakende pazarı ise yüzde 10’a yakın genişleyerek 31.5 milyar TL büyüklüğüne ulaştı. Sektörümüz 2013 yılında yüzde 8 büyüdü ve yaklaşık 17.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün sorunları: 2 yılı aşkın bir süredir devam eden iplik ve kumaştaki koruma önlemleri ve astarlık, ince floş kumaşlar için antidamping uygulaması sektörde üretim maliyetlerini yükseltiyor.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: İç pazarda toplam hazır giyim harcamalarının yüzde 6-8 büyüyerek 53-54 milyar TL’ye, organize perakende pazarının ise yüzde 8-10 büyüme ile 34-35 milyar TL büyüklüğe ulaşılmasını öngörüyoruz. Bu hedeflere bağlı olarak sanayi üretimi de yüzde 5-6 arasında büyüyecek. Hazır giyim sektörünün 2014 yılı ihracat hedefini ise yüzde 7 artış ile 18.5 milyar dolar olarak belirledik. 2014 yılında Avrupa Birliği’nde yaşanacak ekonomik toparlanma, Türk hazır giyim sektörünü son derece olumlu etkileyecek. 450-500 milyon TL seviyesinde gerçekleşen yıllık fiili yatırım tutarı 2014 yılında da aynı büyüklükte seyredecek.



ÇELİK BORU



2013’te sektör performansı: Çelik boru sektöründe sürekli üretim gerçekleştiren yaklaşık 30 firma bulunuyor. Üyelerimiz, doğrudan ve dolaylı olarak 50 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yıllık 6.5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan sektörümüz 2013 yılının Ocak-Eylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 artarak 3.2 milyon ton üretim yaptı. Ocak-Kasım 2013 dönemi ihracatımız yüzde 0.9 düşüş ile 1.7 milyon ton, değer bazında ise yüzde 5.3 azalarak 1.5 milyar dolar oldu.

Sektörün sorunları: Sektörümüze büyük engel teşkil eden hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve anti damping soruşturmaları rekabet gücümüzü maalesef olumsuz yönde etkiliyor.

Ülkemiz, 2013 yılının on aylık döneminde 630 milyon doları aşan bir çelik boru ithalatı gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisini ve sektörümüzü olumsuz yönde etkiledi.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: 2014 yılının sektörümüz açısından önemli gelişmeleri de beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde altyapı yatırımlarının devam etmesi Türk çelik boru sektörü için pozitif bir gelişme. ABD’de bulunan zengin kaya gazı ve petrolü rezervlerinin, son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak üretilme potansiyelinin artması bu ülkeden aldığımız talebi de olumlu yönde etkiliyor. Avrupa Birliği çelik boru talebinin de 2014 yılında toparlanma eğilimine girmesini bekliyoruz. Son olarak, 2014 yılında yapımına başlanması planlanan ve tüm Türkiye çelik sektörünü yakından ilgilendiren, Azerbaycan’dan gelecek olan doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletilmesi için yapılacak olan TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) projesi, çelik boru sektörünün üretimini artırması için önemli bir fırsat.

TANAP projesinde Türkiye kaynaklı çelik boruların kullanılmasıyla sektörümüz uluslararası alanda önemli bir referansa daha sahip olacak.



ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Büyüyen dış ekonomiler 2014’te sektörü de büyütecek

2013’te sektör performansı: 2013 yılının 11 aylık döneminde elektrik-elektronik sektörü ihracatımız 10 milyar 909 milyon dolar olarak gerçekleşti. Elektrik, elektrik üretim ve dağıtım elemanları ihracatı 3 milyar 226 milyon dolar, elektronik ihracatı 2 milyar 530 milyon dolar, kablo ihracatı 2 milyar 20 milyon dolar, beyaz eşya ihracatı ise 3 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılsonunda bu rakamın 3.5 milyar dolara yaklaşacağını öngörüyoruz.

Sektörün sorunları: 2013 yılında sektörün Avrupa kaynaklı dış talep duraganlığı yaşaması.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerden yola çıkarak 2014 yılında da benzer bir ekonomik tablonun bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Birçok alt sektörümüzün ihracatında büyük paya sahip olan Avrupa ekonomisine yönelik iyileşme sinyallerinin devamının beklenmesi, sektörümüzün 2014 yılı ihracatını da olumlu yönde etkileyecek bir gelişme. Diğer taraftan ihracat pazarlarımız arasındaki Rusya, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinde önümüzdeki yıl daha büyük bir büyümenin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu doğrultuda 2014 yılında ihracat performansı açısından daha iyi bir yıl olmasını bekliyoruz.

2014 yılında da hedefimiz ihracatımızı artırarak 2013 yılı rakamlarının üzerine çıkabilmek olacak. Elektrik-elektronik sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi için ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi hedefi ile çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek. Ticaret heyetlerimizle sektör firmalarımızı farklı coğrafyalarla biraraya getirmeye devam edeceğiz.



KİMYA

Fuarlarla ve ticaret heyetleri ile ihracatı artıracak

2013’te sektör performansı: Kimya sektörü ihracatımız, 2013 yılına hedef büyüterek başladı. Ancak komşu ülkeler ve Mısır’da yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilendik. Özellikle bir numaralı ihracat pazarımız olan Mısır’a yüzde 50’lere varan düşüşler yaşadık. Suriye’deki kayıpları telafi edemeden bu düşüşlerin meydana gelmesi ihracatımızı zorladı. 2013 Ocak-Kasım dönemindeki kimya ihracatı 15 milyar 901 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2013’ü 18 milyar dolarlık bir ihracatla kapatacağımızı tahmin ediyoruz.

Sektörün sorunları: Ortadoğu ve komşu ülkelerdeki siyasal gerilimler 2013 yılında sektör ihracatını olumsuz etkiledi.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: Sektörümüz her şeye rağmen ihracatçılarımız morallerini bozmadan, ihracatlarını artırmak ve pazar çeşitliliğine gitmek için çaba harcamayı sürdürüyor. Biz de İKMİB olarak ihracatçımızın bu çabasını destekliyoruz. Güney Amerika ve Afrika pazarlarını çok yakından izliyoruz. Kendine has zorlukları olmasına rağmen doğru stratejilerle bu pazarlardan pay almanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

2014 yılında da hedefimiz ihracatta bu yıldan daha iyi bir performans göstermek ve ihracatımızı artırmak olacak. Yeni yılda yine oldukça yoğun bir fuar takvimimiz var. Milli katılımlı fuar organizasyonlarımızın yanısıra kozmetik, boya gibi alt sektörlerimizde yer alan önemli firmalarımızla oluşturduğumuz ‘Yurtdışı Pazarlama Takımlarımız’da yer alan firmalarımız ile ticaret heyetlerimiz sürecek. 2014 yılı hedeflerimizi, yılsonunda sektörümüzle biraraya gelerek belirlemeyi planlıyoruz.



İNŞAAT

2014’e yüzde 4-5 büyüme

2013’te sektör performansı: İnşaat malzemeleri ihracatında sektörümüz 2013 yılında 22 milyar dolara ulaşarak bir önceki yılı aştı. İhracatın yüzde 75’ini İMSAD üyeleri gerçekleştirdi.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: 2014 yılında özel sektörün sürükleyiciliği ile inşaat sektöründe yüzde 4-5 arasında büyüme bekliyoruz.

Ekonomi tarihimizin en önemli hamlesi olan kentsel dönüşümün başladığı bu dönemde, kamu, sivil toplum ve tüm paydaşlar iyi bir işbirliği iklimi oluşturarak bu hamleyi, güvenli ve sürdürülebilir yapı için fırsata çevirmeli, bu dinamiği birlikte harekete geçirmeli ve bu sinerjiyi tüm sektöre yaymalıyız. Sektörün hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, enerji ve güvenli yapı konusunda kamuoyunu bilinçlendirme kampanyası başlattık. Bu kampanyanın ilk adımını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirdik.

Ülkede toplam enerjinin yüzde 40’ı yapılarda kullanılıyor. Bu miktarın yüzde 40’lara varan kısmını, doğru tasarlanan yapılarla tasarruf ederek, ülke ekonomisine yılda 12-15 milyar dolar tutarında katkı sağlayabiliriz.

Dünya inşaat malzemesi ihracatında 5’inci sıraya ulaşmış inşaat malzemesi sanayicileri olarak, uluslararası arenada ödüller kazanan değerli tasarımcılarımız, dünya sıralamasında ikinci olan başarılı müteahhitlerimize, ‘gelin artık enerjimizi boşa harcamayalım, doğru sistemi hep birlikte kuralım’ diyoruz. İhtiyacımızın yüzde 70’ini dışarıdan karşıladığımız enerjide tasarruf yoluna giderek, en büyük kalemlerden biri olan ülkemiz cari açığının düşürülmesine destek olalım. Sadece özel sektör değil, kamu kesimindeki yasa koyucular, denetleyiciler, bürokratlar, akademisyenler tüm taraflarla birlikte, güvenli yapı iklimi için gerekli ortamı birlikte oluşturalım ki hem insanlarımız, hem sektörümüz sağlıklı yaşasın.



MÜCEVHER

Üretim ve ihracatta yüzde 10-12 büyüme

2013’te sektör performansı: Kasım sonu itibarıyla külçe altın hariç ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.4 artarak 2 milyar 71 milyon dolara ulaştı ve 11 aylık süreçte 2012 yılının toplam ihracatını aştı. İhracatımızdaki bu artış, üretimimizi de olumlu önde etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık 400 ton altını ve 200 ton gümüşü işleyerek mücevherata dönüştürme kapasitemizi, yenilenen üretim teknolojileri ile artırıyoruz. Türk mücevher sektörü, dünya altın mücevherat üretiminde ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Ayrıca yaklaşık 250 bin kişiye sağladığımız istihdam olanaklarımızla sektörümüzün büyüklüğü dikkat çekiyor.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: Birlik olarak sektörümüzün tüm dünyada tanıtımını yapmak ve ihracatını arttırmak amacıyla fuar, ticaret ve alım heyetleri gibi çalışmalara devam ederken çok özel projelere de önderlik yapıyoruz.

Sektörümüzün 2013 yılı sonunda geçen yıla oranla yüzde 23 büyümesini ve yaklaşık 2.46 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmasını hedefliyoruz. Bugünün şartları ile değerlendirdiğimizde 2014 yılı için gerek üretim gerekse ihracatta yüzde 10-12 oranında bir büyümeye ulaşabileceğimizi söyleyebilirim. Gelecek dönemlerde de mücevher sektörü olarak üretim, istihdam, ihracat olarak büyüme yolunda hızla ilerleyeceğiz.



PLASTİK

Yüzde 10 büyüme öngörüsü

2013’te sektör performansı:Türk plastik sektörü olarak, yılın dokuz aylık dönemini 4 milyar 132 milyon dolar ihracat ile kapattık ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.2 oranında artış yakaladık. Direkt ihracatımıza ambalaj, inşaat, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörleri kanalıyla yaptığımız dolaylı ihracatı da eklediğimizde toplam plastik sektörü ihracatı Ocak-Eylül 2013 döneminde 8 milyar doları aştı. Aynı dönemdeki üretimimiz ise 6.54 milyon ton. 2013 yılsonunda tahminen yüzde 8’lik büyüme, 9 milyon tona yakın üretim ile 11.5 milyar dolarlık direkt ve dolaylı ihracat elde etik.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: Sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların çağdaş teknoloji seviyesine ulaşmaları için plastikteki dünya trendlerini çok yakından takip ediyoruz. Yurtdışına yönelik ticaret heyetleri ve uluslararası fuarlara organizasyonlar düzenleyerek sektör firmalarımızın bu etkinliklere katılımlarını sağlıyoruz. Aynı paralelde ülkemizin ve bölgemizin en büyük uluslararası organizasyonu olan ve bu yıl 5-8 Aralık 2013 tarihleri arasında 23. kez hayata geçirdiğimiz PlastEurasia Fuarı’nı da TÜYAP işbirliği ile her sene İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. Ayrıca eğitim misyonumuz doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde farklı okulları eğitim sistemine kazandıracağız ve işgücü ihtiyacımızı da bu okullardan mezun olan vasıflı elemanlarla karşılayacağız.

2014 yılında sektörümüz için yüzde 10 oranında bir büyüme öngörüyoruz. Ekonomik istikrar ile doğru orantılı, bu hedefe ulaşabileceğimizi söyleyebilirim.



BİTÜMLÜ SU YALITIMI

Su yalıtımına zorunluluk talebi

2013’te sektör performansı: Su yalıtımı sektörü için 2013 iyi bir yıl oldu. Pazardaki büyüme, 2013 yılında da devam etti ve büyüyen bu pazardan bitümlü örtüler de önemli oranda pay aldı. Bu yükseliş istihdama ve ülke ekonomisine de büyük oranda katkı sağlıyor. Türkiye, su yalıtımı sektöründeki büyüme oranını daha yukarılara taşıyabilme potansiyeline sahip.

Sektörün sorunları: Ülkemizdeki binalarda su yalıtımı kamu binaları dışında henüz zorunlu bir uygulama değil.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: 2014 yılında, mevcut sorunlar aşıldığı takdirde su yalıtımı sektörünün büyüme kaydedeceğini öngörüyoruz. Türkiye’de su yalıtımı konusundaki bilinç eksikliğinin giderilmesi, su yalıtımının zorunlu olması ve sektördeki en önemli sıkıntılardan biri olan standart dışı üretimin önüne geçilmesi, bu konudaki denetimlerin artırılması, sektörümüzün büyüme ivmesini hızlandıracaktır. Biz de BİTÜDER olarak, sektörümüzün öncelikli sorunlarının çözümü için yürüttüğümüz çalışmalara önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. 2014 yılına dair sektörümüz açısından umutluyuz. ‘Kentsel Dönüşüm’ kapsamında yenilenecek tüm binalarda inşaat kalitesinin artması, geçmiş yıllarda yapılan yanlışların tekrarlanmaması için elimizden geleni tüm sektör paydaşları olarak yapmalıyız. Su yalıtımının tüm binalarda zorunlu olması sektörümüzü daha da ileriye taşıyacaktır. Bu konuda 2013 yılında başlatılan kamu binalarında su yalıtımının zorunlu tutulması bizim için sevindirici bir gelişmeydi. Bu zorunluluğun uygulanıyor olması bina niteliğini yükseltecektir.



ENERJİ

Cari açığın müsebbibi

2013’te sektör performansı: Türkiye güncel kurulu gücü: 62.147MW. Kurulu gücün yakıt cinslerine göre dağılımı (MW)

Rüzgar 4.63

Linyit+T. kömürü 14.66

İthal kömür 6.73

Doğalgaz 33.35

Jeotermal 0.53

Fuel Oil+motorin+asfaltit 2.30

Hidrolik (baraj) 27.5

Hidrolik (akarsu) 9.80

Bu tabloda birincil sorun tasarruf. Türkiye’de saatte yaklaşık 50 bin megavat elektrik üretimi yapılıyor. Üretilen elektriğin yüzde 25’ine yakını taşınırken kayboluyor. Bu oran gelişmiş ekonomilerde yüzde 5. Normal bir durum değil. Kayıp yüzde 5’e inerse 7 bin 500 megavat tasarruf olacak. Nükleer santral saatte 1500 megavat elektrik ürettiğine göre kayıptan tasarrufun karşılığı 5 nükleer santral demek. Fiyat olarak 75 milyar dolar ediyor. Oysa taşımada kaybı önlemenin gerektirdiği yatırım tutarı 10 milyar dolar.

Sektörün sorunları: Uluslararası Enerji Ajansı’na göre enerji yoğun sektörler, sanayide enerji kullanımının yüzde 75’ini içeriyor. Bu tablo Türkiye’nin ‘pahada ağır’ ürün ihraç etme hedefine ulaşmasını engelliyor.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: Dünya yeni bir enerji dengesine doğru gidiyor. Türkiye’nin yaptıkları ve yapacakları var:

- Türkiye’nin önümüzdeki 10-20 yıl içinde halletmesi gereken en acil ve önemli ekonomik sorunu enerji üretim, dağıtım ve kullanımı sorunudur.

- Irak Kürt bölgesinden ihraç edilecek petrol ve doğalgaz’ın başlangıçtaki bedeli olan 26 milyar doların Halkbank’ta toplanacak olması, Irak ile ilişkilerimizi hem gaz hem de petrol konusunda daha da sağlam hale getirmemizi zorunlu kılıyor.

- Orta vadede rüzgardan enerji üretimine bugünkü gelişme temposunu koruyarak, uzun vadede güneş enerji üretiminde bugün beyan edilen ve ilk adımları atılmaya başlanan tempoyu hızlandırarak enerji tedarik tablomuzu iyileştirmek sektörün gündemini dolduracaktır.



BANKACILIK

Sektörün yapısı güçlü

2013’te sektör performansı: BDDK tarafından hazırlanan ‘Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri’ raporuna göre sektörün aktif büyüklüğü Ekim 2013 itibarıyla 1.636.094.ooo.ooo TL’ye ulaştı. Sektörün aktif toplamı 2012 yılsonuna göre 265.404. 000.000 TL (yüzde 19.4) artış gösterdi. Ekim 2013 itibarıyla en büyük plasman kalemlerinden olan krediler 990.477.ooo.ooo TL ve menkul değerler 284.444. ooo.ooo TL bakiye verdi.

2012 yılsonuna göre krediler yüzde 24.6, takipteki alacaklar (brüt) yüzde 21.7 ve menkul değerler yüzde 5.4 oranında arttı. Sektörün dönem net kârı, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.6 (2.263 milyon TL) artışla Ekim 2013’te 21.701.ooo.ooo TL’ye ulaştı. Son bir yıllık süreçte, sektörün aktif karlılığı 0.1 puan azalarak yüzde 1.7’ye gerilerken, özkaynak karlılığı da 0.8 puan azalarak Ekim 2013’te yüzde 15.1 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan, Temmuz 2012’den itibaren Basel-II kriterleri esas alınarak hesaplanmaya başlanan sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise, bir yıllık dönemde 1.1 puan azaldı ve Ekim 2013’te yüzde 15.8 seviyesinde oldu. Sektörde geri dönmeyen kredi oranı Eylül sonu itibarıyla ‘yüzde 2.7 ile iyi ve sağlıklı gelişti.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, artan faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve TL’deki değer kaybı nedeniyle Türkiye Bankacılık sektörü 2014’te baskı altında kalabilecek. Ancak bu nedenlerle kâr marjları azalan bankaların güçlü sermaye ve fonlama yapıları sektör görünümünün istikrarlı seyredeceğine işaret ediyor. Potansiyel faiz ve kur şokları bankalar üzerindeki en büyük riski teşkil edecek.

2014 başında sektörün geneline bakıldığında fonlamada güçlü bir resim görülüyor... Sermaye de güçlü. Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu Eylül sonu itibarıyla yüzde 15.8 düzeyinde ve neredeyse tamamı temel sermaye olarak sınıflandırılıyor. Yani sektörün zarar karşılama kapasitesi yüksek.



LOJİSTİK

Lojistik sektörü umut gibi

2013’te sektör performansı: Tüm katmanlarıyla beraber yurtiçinde ve yurtdışında temsil ettiğimiz “Ulaştırma ve Lojistik Sektörü”, günümüzde nihayet küresel gündemde en üst sıralarda yerini almaya başladı. En son olarak; 3-6 Aralık’ta Bali’de gerçekleşen 9. Bakanlar Konferansı’nda toplanan 159 Dünya Ticaret Örgütü üyesi, ortak gümrük standartlarının belirlenmesi ve dünyanın dört bir yanında eşyaların akışının hızlandırılması amacıyla tasarlanan bir Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı oybirliğiyle onayladı.

2013 yılında “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında Kanun” ve “Posta Hizmetleri Kanunu” çıkarıldı.

Sektörün sorunları: Alt yapı kalitesini artırmak zorunluluğu.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: “Türkiye Lojistik Master Planı”nın hayata geçirilmesi önem kazandı.

2014 yılının Temmuz ayı sonlarında yürürlüğe girmesi beklenen yeni DTÖ anlaşması, küresel ticaretteki idari engellerin azaltılacağı, sınırlardaki gecikmelerin azaltılacağı bir yapı getiriyor.

Türkiye olarak, sektörümüz adına bu yeni Anlaşmada “Transit Serbestisi” kuralının eskisinden daha net ve haksız ayrımcılıkları ve kısıtlamaları daha etkin şekilde önleyebilecek bir hale getirilmesi için çeşitli öneriler de sunduk. Sonuçta ortaya çıkan uzlaşı metninde ülkemizdeki nakliyeciler için önemli iyileşmeler var.

Bu yeni global anlaşmanın dünya ticaretinin maliyetlerini yüzde 10-15 azaltacağı, küresel hasılaya 400 milyar ile 1 trilyon dolar arasında ilave getireceği görüşündeyim.



MOBİLYA

10 yılda ihracatı 7 kat artan sektör

2013’te sektör performansı: Türkiye mobilya sektörü bu yıl dışa yönelik olarak büyüme gösterdi. İç piyasada durgun ancak dışa yönelik olarak yukarı yönde bir ivme sergiledi. Ortadoğu pazarında yaşanan olumsuz gelişmeler mobilya sektörünü yakından etkiledi.

Geride bırakmaya hazırlandığımız yıla baktığımızda, 2013 yılının tümüyle kötü geçtiğini söyleyemeyiz. Ama şunu söyleyebilirim ki 2013 yılını yüzde 11 bir büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. Sektör geçen yıl verilerine göre 1.85 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. 2013 yılsonuna kadar ise 2 milyar dolarlık bir ihracat yapılmış olacağı öngörülerimiz arasında yeralıyor. Sektör 10 yılda 7 kat ihracat artışı sağlarken, ticaret kapasitesini 9 milyar dolar seviyesine ulaştırdı.

Sektörün 2014 yılı öngörüleri: 2014 yılının 2013 yılına kıyasla daha iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. Özellikle Ortadoğu pazarında yaşanan sorunların giderilmesi ve Türk mobilya sektörünün önünün açılması bizim için oldukça önemli. Öncelikli hedefimizin Türk mobilya sektörünün hedef pazarlarını büyütmek olduğunu söyleyebiliriz. Önceliğimiz özellikle Avrupa ve Afrika pazarları. Sözkonusu pazarlar üzerinde çalışmalarımız sürüyor ancak önümüzdeki dönemlerde çalışmalarımızı hızlandırmayı düşünüyoruz. Özellikle Afrika kıtasında yakalamış olduğumuz ivmeyi arttırmak istiyoruz. Ortadoğu ülkelerinde yaşanan sıkıntıların bitmesini ümit ederek, buradaki ülkelere yönelik çalışmalarımızı arttırmalıyız. Ayrıca Güney Amerika, Hindistan ve Çin pazarları Türkiye mobilya ihracatçısının hedeflediği pazar ülkeler arasında.