2023’e KOBİ’lerle ulaşacağız

KOSGEB Başkent OSB Temsilciliği açıldı “2023’e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ’ler” etkinliği ve KOSGEB Başkent OSB Temsilciliği’nin açılış töreni 15 Ekim’de Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.





2023’e Doğru Avrupa Birliği Vizyonu ve KOBİ’ler etkinliği ile KOSGEB Başkent Organize Sanayi Bölgesi Temsilciliği’nin açılışı Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Davut Kavranoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Polat, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, TÜBİTAK Genel Sekreteri Ogün Bahadır ile çok sayıda ilgili katıldı.

Avrupa KOBİ Haftası nedeniyle düzenlen “2023’e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ’ler” temalı oturuma katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Davut Kavranoğlu, amaçlarının Türk halkının refah ve huzurunu sağlamak olduğunu belirterek Türk halkının refah ve kalkınmışlık seviyesi açısından en az AB seviyesinde olması gerektiğini belirtti. Kavranoğlu, “2023 yılı sürecinde amacımız; KOSGEB’inde daha güçlendirilerek KOBİ’lerimize ayırdığımız fonların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, KOBİ’lerimizin bilim ve teknoloji konusunda bilinçlenmesi, üniversitelerimizde bilim adamları ile işbirliği yapması ve yaptıkları işleri daha bilimsel olarak daha yüksek katma değerli ürünlere yönelerek yapmaları ve dünya çapında başarılı olan şirketler haline gelmeleri ve büyümeleri; bu kapsamda yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz, KOBİ’leri destekleyeceğiz ve hep beraber 2023 vizyonuna varacağız.” diye konuştu.

Etkinliğin açılış konuşmasını Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ﬁadi Türk gerçekleştirdi. Türk, Türkiye’de 3 milyon, Avrupa’da yaklaşık 23 milyon KOBİ düzeyinde işletme bulunduğunu, KOBİ’lerin Türkiye’deki ekonomik büyümeye yakıt sağlamaktan, esneklik yaratmaya; Türkiye ile Avrupa Birliği arasında köprü kurma hedefinden, istihdamın desteklenmesine kadar birçok alanda çok önemli bir rol üstlendiklerini söyledi. Türk şöyle konuştu: “KOBİ’lerin yatırımlarını yaparken; ilişkide bulunduğu kamu kurumu ve destek kuruluşları ile araştırma kuruluşlarına ve de üniversitelerin büyük desteğine ihtiyacı vardır. Bunlar birbirinden asla kopuk olmaması gereken bir bütünün parçalarıdır. Ayrıca, KOBİ’lerin devlet yardımı ve teşviklerden daha iyi yararlanabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin bu kesimin anlayabileceği bir şekilde düzenlenmesi ve bu konuda KOBİ’lerin daha kapsamlı birebir bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda KOSGEB Temsilciliğini Başkent OSB Katılımcılarına daha iyi ve hızlı hizmet sunulması amacıyla bölgemize kazandırmış bulunuyoruz.”

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan ise Türkiye’nin KOBİ uygulamaları açısından iyi bir yerde bulunduğunu söyledi. Kaplan, KOBİ’lere verdikleri hizmeti yaygınlaştırmak adına hizmet merkezlerinin sayısını artırdıklarını anlatan Kaplan, ‘’Bundan iki sene önce KOSGEB 33 ilde vardı. ﬁu anda 68 ilde varız. İnşallah 81 ilde de var olmayı hedefliyoruz’’ dedi. Desteklere erişim konusundaki çalışmaları hakkında da bilgi veren Kaplan, bürokratik işlemleri azaltan ve elektronik uygulamaları hayata geçiren bir yönetim anlayışını sergilemeye çalıştıklarını vurguladı.