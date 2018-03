22. Kalite Kongresi, 12-13 Kasım’da

KalDer ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen 22. Kalite Kongresi, "Mükemmelliği Paylaşmak" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde, 12-13 Kasım'da gerçekleştirilecek. Dergimiz KobiEfor'un İletişim Sponsoru olduğu Kongre'de Türkiye Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini bulacak.