22. Kalite Kongresi, 12-13 Kasım’da
KalDer ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen 22. Kalite Kongresi, "Mükemmelliği Paylaşmak" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde, 12-13 Kasım'da gerçekleştirilecek. Dergimiz KobiEfor'un İletişim Sponsoru olduğu Kongre'de Türkiye Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini bulacak.
22. Kalite Kongresi, dünyadan ve Türkiye’den iş dünyasının çok önemli isimlerini ağırlayacak. 21 yıl önce Ulusal Kalite Ödülü ismi ile başlayan Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nin ödül töreni de 22. Kalite Kongresi’nde yapılacak ve ödül kazananlar ilan edilecek. 11 Kasım tarihinde ise Kongre Çalıştayları düzenlenecek.
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz’ın konuşmaları ile başlayacak kongrenin ilginç isimleri arasında Starbucks’ın Kurucu Eski Başkanı Howard Behar, Coca Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölüm Başkanı Galya Frayman Molinas, Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Eczacıbaşı Holding CEO’su Erdal Karamercan ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) CEO’su Marc Amblard da yer alıyor.
Kongrede ele alınacak oturum konuları ise şunlar:
- Otomotivde Mükemmellik,
- Mükemmellikte Süreklilik,
- Süreçler,
- Ürünler ve Hizmetlerde Mükemmellik,
- Ulusal Kalite Hareketi,
- Çalışanlarla Başarma,
- KOBİ’lerde Teknoloji Yönetimi ve Yenileşim,
- Müşteriler İçin Değer Katma,
- Etkin Bir Strateji Oluşturma,
- Franchise Yönetimi,
- Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma,
- Sanat ve Mükemmellik,
- Mükemmel Liderlikle Yönetim,
- Başarının Arkasındaki Kadınlar,
- Yaratıcılık ve Yenileşimle Beslenme,
- İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi,
- Yaşam Biçimi Olarak Kalite.
Oturumlarda yurtiçinden ve yurtdışından gelen, her bir sektörün en başarılı şirketlerinin CEO’ları ve üst düzey yöneticileri görüşlerini aktarırken başarılı gazeteciler, sanatçılar da yaşam biçimi olarak kalite konusunu ele alacak.
Türkiye Mükemmellik Ödülleri finalistleri açıklandı
KalDer ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen 21. Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde 2013 yılının “Saha ziyaretine kalan kuruluşları” açıklandı. Türkiye Mükemmellik Ödülleri’ne başvurarak saha ziyaretine kalan kuruluşlarla ilgili süreç, 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 22. Kalite Kongresi’nde tamamlanacak. Mükemmelik Ödülleri’ni kazanan markalar 13 Kasım’da yapılacak törende ilan edilecek.
Finalistler şunlar:
- T.C. Antalya Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu
- Aras Kargo
- İETT
- Method Research Company
- SYK Gümrük
- T.C. Tarsus Belediyesi.
”Türkiye’nin en prestijli ödülü için başvuran tüm markalara teşekkür eden KalDer Başkanı Hamdi Doğan, şunları söyledi:
“Ulusal Kalite Ödülleri Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen Mükemmellik Modeli’nin Türk kuruluşları tarafından etkili kullanımını ve başarılı uygulamaların özendirilmesini sağlamak için hayata geçirildi. Yönetim kalitesinin yükseltilmesi, üretim ve hizmetlerin, daha fazla katmadeğer yaratır hale gelerek geniş bir paydaşlar zincirine yayılması ve beraberinde sürekliliğinin sağlanması işletmelerimizin öncelikli beklentisidir. Kalite ödülleri, kuruluşları sadece ciro, verimlilik, fire göstergeleri gibi tek boyutlu parametrelere göre değil, bütün süreçleri, hedefleri ve rekabet ortamındaki konumuna göre ele alıyor. Kuruluşların bütünsel yönetim sisteminin etkililiğini ölçtüğü için de iş dünyasında mükemmelliği simgeler hale geldi. Ödüle başvuran kuruluşlar bir mükemmellik yolculuğuna çıkıyor, sürekli kendilerini geliştirmek yönünde güçlü ve iyileştirilmesi gereken alanlarını öğrenme olanağını buluyorlar.”
KalDer ödülü alan kuruluşların, Avrupa’da EFQM ödüllerinde de başarılarını tekrarladıklarına dikkati çeken Doğan bu kuruluşları şöyle tanımlıyor: “Ulusal Kalite Ödülü kazanan işletmeler adeta Şampiyonlar Ligi’nde oynayan takımlar gibi ayrışıyorlar. Yenilenmeye açık ve yaratıcılığı özendiren yaklaşımları ile kalıcı olma mesajını veriyorlar. Bu kuruluşlar, finansal başarılar kadar insan kaynağı tercihlerinde de önde gelen kuruluşlardır. Entellektüel sermaye varlığı ve potansiyeli açısından zengindirler. Bu özellikleri onları Mükemmel Kuruluşlar haline getiriyor.”
Önceki yıllarda Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü kazanan İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan’ın da katıldığı basın toplantısında, 2013 yılında saha ziyaretine kalan firmaların yetkilileri birer konuşma yaptı. Düzenlendiği 22 yıl boyunca Kalite Ödülleri’ne başvuran kuruluş sayısı 255, büyük ödül kazanan kuruluş sayısı ise 27’ye ulaştı. Bugüne kadar süreci başarıyla tamamlayan 45 kuruluş Başarı Ödülü, 5 kuruluş Mükemmellikte Süreklilik Ödülü kazandı. Aynı başarıyı Avrupa’da sürdürmeye devam eden Türk kuruluşları EFQM’de (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) 8 Büyük Ödül ve 12 Başarı Ödülü kazandı.
Ödüllerin adı değişti: Türkiye Mükemmellik Ödülleri
Başlangıcından bugüne Ulusal Kalite Ödülü olarak adlandırılan organizasyon, EFQM tarafından Avrupa’da yapılan isim revizyonuna paralel olarak, Kalite Ödülü Yürütme Kurulu’nun (KÖYK) önerisi ve KalDer Yönetim Kurulu’nun onayıyla bu yıl Türkiye Mükemmellik Ödülleri olarak değiştirildi. Basın toplantısında yapılan açıklamada, “Ulusal Kalite Büyük Ödülü” yerine “Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü”, “Ulusal Kalite Başarı Ödülü” yerine ise “Türkiye Mükemmellik Ödülü” isimlerinin kullanılacağı kaydedildi.
EFQM’in, uygulanan modelle isim uyumluluğunun sağlanması amacıyla değişikliğe gitmesi üzerine, Türkiye’deki ödül isimlerinde de değişiklik yapılmasına karar verildiğini belirten Kalite Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Durman, “Mükemmellik tanımı ile daha geniş kapsamlı ve sürekli gelişmeyi anlatırken modelin felsefesini de daha iyi ifade ettiğimizi düşünüyoruz. ‘Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’ ve ‘Türkiye Mükemmellik Ödülü’ isimlerini, web sayfamızda duyurduk ve ödüle başvuran kuruluşların oylamasına sunduk. Onlardan gelen talep ve oylama sonucunda bu isimler seçildi” dedi.
Antalya Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu:
Mutlu çocuklar, mutlu çalışanlar
Antalya’nın en fazla göç alan 500 bin nüfuslu Kepez ilçesinde eğitim-öğretim hizmeti veriyor. Okul Müdürü Bilge Suakar, “36-72 ay çocuklara hizmet veren okulumuzda hedeflerimizi hep kendi çocuklarımızı nasıl bir okulda okutmak istiyoruzdan, hayallerimizi süsleyen okuldan, mutlu çocuklardan, mutlu velilerden, mutlu çalışanlardan yola çıkarak belirledik” dedi. Suakar, “Çevreye ve toplumsal değerlere duyarlı, problem çözme becerilerine sahip, araştıran, kendini gerçekleştirme yolunda adımlar atan, mutlu bireyler yetiştirmek” misyonunu gerçekleştirmeye; “Yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları ile okul öncesi eğitime ve topluma değer katan, örnek gösterilen okul olmak” vizyonuna ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.
Aras Kargo:
Türkiye’nin her yerinden her yerine
Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde, 3 bin 300’e yakın yerleşim birimine, her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet götüren Aras Kargo, sektörel algının gelişiminde, pazarın büyütülmesi, yeni ürün ve hizmet geliştirimlerinde, operasyonel mükemmeliyet için sürekli yatırım anlayışında sektördeki öncülüğünü sürdürüyor. Aras Kargo İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülçin Poyraz Aras Kargo’nun Mükemmellik Yolculuğu’nda Kilometre Taşları’nı sıraladı: “1989 Aras Kargo’nun Kurulması, 2000 Aras Holding’in kurulması, 2003 Kurumsal Kimlik Çalışması, 2003 Acenteleşme, Stratejik Planlama çalışmalarının başlatılması, 2007 UKH Katılım, 2008 EFQM Mükemmellikte Kararlılık Belgesinin alınması, 2009 Performans Yönetim Sistemi, Aras Akademi, EFQM Mükemmellikte Yetkinlik-3 Yıldız Belgesinin alınması, COSO Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, 2010 EFQM Mükemmellikte Yetkinlik-4 Yıldız Belgesinin alınması, 2011 EFQM Mükemmellikte Yetkinlik-5 Yıldız Belgesinin alınması, 2012 QDMS Doküman Yönetim Programı, 2012 Yalın 6 Sigma Projeleri, 2013 ISO 10002, ISO 140001 ve OHSAS 18001.”
Method Research Company:
Açık iletişim politikası
Pazarlama araştırmaları sektöründe faaliyet gösteren araştırma şirketi Method Research Company, 1998 yılında kurulmuş. Method Research Company Genel Müdürü Cengiz Kılıç, müşteri odaklılık anlayışıyla matriks tipi organizasyon yapısını benimseyen ve her faaliyetinde 3600 değerlendirme yöntemiyle geri bildirim almayı amaçladıklarını, açık iletişim politikasının tüm çalışanlar tarafından uygulandığını belirtiyor. Sektöründe GAB 02 ve ISO 20252 kalite belgelerini aynı anda alan ilk araştırma şirketi olan Method Research Company, müşterilerine çözüm ortağı anlayışında pazarlama stratejilerine yönelik katmadeğerli araştırma raporları üretiyor. On iç müşteri, iki müşteri ve iki toplum ve tedarikçi araştırması olmak üzere her yıl yaptığı toplam 14 farklı araştırmaya dayanarak stratejilerini gözden geçiren ve güncelleyen Method Research Company, iç ve dış müşteri odaklılık anlayışını bu çalışmalarıyla pekiştiriyor. KalDer’in Ulusal Kalite Hareketi’ne katılmış ve 2011 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Ödülü’nü de belgelerinin arasına katmış.
İETT:
Sürdürülebilir kalite
İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, kurumun kalite yolculuğunu şöyle özetledi: “2012 yılında “Ulusal Kalite Hareketi”ne katılma kararı aldık. EFQM Mükemmellik Modeli’ni benimseyerek uygulamaya başladığımız bu çalışma ile tüm anket, girdi ve sonuçları biraraya topladık. EFQM Mükemmellik Modeli çalışmasıyla mükemmellik yolunda amaçlarımıza ulaşırken hem farklılığı ortaya çıkarmak adına hem de kamuda verimliliğin ve kalite hareketinin yapılabilirliğini ortaya koymak açısından öncü ve örnek kurumlardan biri olmayı hedefliyoruz.”
SYK Gümrük:
Tüm paydaşlarına katmadeğer
SYK Gümrük Müşavirliği ihracat, ithalat ve dış ticaret mevzuatı konularındaki geniş iş tecrübesi ve deneyimli uzman kadrolarıyla gümrük müşavirliği alanında 1952 yılından beri hizmet veriyor. SYK Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Baybars Soyak, 1999’da sektöründe “Kalite Güvence Belgesi” alan ilk 3 firma arasına giren SYK’nın, 2005’te, Kal-Der’in ‘Ulusal Kalite Hareketi’ne katılım belgesi olan ‘İyi Niyet Bildirgesi’ni imzaladığını belirtti. 2006’da Kurumsal Öz Değerlendirme çalışmalarını başlatan SYK, 2011 ‘de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Şikâyetlerinin Ele Alınması Yönetim Sistemini de belgelendirmiş. Böylece SYK Gümrük Müşavirliği, sektöründe bir ilke daha imza atarak, Entegre Yönetim Sistemi ile yönetilen ilk gümrük müşavirliği şirketi olmuş. SYK’nın, mükemmellik modeli çerçevesindeki ulaştığı yetkinlik, 2012’de EFQM “4 Yıldız Yetkinlik Belgesi” ile onurlandırılmış. Sektöründe eğitimin ve eğitilmiş insan gücünün önemine inanan SYK, kurduğu SYK Akademi faaliyetlerinin odağına yine kaliteyi koyuyor. Müşteri ve hizmetlerinin bilgi güvenliğine verdiği önemi belgelemek isteyen SYK, bilgi güvenliği sistemlerini ISO 27001 sertifikası ile belgelendirmiş.
Tarsus Belediyesi:
Hedef Avrupa Kalite Ödülü
Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz kalite yolculuğuyla ilgili şu bilgiyi verdi: 15 Ocak 2004’te Türk Standartları Enstitüsü’nden TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’ni aldık. 2007 yılı Kalite Kongresi’nde EFQM Mükemmellik Modeli ve Ulusal Kalite Ödülü ile tanıştık. 2009 yılında EFQM Mükemmellikte Kararlılık Belgesi’ni aldık. 2010 yılında EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Başvurusu yaptık ve 4 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi’ni çalışanlarımızın gayretiyle almayı başardık. 2012 yılında yapılan Kalite Kongresi’nde Ulusal Kalite Başarı Ödülü’ne sahip olduk.” Avrupa Kalite Ödülü’nü almak amacındayız.