AB Türkiye’yle küreselleşecektir

Marmara Grubu Vakfı’nın düzenlediği toplantıda konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB’nin sadece ekonomi ve siyasi bir birlik değil, insanlık tarihinin en kapsamlı barış projesi olduğunu belirterek, “Ama kıtasal bir projedir. Bu kıtasal projeyi küreselleştirecek olan adım Türkiye’nin üyeliğidir” dedi.





Marmara Grubu Vakfı (2012-2013) 27. Dönem Toplantıları çerçevesinde İstanbul’da düzenlediği, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın misafir konuşmacı olarak katıldığı akşam yemeğinde, iş, akademi, medya dünyası temsilcilerini buluşturdu. Marmara Grubu Vakfı Yönetim Kurulu ve Üyeleri’nin yanısıra İtalyan ve Pakistan Başkonsolosları, KobiEfor Sahibi ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, KobiEfor Genel Koordinatörü Nurdan Sönmez, Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rona Yırcalı, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar ve İstanbul Sanayi Odası eski Başkanı Hüsamettin Kavi’nin de katıldığı yemekte Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Marmara Grubu Vakfı’nın Avrasya Ekonomi Zirveleri çalışmaları hakkında bilgi verdi, Vakfın Genel Sekreteri Engin Köklüçınar’ın görevini Dr. Fatih Saraçoğlu’na devrettiğini, Köklüçınar’ın ise Başkan Yardımcısı olduğunu açıkladı. Vakfın Akademik Konsey Başkanı Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge’nin sunduğu toplantıda Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 15. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katıldığını, orada Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sürecinin geniş Avrasya coğrafyası için önemine vurgu yaptığını hatırlattı. Vakfın bugün Adriyatik’ten Çin’e kadar sivil inisiyatif olarak tanınan, bilinen ve kabul gören, itibarlı bir hareket haline geldiğini belirten Bağış, “Gerek terörle mücadelede uluslararası işbirliği, gerekse medeniyetlerarası diyalog çalışmalarında sizin güçlü barış vizyonunuzu eyleme dönüştürmeniz son derece anlamlıdır, önemlidir” dedi. Marmara Grubu Vakfı’nın AB perspektifinden sözeden ve faaliyetlerinin işlerini kolaylaştırdığını anlatan Bağış, Vakfın kadın istihdamına yönelik AB projelerinin önemini vurguladı.

“AB sürecinin Türkiye’mizin demokratikleşmesi, şeffaflaşması ve kendiyle barışık bir ülke olması için ne kadar önemli bir süreç olduğunu görüyoruz” diyen Bağış, AB sürecinin her zaman Türkiye için bir devlet politikası olduğunu kaydetti: “Hiç tartışmasız Türkiye bugün itibarıyla Avrupa Birliği standartlarına en yakın olduğu noktadadır. Daha müzakere süreci devam ederken AB üyesi birçok ülkeden ileri noktadayız, bundan sonra da hep birlikte daha ileri noktaları yakalayacağız. Türkiye’nin AB üyelik sürecine sahip çıkma noktasındaki kararlılığının çoğu zaman AB nezdinde karşılık bulmadığı, Türkiye’nin hak ettiği muameleyi görmediği aşikardır. Türkiye’nin artık ilerlemeden, kalkınmadan, demokrasiden, hukuk ve özgürlüklerden taviz vermesi, bu yoldan geriye dönmesi mümkün değildir.” Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması konusundaki çalışmaları anlatan Bağış, OECD’nin son yayınladığı 2050 projeksiyonunda Türkiye’nin gelecekte AB’nin 2. büyük ekonomisi olacağına işaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Toplantının başında Marmara Grubu AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, “Kadına Şiddete Son” kampanyasına destek çerçevesinde yemeğe katılan erkek konuklara “Beyaz Kurdele” taktı ve posterlere imza attırdı. Toplantı sonunda Müjgan Suver, imzalı posterleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere Bakan Bağış’a sundu.