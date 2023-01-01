ABD ve Türkiye ilişkilerinde yeni fırsatlar

TOSYÖV Afyonkarahisar’dan ufuk açıcı etkinlik; “ABD ve Türkiye Ekonomik İlişkileri-İhracat ve İthalat’ta Yeni Fırsatlar ve Öneriler” konulu toplantı, Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda TOSYÖV Afyonkarahisar Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın yaptığı toplantıya ilgi büyüktü.

İhsan Beşer, konuşmasına Afyonkarahisar ilinin ekonomisine değinerek başladı. İlin mermer ve termal alanında geldiği noktanın önemli olduğunu ve her geçen gün daha da ileriye gidildiğini ve bunun Türkiye ekonomisine katkısını anlattı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, TOSVÖY Afyonkarahisar Destekleme Derneği’nin çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Çoban, “TOSYÖV Afyonkarahisar Derneğimiz, Afyonkarahisar’ı dünyada sözsahibi ülkelerle biraraya getirme anlamında çok güzel işler yapıyor. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Kendileri, çok değerli ülkelerin yetkililerini, ilimize getirip burada ihracat yapan işadamlarımızla buluşturuyor” diye konuştu.

Oturum Başkanlığı’nı THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Emin Akçaoğlu’nun yaptığı panele, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Jim Turner, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Canlı konuşmacı olarak katıldı.

ABD Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Jim Turner, Türkiye’nin iyi bir ekonomik gelişmeyi yakalaması için şimdiye kadar yaptığı değişiklikleri sürdürmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin yapacağı en iyi şey, şimdiye kadar yapmış olduğu yapısal reformları devam ettirmek olacak” dedi. Turner, Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerini değerlendirerek, Türkiye’nin öncelikle fikri mülkiyet alanında ilerleme kaydetmesi gerektiğini söyledi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 2023 yılında Afyonkarahisar’ın 1 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağını söyledi. Serteser, “En büyük hedefimiz, Türkiye’nin ihracatına 2023 yılında 1 milyar dolarlık katkı sağlamak. Fabrikası burada olup da değişik firmalar tarafından ihraç edilen ürünlerimiz var. Afyon’da üretilip başka firmalar tarafından ihraç edilen ürünlerimiz de az değil. 448 milyon dolar” dedi. Termal ve sağlık alanında Afyonkarahisar’ın öne çıktığını hatırlatan Serteser, “Termal ve sağlık turizmi açısından en fazla yatak kapasitesine sahibiz. 5 yıldızlı otel yatak sıralamasında da 6’ncı durumdayız. Şu anda yapımına başlanmış, 8 tane 5 yıldızlı otel var. Bunların yapılmasıyla birlikte 5 yıldızlı otellerin yatak kapasitesi 11 bin 580 olacaktır” diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Ahmet Canlı, ihracatta hedef ülkenin ABD olduğunu belirterek, Amerika’nın bu sonucu almasındaki konjonktürel unsurları sıraladı. ABD’nin dünyanın en büyük ekonomisine sahip olduğunu vurgulayan Canlı, “Dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi, siyasi sorunsuzluk bölgesi, dünyanın en büyük ithalatçısı ve dünyanın en büyük tüketim harcamasına sahip olan ABD; alternatif üretici ve ürün düşüncesinde açıklık, nüfusun etnik çeşitlilik potansiyelinden yararlanabilme cesareti, şeffaf ithalat politikası ve hemen hemen tüm ürünler için açık pazar olma özelliğinden dolayı, ihracatta hedef ülke konumuna gelmiştir” dedi. Özellikle küresel ekonomik krizin dünya ekonomileri üzerindeki korkutucu ve caydırıcı etkilerini azaltmak ve üretici üzerindeki korku unsurunu azaltmak için bakanlığın ciddi çalışmaları olduğunu vurgulayan Canlı, Amerika’nın ticarette alternatif değil ana yol olması gerekliliğinin de önemine dikkat çekti.



TOSYÖV Afyonkarahisar’dan ziyaretler

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda TOSYÖV Afyonkarahisar Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer’in davetlisi olarak Afyonkarahisar’a giden ABD Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Jim Turner ve beraberindeki heyet, İl Vali ve Belediye Başkanı’nı makamında ziyaret etti. Ayrıca heyet Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek, işletmelerin ihracatına ilişkin bilgiler aldı.