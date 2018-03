ABD yolcusu 10 girişimci: Teknogirişim’in meyveleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK desteğiyle Silikon Vadisi'ne giden 10 girişimciyi kabul etti. Girişimciler, düzenlenen toplantıda projelerini tanıttı.





TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2239- Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı” kapsamında 10 teknogirişimci 1 aylık program kapsamında ABD’deki Silikon Vadisi’ne gönderildi. Bu yıl ilk defa uygulanan programa 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Enformasyon ve Elektromekanik/Elektrik alanlarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’ndan yararlananlar katıldı.

TÜBİTAK’ın kişi başı tüm masraflar için 21 bin dolarla desteklediği girişimciler, bir aylık eğitim boyunca Silikon Vadisi’ndeki şirketlerle görüşme imkanı bulacak. Ayrıca diğer ülkelerden gelen girişimcilerle ve yatırımcı şirketlerle bir araya gelecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Silikon Vadisi’ne gidecek 10 teknogirişimciyi kabul etti. Ergün, Türkiye'de teknoloji alanındaki girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek amacıyla başlatılan teknogirişim sermayesi desteği programının büyük ilgi gördüğünü, 2009 yılından buyana 740 kişinin teknogirişim sermayesi desteğinden yararlandığını söyledi. Her yıl 100 kişiyle başlatılan bu programı 500 kişiye çıkarttıklarını anlatan Ergün, “Bu arkadaşlar arasından bazılarını da her yıl ABD Silikon Vadisi'ne göndererek tecrübelerinin daha da artmasını, uluslararası alana açılacak boyutta işler yapmalarının önününü açmak istedik. Bugün ilk gidip gelen arkadaşlarımızdan bir grup oluştu ve o grupla beraberiz” diye konuştu.



2023 miktarla yakalanamaz

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında en etkili yollardan birinin girişimcilik olduğuna dikkati çeken Ergün, bu nedenle girişimciliğin ve yenilikçiliğin çok önemsenmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Yoksa ucuz iş gücü, hammadde, enerji ile bizim rekabet etmemiz mümkün değil. Biz, yenilikçilikle, Ar-Ge ile tasarımla markalaşmayla rekabet avantajı elde edebiliriz. O nedenle de girişimcilere çok önem veriyoruz. Bugün ürettiklerimizden daha kalitelisini, daha katma değerlisini üretmeye odaklanmalıyız ki 500 milyar dolarlık ihracat hedefini, 2 trilyon dolarlık üretim hedefini yakalayalım. Bunu sadece miktarla yakalamak mümkün değil, ancak değerli ürünler üretmekle yakalamak mümkün. Bunun için teknogirişimler son derece önemli.”

Bu güne kadar 740 kişinin teknogirişim sermayesi desteğinden yararlandığını ifade eden Ergün, “TÜBİTAK ile benzer bir programı daha detaylı ele alarak kademeli bir destek programı oluşturduk. 100 bin liralık teknogirişim sermayesi desteğinden sonra ikinci faza geçen arkadaşlarımız 550 bin liralık ilave destekle buluşuyorlar” dedi.



Bu yıl 407 kişi destekten yararlandı

Bu yıl 1.539 yeni projenin geldiğini bildiren Ergün, bunlardan 307'sinin desteklenmeye değer bulunduğunu, TÜBİTAK'ın desteğinden de 100 kişinin yararlandığını söyledi. Bu kişiler arasından ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilerin çıkacağını anlatan Ergün, önemli olanın bu iklimin oluşturulması olduğunu bildirdi. Silikon Vadisi'ne her yıl 10 kişiyi göndermeye devam edeceklerini ifade eden Ergün, fırsatlarla onları buluşturacaklarını bildirdi.



İşte Silikon Vadisi’ne giden 10 proje:



1. İş makinesi simülatörleri

Salih Kükrek, projesinin Türkiye'nin ilk ve tek ekskavatör simülatörü olduğunu belirterek, “Aslında robotik ve simülasyon alanında çalışan bir firmayız. Amerika'ya gittiğimizde simülatör kısmının daha öne çıkacağını gördük ve ona göre faaliyet gösterdik” dedi. Amerikan ordusuna çeşitli teknoloji tedariği yapan bazı firmalarla anlaşma imzaladıklarını ifade eden Kükrek, iş makinesi simülatörlerinin hem Türkiye'ye hem dünyaya yönelik bir proje olduğunu, iş makineleri operatörlerini yetiştirmekte kullanıldığını bildirdi. 2023 hedefleri kapsamında yapılacak yatırımlar için ihtiyaç duyulan yıllık 10 bin iş makinesi için operatör eğitecek teknoloji geliştirdiklerini belirten Kükrek, “Bu teknolojiyi şu anda Türkiye'nin hizmetine sunulabilecek durumdayız” dedi.



2. İnci avcılarına dalış tüpü

Simülasyon Ortak Yatırım Aracı Projesini geliştiren Hacer Yalım Keleş, teknik derinliği olan bir yazılım altyapısı geliştirdiklerini söyledi. “Bizim yaptığımız kütüphaneyle inci avcılarına dalış tüpü veriyoruz” diyen Keleş, dünya çapında yenilikçi bir ürün ortaya çıkarttıklarını kaydetti.



3. Her şeyi gören göz

Her şeyi Gören Göz Projesini geliştiren Kubilay Kaan Aydın, teknogirişim sermaye desteğiyle kurulduktan sonra Amerika'da kardeş şirket kurduklarını ifade ederek, Bursa'da satış pazarlama ve üretim üzerine ikinci şirketi açacaklarını anlattı. Şu anda en önem verdikleri sektörün otomotiv sektörü olduğunu ifade eden Aydın, trafiğin büyük bir sorun olduğunu, geliştirdikleri projeyle bu sorunu çözmeye çalıştıklarını kaydetti.



4. Maç ve antrenman analizleri

Sanal Koçluk Sistemi Proje yürütücüsü Serdar Alemdar, top peşinde koştuklarını belirterek, “Şu anda dünya çapında gerçek zamanlı olarak antrenörler ve sporseverlerin ilgi duydukları maç ve antrenman analizlerini gerçek zamanlı olarak sunan bir platform geliştirdik” dedi. Silikon Vadisi'nde 22 yatırımcıyla görüştüklerini dile getiren Alemdar, 3'ünden teklif aldıklarını söyledi.



5. Yetiş orman yanmasın!

Veli Burak Çelen, insansız hava araçlarıyla orman yangınlarını tespit eden bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, orman üzerinde dolaşan üzerlerinde görüntü sensörleri bulunan insansız hava araçlarının orman yangını bulup, bilgi veren bir sistem olduğunu söyledi. Çelen, bu cihazla yangının büyüyeceği yönün belirleneceğini ve müdahalenin nereden yapılacağının belirlendiğini anlattı.



6. Mobilyada desen sihirbazlığı

“Mobilya alışverişinde vizi dönemi'” projesini geliştiren Mert Küçük, geliştirdikleri cihazla, mobilyaların 3 boyutlu olarak tarandığını ve istenilen desenin ışıkla yansıtıldığını söyledi. 3 farklı markanın farklı mobilya mağazalarında ürünü son kullanıcıya test ettirdiklerini anlatan Küçük, Fransa'dan sipariş aldıklarını ifade etti.



7. Modacılara zıplama platformu

Umut Gültepe, moda tasarımcıları ve moda yazarları için sistemde bulunabilirliklerini artıracak bir sosyal servis geliştirdiklerini belirterek, “Kendi tasarımlarını diğer insanlara satmaya çalışan veya moda cihazlarının yeni başlayanlara zıplamalarını sağlayacak bir platform” dedi.



8. Hammaliyeye son

Ahmet Hidayet Kiraz, projelerinin fabrika içi insansız taşıma araçları olduğunu ifade ederek, “Fabrikalarda işletme maliyetlerinin yüzde 75'lere varan oranlara indirgeyebiliyor. Belirli noktalar arasında çalışabiliyor. Sayılı adrese gidiyor. Silikon Vadisi programı bizim için de faydalı oldu. Daha önce ulusal çapta düşündüğümüz birkaç yüz binlik hedefler uluslararası çapta birkaç milyonluk hedeflere dönüştü” diye konuştu.



9. Duygu ölçme makinası

Ahmet Engin Bayrak, beyin dalgaları üzerinden kişilerin duygusal durumlarını analiz ettiklerini belirterek, beyin dalgaları üzerinden bilinç altına bir kapı açıp bunu özellikle siyasi, sosyal pazarlama ve en önemlisi reklam araştırmalarında kullanılabilecek bir yazılım sunduklarını söyledi.



10. AVM’leri koy cebine

Çağrı Karahan’ın AVM Cepte Projesi ile AVM'deki tüm mağazalar, telefonu, konumu, mağaza promosyonları, araç park yerinin konumu gibi bilgilere cep telefonundan ulaşılabiliyor.