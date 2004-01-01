Afyonkarahisar-Almanya ekseni

TOSYÖV’ün davetlisi olarak Afyonkarahisar’a gelen Almanya İzmir Başkonsolosu Margit Haberle, şehrin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu liderleriyle biraraya geldi. Ziyarette Afyonkarahisar-Almanya arasında işbirliği fırsatları konuşuldu.





Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Margit Haberle, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları Ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Afyonkarahisar Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer’in davetlisi olarak Afyonkarahisar’ı ziyaret etti. Başkonsolos Margit Haberle Vali İrfan Balkanlıoğlu’nu ziyaret etti. Vali Balkanlıoğlu şöyle konuştu: “Almanya bizim için önemli bir müttefik ve dost bir ülke. Geçmişten ders çıkarmış bir ülke. Şimdi bu nedenle Avrupa ve dünyada barış ve istikrar için çaba sarf ediyor. Avrupa Birliği’nin en önemli ülkesi, sanayisi ve ekonomik gücü bizler için çok önemli bir ülkedir. Toplam ticaretimizin büyük bir bölümünü Almanya ile yapıyoruz. Buradan Almanya’ya mermer ihracatı yapılıyor.”

Almanya’da çalışıp, işadamı olan Türk vatandaşları olduğunu hatırlatan Balkanlıoğlu, ayrıca Afyon olarak Almanya’nın Hamm Şehri ile kardeş şehir olduklarını da açıkladı.

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Margit Haberle ise halklar arası diyalogun önemli olduğunu, ikili ilişkilerde ise bağların daha da kuvvetlendiğini aktardı. “Önemli olan bu zorlukları beraber aşmaktır” diyen Haberle, “Ekonomik ilişkilerimize baktığımız da, buradan Almanya’ya, torunlarına daha iyi gelecek sağlamak için göç ediyorlardı. Ama şimdi Türkiye’ye baktığımızda, ekonomik durum çok daha iyi durumda ve artık yurt dışında çalışmak isteyen Türk sayısı azalmış durumda” dedi.

Margit Haberle daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret etti. Haberle, Afyonkarahisar ile Almanya arasında mesleki eğitim alan öğrencilerde değişim programı uygulanabileceğini belirtti. Haberle, “Hamm ile Afyonkarahisar’ın kardeş kent olduğunu duyduğum için çok mutlu oldum. Kardeş kent, yerel ve ulusal dostluğun bir göstergesidir. Belediyeler arasında da değişim programları oluyor. Mesleki eğitim alan öğrenciler arasında bir değişim olabilir” diye konuştu. Dünyada mesleki eğitimin gitgide önem kazandığına işaret eden Haberle, “Kardeş kent çerçevesinde araştırma ve geliştirme alanında ileri gitmek için kalifiye işgücü ve mesleki eğitim çok önemli. Avrupa ülkeleri arasında böyle değişim programları uygulanıyor. Türkiye’de meslek liselerinin dersleri biraz teoriye dayalı oluyor. Belki uygulama açısından Afyonkarahisar bir öncü olabilir. İş dünyası da buna destek verecektir” ifadelerini kullandı.



Türkiye-Almanya ‘Bilim Yılı’ önemli

TOSYÖV Afyonkarahisar Destekleme Dernek Başkanı İhsan Beşer daha sonra Margit Haberle’nin onuruna yemekli toplantı düzenledi. Toplantıya Vali İrfan Balkanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Çarkgil, Afyonkarahisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, AGD Başkanı Mehmet Abdioğulları ile farklı sektörlerden çok sayıda işadamlı katıldı. Toplantıda konuşan İhsan Beşer, ziyaretin Türk-Alman ilişkileri ve Afyonkarahisar ile Almanya arasındaki ticari ilişkilere katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Başkonsolos Haberle, işbirliği imkanlarını artırmak ve geliştirmek amacıyla Afyonkarahisar ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek şöyle konuştu: “Ege Bölgesi'nde 700 tane Alman sermayeli şirket bulunuyor. Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından 2014 yılı Türkiye Almanya Bilim Yılı olarak ilan edildi. Türkiye'de TÜBİTAK tarafından bu konuda önemli projeler sunuluyor. Afyonkarahisarlılar'ın bu imkanları değerlendireceğini umuyorum. Özellikle termal alanında önemli işbirlikleri yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada önemli olan araştırma ve geliştirme çalışmalarıdır.”