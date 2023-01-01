Akıllı bileklik HTC Grip ile formunuz kontrol altında

Yenilikçi ve akıllı teknolojilerde öncü markalardan HTC, Barselona’daki Dünya Mobil Kongresi kapsamındaki “Ütopyaya Yolculuk” etkinliğinde spor yapanlar ve günlük fiziki aktivitelerini takip etmek isteyenler için dahili GPS bağlantılı akıllı bileklik HTC Grip’i tanıttı.

HTC, yüksek performanslı, akıllı fitness takipçisi ve GPS özellikli HTC Grip’i geliştirirken spor ekipmanları markası Under Armour’la birlikte çalıştı. HTC Grip kullanıcıların egzersiz bilgilerini kaydetmek için UA Record sisteminden faydalanacak. Grip, Android ve iOS cihazların yanı sıra kalp atış hızı monitörleri gibi Bluetooth özellikli aksesuarlar ile de uyumlu.