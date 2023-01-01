Akıllı ev projesi Demir Romance ile aşk

Demir İnşaat, İstanbul Avrupa Yakası’nın ilk akıllı ev projesi Demir Romance’dan ev alan bir çifti kış tatiline gönderiyor.

İnsan odaklı projeleriyle Beylikdüzü’nde ultra lüks bir yaşamın kapılarını aralayan Demir İnşaat, son projesi Demir Romance’ta açık kapalı yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol sahası, squash, dans eğitim merkezi, SPA merkezi, diyetisyen hizmetinin yanısıra fitness merkezi de yeralacak. Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir; “Demir Romance, İstanbul’un aklı ve aşkı bir arada buluşturan projesidir. Sevgililer Günü’ne özel hazırladığımız kampanyada müşterilerimizi alacakları ev karşılığında 4 günlük keyifli bir kış tatiline gönderiyoruz” dedi. Aşk temasıyla yükselen Demir Romance, toplamda 7 bloktan, 779 Rezidance konut, 28 villa, 60 ticari birimden oluşuyor.