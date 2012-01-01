Atılım için Bilişim

29. “Bilişim 2012 - Ulusal Bilişim Kurultayı” Türkiye Bilişim Derneği öncülüğünde düzenlenen ve kamu, iş dünyası, medya ile akademisyenleri bir araya getiren Ulusal Bilişim Kurultayı’nda sektörün ulusal stratejik yönetim sorunları tartışıldı





Atılım için Bilişim’ ana teması ile 29’uncusu düzenlenen ve 3 gün süren “Bilişim 2012 - Ulusal Bilişim Kurultayı” Türkiye’de bilişimin geleceğini konuştu. Kurultaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile çok sayıda kamu, özel sektör temsilcisi, akademisyen ve davetli izledi. Kurultay’da 3 ana oturum gerçekleşti. 7 ana başlık altında 35 bildiri yayınlandı. 7 firma sunumu yapıldı. Yaklaşık 150 konuşmacının yer aldığı 22 farklı panel düzenlendi.



- Bakan Binali Yıldırım “İlişki ve yatırımların gözden geçirileceği yeni bir vizyona ihtiyacımız var. Altyapıya yönelik yatırıma seri bir şekilde devam etmeliyiz. Yerli sanayiyi geliştirme konusunda maalesef istenilen noktada değiliz. Türkiye eğer gelişmiş bir ülke olacaksa kendi akıl gücüne, akıl terine sonuna kadar güvenmeli” dedi.



- Bakan Nihat Ergün ise, “Bilgi ve iletişim teknolojileri, rekabet şartlarının her an değişebileceği bir alan. İnsanın akıl gücü sonsuz sayılabilecek imkanlar sunuyor. Fırsatlar iyi değerlendirildiğinde gerçekten yapılabileceklerin sınırı yok diyebiliriz” diye konuştu.



- 'Türkiye E-Dönüşüm ve Bilişim Stratejisini Nasıl Yönetmeli' oturumu başkanı Fikret Üçcan bilişim için sektör yapılanmasının önemine değindi; sektör için pek çok kamusal muhatap olduğunu, burada yapılacak düzenlemelerin faydalı olacağını söyledi.



- Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı ise bilgi çağında bilgi toplumu olmak zorunda olduğumuza dikkat çekerek, bugün atılması gereken en önemli adımın bakanlıklar ve kurumlar arası veri paylaşımı olması gerektiğini belirtti.



- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Muhterem Çöl “Bugün en temel gücün bilgi olduğunun” altını çizerek, “Geniş bant internet erişiminde yüzde 10'luk bir artış gayrisafi yurtiçi hasılayı yüzde 1.2 arttırıyor, elektronik ticaret 2012 sonunda Türkiye’de 40 milyar liraya ulaşacak” dedi.



- Türkiye Bilişim Sanayiciler Derneği (TÜBİSAD) Başkanı, Kemal Cılız Türkiye'de BİTS üretkenliğinin, toplam özel sektör üretkenliğinin dört katı olduğuna işaret etti fakat dünya ticaretinde yüzde 14 olan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü (BİTS) payının Türkiye'de yüzde 3 olduğunu söyledi.



- Doç. Dr. Ümit İzmen, Bilişim sektörünün öneminin kendisinden ziyade diğer sektörlere yaptığı katkıdan kaynaklandığını, BİTS yatırımlarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payında yüzde 1 artmasının kişi başına gelirde yüzde 1.8'lik artış getirdiğini ifade etti.



- Kurultayın, “Atılım için Kamunun Önemi, Kamu Sektörünün BİTS Kullanıcısı Olarak Model Olması'” konulu toplantısında TÜBİSAD Başkan Yardımcısı Levent Kızıltan, “Kamu kurum ve kuruluşları bilişim sektöründe özel sektörle rekabet etmemeli. Bu sektörün gelişimini temin edecek strateji ve politikaları belirlemeli” diye uyarıda bulunurken;...



- “Yeni Nesil Siyaset” başlıklı oturumda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, “Bilime önem veren, onun farkındalığını yakalayan, entegrasyonu ve dünyaya açılmayı ilke edinen, öz değerlerini yakalama konusunda da inat eden bir toplumla karşı karşıyayız” diye konuştu.



- CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı da Bilişim Kurultayı'nın, alandaki sivil toplum örgütlerinin siyasetten beklentilerini dile getirebildiği bir platform olması gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel ise yeni nesil iletişim teknolojilerinin toplumların dil zenginliği üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu savundu.



- Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Turhan Menteş “Türkiye’nin geleceğinin belirlendiği bu kurultayların seneye 30’uncusunu düzenleyeceğiz. Kamu, özel sektör, medya ve akademik camiayı önümüzdeki sene yanımızda görmek ve Türkiye’nin geleceğine hep beraber yön vermek en büyük arzumuz.” dedi.