Avrasya İşadamları Forumu, 12-15 Aralık’ta, Kocaeli, Gebze’de

Tüm Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) işbirliği, Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi, Gebze Ticaret Odası desteği ile Avrasya İşadamları Forumu, (Eurasia Business Forum), 12-15 Aralık 2013 tarihlerinde, Kocaeli, Gebze’de düzenlenecek. Forum, Avrasya’da yaklaşık 30 ülkeden 300 işadamıyla Türk iş dünyasını buluşturacak.





Türkiye’nin sanayi üssü Gebze, Avrasya İşadamları Forumu’na evsahipliği yapacak. Son yıllarda Avrasya bölgesi ülkeleriyle Türkiye arasında artarak gelişen sosyal, kültürel ve siyasi ilişkilerin ekonomi ve ticaret alanlarına da yansıması olarak gündeme gelen Forum ilgiyle bekleniyor. 22 milyon kilometrekarelik bir coğrafayayı kapsayan ve 1 trilyon doların üzerinde resmi geliri bulunan Avrasya bölgesinden birçok işadamı ve firma düzeyinde temsilci Türkiye’de yatırım yapıyor, önemli ticari anlaşmalara imza atılıyor. Avrasya bölgesinden özellikle imalat konusunda gelen talepler arasında tekstil, gıda üretim ve işlemesi, tarıma dayalı işletmeler, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ve makina sektörleri öne çıkıyor. Ayrıca Türk inşaat firmaları bölgede oldukça aktif durumda. Mevcut potansiyeliyle Avrasya bölgesi Türkiye için önemli bir pazar.

Bölge ile mevcut ekonomik ve ticari ilişkileri daha da artırmayı ve Gebze’nin potansiyelini bu yönde harekete geçirmeyi amaçlayan Tüm Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) ile Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Avrasya İşadamları Forumu’nu, Kocaeli’de; Gebze Kent Meydanı Kongre Salonu’nda düzenleyecek.

TÜKSİAD Genel Başkanı Gültekin Şenel, Gebze’de Avrasyalı işadamlarına evsahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, “Son teknolojiyle donatılmış sanayi tesisleri, aynı sektördeki firmaların biraraya gelerek oluşturdukları organize sanayi bölgeleriyle (OSB’ler) Gebze, sadece ülkemizin değil yabancı sermayenin de tercih ettiği bölgelerden biri. Burada yapılacak çok iş var” dedi. Şenel, projede Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği gibi uzun yıllardır bölgede faaliyet gösteren bir çözüm ortakları olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi: “Projeyi dillendirmeye başladığımız ilk andan itibaren bize destek veren Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi ve Gebze Ticaret Odamız’a da şimdiden çok teşekkür ediyorum.”

Gültekin Şenel, Forum’a başta Azerbaycan olmak üzere Afganistan, Arnavutluk, Nahçıvan, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu (Başkurdistan, Dağıstan, Tataristan), Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Kırım ve Yunanistan olmak üzere yaklaşık 30 ülkeden 300 işadamının katılacağını açıkladı: “Türkiye’den 50 ticaret ve sanayi odası yönetimleri ve üyeleri de etkinliğe davet edildi, 40’ın üzerinde ticaret ve sanayi odasından katılım teyidi aldık. Ayrıca yurtdışı ve yurtiçinden bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler, Türkiye’den ise dış ticaret ve ekonomiyle ilgili bürokratlar katılacak. Türk Cumhuriyetleri’nden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan büyükelçilerinin katılım teyitlerini aldık.”

Gültekin Şenel etkinlik programı hakkında ise şu bilgileri verdi: “Program kapsamında ilk gün, açılış konuşmalarının ardından ticari ve ekonomik faaliyetler, yatırım imkanları, bölgede yatırım teşvikleri konularının paylaşılacağı bir forum düzenlenecek. Gelen ülkelerin ve Türkiye’nin tanıtımı yapılacak. Birinci gün öğleden sonra işadamlarının ikili iş görüşmeleri başlayacak. Oturum salonlarında gerçekleştirilecek görüşmeler, talepler doğrultusunda randevu usülüyle yapılacak. İkinci gün; Gebze’deki sanayi kuruluşları ve OSB’lerin ziyaretleri gerçekleştirilecek. Son gün Kocaeli’deki büyük sanayi kuruluşları ziyaret edilecek, işadamları için Gebze ve civarında bir kültür gezisi yapılacak. Program gala gecesiyle son bulacak. Programın sonuç bildirgesi ve oluşturulan görsel materyaller, katılımcı tüm ülkelere, sanayi kuruluşlarına, ticari ateşeliklere, ulusal ve uluslararası basına servis edilecek.”