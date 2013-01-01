Avrasya Nevruz’u

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Hasan Sultanoğlu Zeynalov’a Marmara Grubu Vakfı Onur Madalyası verildi

Marmara Grubu Vakfı 2013 - 2014 Akademik Konsey Toplantıları çerçevesinde “Nevruz Bayramı münasebetiyle” Radisson Blu Hotel’de akşam yemeği düzenlendi. Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey Başkanı Prof.Dr. Atilla Dicle’nin Divan Başkanlığı’nda yapılan toplantıda Prof.Dr. Tunç Erem, Marmara Grubu Vakfı’nın Onur Madalyası’nı Büyükelçi Hasan Sultanoğlu Zeynalov’a taktı. Toplantıda Prof.Dr. İlber Ortaylı’nın, Nevruz’u Türk Dünyası’nın ortak yılbaşısı olarak kutlamanın gerekliliği üzerinde durdu. Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Azerbaycan-Türkiye dostluğuna değindiği toplantıda Büyükelçi Hasan Sultanoğlu Zeynalov, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Haydar Aliyev’in iki ülke arasındaki dostluğunu anlatan sözlerini anımsattı ve madalyayı almaktan duyduğu sevinci dile getirdi. Prof.Dr. Ali Hasanov ise Azerbaycan-Türkiye dostluğunun örneği bulunmadığını vurgulayarak, iyi dileklerini paylaştı.

Toplantıya Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, Azerbaycan’dan Prof.Dr. Ali Hasanov, Milletvekili Sabir Rüstemhanlı, Doç.Dr. Sonya Veliya’nın yanısıra Prof.Dr. Sema ve Ersin Kalaycıoğlu, Prof.Dr. Ahmet İncekara, Prof.Dr. Akile Gürsoy, Prof.Dr. Ali Nezihi Bilge, Prof.Dr. Ahmet Samsunlu, Prof.Dr. Ülkü Dicle, eski Milletvekilleri; Şamil Ayrım, Ertuğrul Kumcuoğlu, Yaman Törüner’in de aralarında bulunduğu Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey Üyeleri, Çin, ABD, Fransa, İran, Irak, İtalya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Hindistan, Kosova, Türkmenistan, Avusturya, Kırgızistan, Bulgaristan ve KKTC gibi ülkelerin İstanbul’da bulunan temsilcileri ve diplomatik misyon şefleri, iş ve akademi dünyası temsilcileri katıldı.