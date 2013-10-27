Avrasya’nın 1 numaralı teknoloji platformu: CeBIT Bilişim Eurasia

CeBIT Bilişim Eurasia, 24-27 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin, Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu arasında köprü niteliği taşıyan stratejik konumu ve büyüyen ekonomisiyle bölgenin parlayan yıldızı olması nedeniyle bu yıl da CeBIT Bilişim Eurasia’ya olan ilgi artarak sürecek.





CeBIT Bilişim Eurasia ile bu yıl 3’cüsü düzenlenecek olan CeBIT Synerg Zirvesi şu iki parolayla sunulacak: a) “Gelecek Bilişim ile Gelecek” ve b) “Herkes İçin Bilişim”.

Kendi coğrafyasında sektörün en önemli bilişim platformu olarak kabul edilen CeBIT Bilişim Eurasia Avrasya, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve CIS ülkeleri için de sektörün başta gelen ilgi ve ilişki merkezi oluyor. Fuar geçen yıl, 23 ülkeden katılımcıları ve 93 ülkeden ziyaretçiyi ağırlamıştı.

T.C. Hükümeti’nin aynı coğrafyadaki ülkelerle imzaladığı anlaşmalarla Türkiye’ye seyahat, vize, gümrük ve ticaret kolaylaştığı için bu yıl katılımcı ülke sayısında artış bekleniyor.



- “Kentsel Dönüşüm ve Teknoloji”

- “Akıllı Belediyelerde Yaşam”



CeBIT Bilişim Eurasia 2013 şu 5 ana bölümü kapsayacak:

- CeBIT Pro: İş dünyası ve kurumsal uygulamalar,

- CeBIT Life: Tüketici elektroniği, Hükümet uygulamaları: e-devlet, Kamu altyapı, Coğrafi bilgi sistemleri, Akıllı yaşam konseptleri,

- CeBIT Gov: e-belediye, e-sağlık e-yasal,

- CeBIT Lab: Geleceğin teknolojileri,

- CeBIT Sinerji Zirvesi.



Bu yıl fuara Türkiye’nin şu 2 dev projesi damga vuracak:

- “Fatih Eğitim Projesi”

- “Kentsel Dönüşüm Projesi”



Fatih Eğitim Projesi: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla başlattığı Fatih Projesi, ilk ve orta öğretim düzeyindeki tüm okulları hedefliyor. 570 bin dersliğe LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlayacak olan proje, CeBIT Bilişim Eurasia’da tedarikçilerle buluşacak. Aynı zamanda tüm öğretmenlere ve her öğrenciye tablet bilgisayar verilecek olan projeyle dersliklere kurulan BT donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmetiçi eğitimler de verilecek. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-İçerikler oluşturulacak.



Kentsel Dönüşüm Projesi: Türkiye’nin, niteliksiz konut stokunu ortadan kaldırmayı hedefleyen Kentsel Dönüşüm Projesi, CeBIT Bilişim Eurasia’da bilişim sektörüyle buluşacak. Mobil katılımın getirdiği teknolojilerle desteklenmesi düşünülen projede, “Mobil Belediyecilik Uygulamaları”, “Deprem Erken Uyarı Sistemi”, “QR Code ve Arttırılmış Gerçek Uygulamalar ile Bilgi Paylaşımı” gibi ana başlıklarda çözüm ortaklarıyla görüşmeler yapılacak. NFC teknolojisiyle toplu ulaşımı daha kolay takip edebilme, mobil bilet kullanabilme konuları gündeme gelecek. Mobil iletişim altyapısının kentsel dönüşümle birlikte kurgulanması, baz istasyonlarının planlı bir şekilde yapılması ve kent estetiği konuları ele alınacak.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, riskli yapıların fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi amacıyla Kentsel Dönüşüm Programı’na 2013 yılı bütçesinde, Çevre Katkı Payı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi’nden gelen tutarla birlikte yaklaşık 1 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Belediyeler, vatandaşlarına sundukları farklı hizmetlerle CeBIT fuarında birbiriyle yarışacaklar.