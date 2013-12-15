Avrasya’nın kalbi Gebze’de atacak, 30 ülkeden 300 işadamı gelecek

Avrasya İşadamları Forumu Tanıtım Toplantısı, Gebze Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Tüm Karadeniz Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜKSİAD), Avrasyalı işadamlarını Gebze Belediyesi, Gebze Ticaret Odası ve MARKA’nın (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) desteğiyle 12-15 Aralık 2013 tarihleri arasında Türkiye’nin sanayi üssü Gebze’de buluşturacak.





Avrasya Bölgesi ile Türkiye arasında ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin artırılması için çeşitli faaliyetlerde bulunan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Tüm Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD), Avrasyalı işadamlarını Gebze Belediyesi, Gebze Ticaret Odası ve MARKA’nın (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) desteğiyle 12-15 Aralık 2013 tarihleri arasında Türkiye’nin sanayi üssü Gebze’de buluşturacak. Forum’un tanıtım ve basın toplantısı Gebze Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Basın toplantısında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, TÜKSİAD Genel Başkanı Gültekin Şenel ve EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Forum ile ilgili bilgi verdi.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜKSİAD Genel Başkanı Gültekin Şenel, “Gebze’de uluslararası bir organizasyonun startını vermek için buradayız. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ile birlikte yapacağımız Avrasya İşadamları Forumu’na destek veren Belediye Başkanımız ve Gebze Ticaret Odası Başkanımız’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bu Forum ile Türkiye’nin sanayi üssü Gebze’de Avrasya coğrafyasından 30 ülkeden 300 işadamını misafir etmekten büyük gurur duyacaklarını dile getiren EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, “Yapacağımız organizasyon denizde bir damla da olsa ülke kalkınmasına bir katkısı olacaksa ne mutlu bizlere” dedi.

“Avrasya İşadamları Forumu”na başta Azerbaycan olmak üzere Afganistan, Arnavutluk, Nahcıvan, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu (Başkurdistan, Dağıstan, Tataristan), Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Kırım, Yunanistan ve Türkiye’den işadamları, bürokratlar, büyükelçiler, milletvekilleri, ticaret ve sanayi oda başkanları ve üst düzey yetkililer katılacak.

Açılışını T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün yapması planlanan organizasyon kapsamında Gebze’ye gelen işadamları ilk gün ticari ve ekonomik faaliyetler, yatırım imkanları, bölgede yatırım teşvikleri konularının paylaşılacağı foruma katılacaklar. İkili temasların gerçekleştirileceği ikinci gün İzmit ve Gebze’de üretim tesisleri, fabrika ve organize sanayi bölgeleri ziyaretleri gerçekleştirilecek. Programın son günü işadamları için Gebze ve civarında bir kültür gezisi düzenlenecek.