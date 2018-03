Avrupa otomotiv pazarı canlanınca biz de; Canlanıyoruz

2015’in ilk çeyreğinde AB (28) ve EFTA ülkeleri toplam pazarında görülen yüzde 8.5 artış Türkiye otomotiv sektörü ihracatına canlılık kattı.

Türkiye otomotiv sektörü yaşamsal bağlantılarıyla “ortağı” durumunda bulunduğu Avrupa Birliği otomotiv pazarından direkt etkileniyor. Bu nedenle Mayıs sayımızın sektör dosyasında otomotiv sektörümüze ve filo kiralama sektörümüze bu bütünlük içinde bakmayı uygun bulduk. Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce’den aldığımız bilgilerle önce AB otomobil pazarına, sonra da kendi verilerimizle kendi pazarımıza baktık:

AB otomotiv pazarı: Aylık (Mart 2015) bakıldığında AB (28) ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı şöyle: 2015 yılı Mart ayında 2014 yılı aynı ayına göre yüzde 10.8 arttı ve toplam 1.650.730 adet seviyesinde pazar gerşekleşti. Polonya’da yüzde 6.3 daralma görülürken, ardından yüzde 1.1 ile Hollanda’da küçülme yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda yüzde 81.9, Portekiz yüzde 41.8 ve İspanya yüzde 40.5 oldu. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye yüzde 42.1 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu. İlk çeyrekten bakıldığında ise; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2015 yılı Ocak-Mart döneminde 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 8.5 arttı ve toplam 3.637.635 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. Düşüş yüzde 7.5 ile Avusturya’da, ardından yüzde 6.1 ile Polonya’da, yüzde 3.8 ile Finlandiya’da ve yüzde 3.7 ile Lüksemburg’da görüldü. Norveç, Slovakya ve Belçika’da da daralma yaşadı.2015 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise sırasıyla; İzlanda yüzde 45.4, Portekiz yüzde 36.1 ve İspanya yüzde 32.2 oldu.



Türkiye otomotiv pazarı

Toplam: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Raporu’na göre; 2015 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar, 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artarak 184 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarındaki artış yüzde 42 oldu ve pazar 127 bin adede yükseldi.

Hafif ticari araç: 2015 yılı Ocak-Mart döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 46 bin adet düzeyine yükseldi ve toplam pazardaki artışa önemli destek oldu.

Ağır ticari araç: 2015 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 52 oranında artarak 11 bin düzeyinde gerçekleşti. Ancak, inşaat sektöründeki gelişmelerin etkisiyle 2015 yılında 2014 yılı aynı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 67 oranında artarak 9.818 adete yükselirken otobüs pazarı yüzde 1 oranında azaldı ve 412 adet olarak gerçekleşti.;



Türkiye otomotiv dış ticareti

Otomotiv-ihracat: OSD Dış Ticaret Raporu’nda yeralan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre; 2015 yılı Ocak-Mart döneminde otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 6 azaldı, 5.318 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, ana sanayi ihracatı 3.204 milyar dolar oldu ve önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında arttı. Aksam parça ihracatı ise yüzde 15 oranında azalarak 2.114 milyar dolara geriledi.

Midibüs-minibüs ihracat: 2015 yılı Ocak-Mart döneminde 2014 yılı aynı dönemine göre, midibüs-minibüs ihracatı yüzde 432, otobüs ihracatı yüzde 11, kamyon ve kamyonet ihracatı yüzde 4 oranında artı.Otomobil ihracat: 2015 yılı Ocak-Mart döneminde 2014 yılı aynı dönemine göre otomobil ihracatı ise yüzde 3 oranında azaldı.



OYDER Otomotiv Kongresi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) her yıl gerçekleştirdiği Otomotiv Kongresi’nin 5’incisi bu yıl İstanbul’da düzenlendi. “Otomotiv Perakendeciliğinin Geleceği” konusunun masaya yatırıldığı kongreye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Davut Kavranoğlu ile birlikte ABD’den Group 1 Auto CEO’su Earl Hesterberg, Ca’Foscari Üniversitesi’nden Doç.Dr. Leonardo Buzzavo ve ICDP Genel Müdürü Steve Young konuşmacı olarak katıldı.

OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, kongrede yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Otomotiv sektörü, gerek üretim ve ihracat gerekse de iç pazar olarak çeşitli dalgalanmalara maruz kalsa da büyümeye devam ediyor. İç pazar satışlarında da 2014 yılında yaşanan düşüşe rağmen 2015’in ilk çeyreğinde yakalanan sonuçlar, yüz güldürmüştür. Kuvvetli bir iç pazar yeni yatırımların ülkemize gelmesi için ortam yaratacaktır. Avrupa’da en büyük üretim kapasitesine sahip olduğumuz hafif ticari araçlar ne yazık ki son senelerde biraz ihmal edilmiş görünüyor. K1, K2, SRC1 belge uygulamaları, öz mal kavramı ile operasyonel kiralama yapılamaması gibi etkenler nedeniyle hafif ticari araç satışlarında yaşanan dramatik düşüşler, K2 belgesindeki fiyat indirimi sayesinde toparlanmış ve yukarı doğru bir hareket başlamış gibi görünmektedir. Son dönemde bayiler için en önemli kar merkezi haline gelen kullanılmış araç ticaretinin tescil işlemlerinde, Asbis’in içindeki noter satış uygulaması ile 2010 yılında yıllık 1.4 milyon araç tescilinden bugün 5.7 milyon kayıtlı tescil işlemine ulaşmış olmayı hayal bile edemezdik. Bu projenin hayata geçmesinde OYDER çok önemli rol oynamış ve tüm kullanılmış araç satışlarının kayıt içine alınmasında pay sahibi olmuştur.”



“Dünyanın Harikaları” İstanbul Autoshow 2015’te biraraya gelecek

ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. işbirliği ile İstanbul Autoshow 2015, 22-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü’nde düzenlenecek. Basın ve VIP açılışı 21 Mayıs’ta yapılacak. Sektörü müşterileriyle aynı çatı altında buluşturan fuar, yeni harikalarıyla göz kamaştıracak. İlk günden bu yana sürekli gelişen ve büyüyen İstanbul Autoshow, bugün sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en önemli otomobil fuarlarından biri.



Automechanika İstanbul 2015’te en yeni ürünler

İstanbul’da TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Automechanika İstanbul’da 41 ülkeden 1.667 katılımcı, Fas’tan Çin’e kadar 17 ülke pavilyonu,14 salonda yeniliklerini sergiledi. Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, bu yıl, fuarın yine yeni ithalat ve ihracat fırsatları sunduğunu, aynı zamanda işlerini genişletmek isteyenler için önemli bir uluslararası platform görevi gördüğünü söyledi. Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım; fuarın Türk otomotiv sektöründe öncü konumunu güçlendirdiğini belirtti. Bir sonraki Automechanika İstanbul Fuarı, 7-10 Nisan 2016’da gerçekleşecek.









Hedef: KOBİ’lere ulaşmak

TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Türkay Oktay, sektörün son yıllarda hızlı büyümeye devam ettiğini söylüyor. Sektörde araç parkının toplam 235 bin rakamına ulaştığını aktaran Oktay, her yıl yönettikleri araç parkının yüzde 15 civarında büyürken müşteri sayılarının yüzde 40 oranında arttığını ifade ediyor: “Sektör olarak 14-15 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık. Bankacılık, sigortacılık, otomotiv sektörü bizle birlikte büyüyor.”

TOKKDER’in toplam 111 üyesi olduğunu belirten Oktay, kısa ve uzun dönem operasyonel kiralama yapan tüm şirketleri temsil eden tek dernek olduklarını vurguluyor. Sektörde özellikle kısa dönem kiralama konusunda faaliyet gösteren çok fazla firma bulunduğundan sözeden Oktay, Türkiye’nin son 10-15 yılındaki iç ve dış turizm hamlesiyle kısa dönem kiralama şirketlerinin ciddi artış gösterdiğini kaydediyor: “Gelişen turizm sektörüyle birlikte kısa dönem kiralamaya talep çoğalıyor. Sektörün bu yönü de hızla büyüyor.”

Avrupa’da 33 ülkeden leasing, kısa dönem kiralama, operasyonel kiralama konularında faaliyet gösteren kuruluşların toplandığı 45 derneğin üye olduğu federasyon; Leaseurope’a üye olduklarını aktaran Oktay, gelişmiş ülkelerdeki güzel uygulamaları, sektörün odaklandığı gelişmeleri Türkiye’ye taşımak, bilgi alışverişinde bulunmak ve oradaki tecrübelerden yararlanmak için bu üyeliğin önemine değiniyor.

Türkiye’deki yerli ve yabancı büyük şirketlerin sektörün sağladığı faydanın farkında olduğu için büyük çoğunluğunun operasyonel kiralamayı tercih ettiğini ifade eden Oktay, 25 araç ve altı kiralama yapan şirketleri KOBİ diye tanımladıklarını belirtiyor: “Sektör giderek daha fazla KOBİ’ye ulaşmak istiyor. KOBİ’lerde ise farkındalık hala çok düşük. Türkiye bir KOBİ cenneti olduğu için Türkiye’deki araç parkının çok büyük bir kısmı hala satın alma yoluyla KOBİ’ler tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla sektörün tamamının konsantrasyonu KOBİ’lere ulaşmak. Niye KOBİ’lere ulaşmak istiyoruz? Bu alanda ciddi bir büyüme potansiyeli var ve Türkiye kaynak sıkıntısı çeken bir ülke, bol kaynağımız yok. Dolayısıyla Türkiye, büyümek, yatırım yapmak, faaliyetlerini devam ettirmek için dış kaynak kullanmak zorunda. Bu nedenle verimli çalışmalı, elindeki kıt kaynağı iyi kullanmalı. Bizim sunduğumuz hizmet etkin kaynak kullanımı için inanılmaz avantajlar sağlıyor. Özellikle KOBİ’lerin, ana faaliyetleri ve insan kaynaklarını doğru değerlendirmeleri, kıt kaynak ortamında kendi kaynaklarını çok iyi kullanmaları adına bizim hizmetlerimiz çok faydalı. O yüzden KOBİ’lere ulaşmamız, operasyonel kiralamaya geçmeleri çok önemli. ”

Türkiye’de de operasyonel kiralama hizmetleri hakkındaki farkındalığın da hala çok yüksek olmadığına değinen Oktay, Türkiye’de şirketlerin kullandığı araç parkının 2 milyonun üzerinde olduğunu tahmin ediyor: “Sektörümüz 235 bin araçla tüm şirket araç parkının yaklaşık yüzde 9-10’una hizmet veriyor. Sektörün avantajlarını ne kadar çok anlatıp, ne kadar çok KOBİ’ye ulaşırsak, araç parkımızı o kadar büyütmüş ve bütün şirketlerimize sektörümüzün sağladığı avantajları o kadar yansıtmış oluruz. KOBİ’ler araç ihtiyacında özkaynağını kullanıyor veya banka kredisi alıyor, oysa kaynakları etkin kullanmak adına operasyonel kiralama en avantajlı seçenek. Operasyonel kiralama da biz müşterilerimize araçlarımızı geçici olarak kullanım hakkı veriyoruz. Şirketler aracı kiraladıkları zaman aylık düzenli kira bedelleri dışında hiçbir masrafları yok. Aracın bütün bakımı, onarımı, kaskosu, vergisi, lastikleri gibi her tür masraf o kira bedelinin içinde yeraldığından bizler tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla şirket kullanıcıları için bu ciddi bir konfor. Paralarını bu vesileyle arabaya bağlamamış oluyorlar. Araçla ilgili bakım, tamir vs. gibi bir problem yaşandığında işleri aksamıyor. Operasyonel kiralamanın hem operasyonel hem de finansal avantajları var.”

Fevzi Türkay Oktay, “Amacımız ve temel planımız sektörün tüm Türkiye’ye hizmet vermesi. Dünyada ticari aracın operasyonel olarak kiralanamadığı tek ülke biziz. Bu konuda dernek olarak ciddi çalışmalarımız var. Çünkü bütün bu avantajları biz şu anda müşterilerimiz için sadece binek araçlarda sağlayabiliyoruz. Halbuki biliyoruz ki Türkiye’de ki şirketlerin büyük bir çoğunluğunun parklarında ticari araçlar da mevcut. Dolayısıyla bu avantajları, ticari araçlar için de müşterilerimize sağlamak istiyoruz” diye konuşuyor.



Multicar; “Rekabetçi fiyatlarla ayrıcalıklı hizmet”

Multicar, 2007’nin Kasım ayında şirketlerin araç ve filo kiralama ihtiyaçlarını karşılamak üzere Multinet çatısı altında kurulan uzun süreli araç ve filo kiralama faaliyeti gösteren bir filo kiralama şirketi. Mottosu, “Rekabetçi fiyatlarla ayrıcalıklı hizmet” olan Multicar, 5 bine yakın araçla ağırlıklı olarak banka ve finans kuruluşları, sağlık, perakende, enerji, telekomünikasyon sektörleri ile holdinglere hizmet sunuyor.

Multicar Yönetici Direktörü Bahadır Yalçın, araç ve filo kiralama hizmetlerinin firmalara; finansal, operasyonel, verimlilik, vergi ve zaman gibi avantajlar sunduğunu söylüyor: “Finansal Avantaj; şirketlerin sermayelerini, iç ve dış finansman kaynaklarını düzenlemede ve etkin kullanmada, araç kiralamanın satın almaya göre avantajını ortaya koyuyor. Aracın sahip olunduğu andan itibaren değer kaybeden bir mal varlığı olduğunu gözönünde bulundurursak, şirketler için araç satın almak, faaliyet dışı bir ölü yatırımdır. Kiralama modeliyle çalışan şirketler, araç bakımı gibi maliyetlerle uğraşmıyor ve zamandan kazanıyor. Operasyonel Avantaj; otomobilinizin denetim pulu, trafik sigortası, kasko, muayene ve vergi işlemlerini takip ederek zaman kazandırıyor. Verimlilik Avantajı; şirketlerin araç sahibi olduklarında, araçla ilgili yönetmeleri gereken işlemlerle personel istihdam etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Otomobilinizin ikinci el satış formaliteleriyle uğraşmıyorsunuz. Vergi Avantajı; kiralama modeline geçen şirketlerin, bir takım vergi istisnalarından faydalanmalarını sağlıyor. Zaman Avantajı; kiralama modelindeki yedek araç hizmetinin şirketlere getirdiği bir avantaj. Kiralama yerine satın alınan araçlarda, herhangi bir arıza veya kaza durumunda, o araç serviste kalacağı gün kadar kullanılamayacağından, ciddi bir nakdi ve zaman maliyeti ortaya çıkıyor. Otomobilinizin kaza yapması, arızalanması, serviste kalması gibi durumlarda iş kaybı yaşamaz, ikame otomobilinizle işlerinize devam edebilirsiniz.”

Bahadır Yalçın, sektörün her yıl ortalama yüzde 20 büyüyerek, GSMH bazında Türkiye’nin makro ekonomik büyümesinin hep çok üstünde bir büyüme gerçekleştirdiğini açıklıyor: “Multicar olarak 2014’ü bir önceki yıla göre, aktif büyüklük, filo büyüklüğü ve ciro bazında yüzde 51 oranında bir büyümeyle kapattık. Kiralama sektörünün penetrasyon oranının henüz yüzde 10 civarında olması bizler ve sektör için büyüme yönünde oldukça güçlü sinyaller ve umut veriyor.”

Sektörün aslen ekonomik krizlerden pozitif yönde etkilendiğini hatırlatan Yalçın, “2015’in hem Multicar hem de sektörün büyümesi açısından pozitif geçeceğini söyleyebiliriz. Kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak isteyen şirketler, yatırımlarını ana faaliyet konularına aktaracağından, kiralama bazlı modeller önplana çıkacak ve filo kiralama sektörü de bu akımdan olumlu bir biçimde faydalanacaktır. Bu sebeple Multicar olarak, müşteri çeşitliliğimizi artırmak için KOBİ’lere açılıyor ve onların kaynaklarını daha iyi kullanmasını teşvik eden modeller sunuyoruz. Araç ile ilgili operasyonlarını da bizlere bırakmaları gerektiği yönünde KOBİ’lere yönelik iletişim ve pazarlama çalışmaları yapmaya başladık. Ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmelerini hedeflediğimiz bu yöntemle de KOBİ’lere değerli bir hizmet vereceğimize inanıyoruz” diye konuşuyor.

“Multicar’ı sektördeki diğer şirketlerden ayıran en büyük özelliği hızıdır” açıklamasını yapan Yalçın, “Müşterilerimizin iş akışlarını bozmadan ve onlara hissettirmeden hizmet sunmaktayız. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, herhangi bir ihtiyaç anında Multicar en hızlı aksiyon alan ve olaya çözüm getiren bir kuruluştur” diyor. 6 büyükşehirde o ilin plaka numarasına göre araç tescil edip müşterilere kiralama yaptıklarını kaydeden Yalçın, bu hizmeti sektörde veren tek firma olduklarının altını çiziyor: “Bu uygulamamızla, müşterilerimiz özdeşleştikleri şehirlerine yabancılaşmadan, aidiyet duygularını eksiltmeden bizim hizmetimizi alabilmekte. Bu uygulama aynı zamanda, müşterilerin kiralama motivasyonunu da artırıcı bir faktör. Multicar’ın 3’ü birarada adıyla sunduğu ürün ve hizmet paketi de mevcut. Aracın vazgeçilmezi olan ‘yakıt’ konusunda cazip avantaj ve indirimler sağlıyoruz. Multinet’in, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden birinin Türkiye’deki en büyük distribütörü olması, bu ürünümüzü müşterilerimize sunmada büyük kolaylık ve imkan sağlıyor. Paketin son unsuru olan ‘araç takip sistemi’ ile de şirketlerin iş verimliklerini artırmalarına ve araçlarının kontrollerini rahat yapabilmelerine olanak sağlamış bulunuyoruz.”

Bahadır Yalçın, Multicar’da minimum adet uygulaması bulunmadığından sözediyor: “1 araçtan başlayıp sınırsız sayıda araca kadar kiralama yapabilmekteyiz. Özellikle KOBİ’lerin ilgili alanımızda olduğunu söylemek gerekirse 1 araç isteyen firmalar da bizim için çok değer arz etmektedir.Tüm avantajları gözönünde bulundurursak, kiralamanın kısa ya da uzun vadede kesinlikle çok avantajlı olduğunu söylemeliyiz.”



Karel: “Biz sizin için takipteyiz”

Bir tür makineler arası iletişim (M2M) uygulaması olan araç takip çözümleri, sanayi, filo yönetimi, tarım, sağlık, ilaç, ulaşım ve enerji gibi sektörlerde iş süreçlerinin daha verimli hale gelmesini ve etkin maliyet tasarrufunu sağlıyor. Mobil şebekeler üzerinden birbirleriyle iletişim halinde olan cihazların kullanımıyla oluşturulan M2M çözümleri sayesinde, uzaktan izleme, ölçüm, kontrol yeteneklerine sahip inovatif ve katma değer yaratan başka uygulamaların da geliştirilmesi mümkün hale geliyor. Bir M2M çözümü olan ve her yerde izleme ve denetleme yoluyla araçların sayısal bir harita üzerinde takibini ve raporlamasını sağlayan Araç Takip Sistemleri, kurumlara operasyonel verimlilik artışı, yönetim kolaylığı, esneklik gibi faydalar sağlarken giderlerde düşüşe ve hizmet kalitesinde artışa imkan tanıyor. Bakım maliyetleri ve işletme giderlerinde tasarruf sağlayan bu çözüm, aynı zamanda üretim artışı ile ekonomiye büyük ölçüde katkı da sunuyor.



İhtiyaca göre farklılaşan özel çözümler

Karel Pazarlama Direktörü Nurşen Yıldırım, “Karel olarak mobil dünyadaki gelişmeleri ve müşteri beklentilerini analiz ederek faaliyetlerimize yön veriyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak, onları her zaman ve her yerden daha erişilebilir kılacak ve zorlaşan rekabet koşullarına karşı direnç kazandıracak mobil çözüm ve uygulamaları onlarla buluşturuyoruz” diyor. Araç Takip Sistemleri ve makineler arası iletişim (M2M) çözümleri konusunda operatör işbirlikleri ve proje bazlı çalışmalar yoluyla müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunduklarını belirten Yıldırım, her sektörün ve o sektördeki her bir firmanın kendine özgü ihtiyaç ve talepleri bulunduğunu belirtiyor: “Sahip olduğumuz teknolojik yetkinlik, birikim ve yetişmiş işgücü ile sektörlerin farklılaşan ihtiyaçlarını analiz ederek bu talepleri karşılamak için onlara özel olarak tasarlanmış çözümler üretiyoruz.”



Takipte kalın, tasarruf edin!

Standart çözüm olarak sundukları Araç Takip Sistemleri ile filolardaki araçların tercih edeceği güzergahların, müşterilere sunulan trafik yoğunluğu verilerine göre değerlendirildiğini, önce güvenlik sonra da zaman açısından en tercih edilebilir güzergaha göre planlama yapıldığını anlatan Yıldırım, böylelikle hedef noktasına en güvenli, en hızlı yoldan ulaşan filonun verimi artarken araç yakıt giderlerinde tasarruf sağlandığını ifade ediyor: “Güvenli araç kullanım alışkanlığı, hız limitlerine uyum, kaza oranlarında ciddi azalış, araç ve sürücü performanslarında artış sistemin kazanımları arasında yeralıyor.”



Hangi sektörlerde kullanılabilir?

Araç Takip Sistemi sayesinde;

- Taşımacılık sektöründe araç ve filolara ait rotalar ve taşınan malzemenin uygun şartlarda nakledilip nakledilmediğinin takip ve tespiti yapılabiliyor.

- Fabrikalarda, stokların tutulması, üretim bantlarının çalıştırılması ve raporların alınması kolaylaşıyor.

- Sağlık sektöründe, özellikle ciddi sağlık sorunları nedeniyle takip edilmesi gereken hastalardan ölçümleri alınabiliyor.

- Tarım ve hayvancılıkta; hava, nem, basınç gibi anlık değişim gösteren durumların analizleri yapılarak üretim verimliliği sağlanıyor.

- Savunma sanayinde uzaktan yönetilebilen silahlar kullanılabiliyor.;

- İnsanların fiziksel olarak içinde bulunmaması gereken deneylerin, testlerin yapılabilmesinde Araç Takip Sistemi çok önemli katkılar sunuyor.

- Akıllı binalar, akıllı şehirler, belediye uygulamaları, trafik, reklam, perakende ve finans Araç Takip Sistemi’nin kullanıldığı diğer alanlar arasında yeralıyor.



Birlikte büyümenin formülü; Borlease

Borlease müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, uygun maliyetli, esnek filo yönetim hizmetleriyle her koşulda yüzde 100 müşteri memnuniyeti sağlıyor. Çevreye, yasalara, toplumsal ve etik değerlere saygılı firma, sosyal sorumluluk bilincine sahip şirket değerleriyle operasyonel kiralamada lider şirketler arasında olmayı hedefliyor.

Borlease Otomotiv A.Ş., yatırım ve finansman şirketi olan Denge Holding ortaklığı ile 2013 yılında kuruldu. 2014’ün Haziran ayında şirketin yüzde 100’ünü Borlease Genel Müdürü Özgür Cem Hancan satın aldı. Özgür Cem Hancan, 80 müşteriye hizmet veren Borlease’in yenilikçi ve yaratıcı fikirlere açık, gelişimi destekleyen bir yol izlediğini belirterek, operasyonel kiralamanın yanında günlük şoför hizmeti, günlük araç kiralama ve aksesuar hizmetleri verdiklerini söylüyor. Hancan, kurumlar ve kişilere verdikleri söz ve taahhütleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirerek dürüst ve itibarlı bir yol izlediklerini, yasalar ve etik ilkelere bağlı olduklarını vurguluyor.

“Büyümenin yolu KOBİ’lere ayak uydurmaktan geçiyor”: Özgür Cem Hancan, filo kiralamanın büyümeye açık ve dinamik bir sektör olduğunu aktarıyor: “Türkiye’nin taşıt büyüklüğü 13 milyonu binek araç olmak üzere 20 milyona ulaştı, toplam araç parkı büyüklüğü ise 230 bin civarında. Ciddi bir büyüme potansiyeline sahip sektör her yıl yüzde 10 büyüyor.”

“KOBİ’lerin ihtiyaçlarını iyi anlamak işin özü” diyen Hancan, organik büyümeyi öngördüklerinden sözediyor: “ Belli bir müşteri portföyü oluşturduk, müşterilerimizi kaybetmemeyi önemsiyoruz. 2014 yılında yüzde 50 büyüme sağladık. Araç parkımızda 700 araç mevcut. 2015’te uzun dönem kiralamada bu rakamı 1000’e çıkarmayı ve yüzde 50 büyümeyi hedefliyoruz. KOBİ’ler filo kiralama şirketlerinden daha iyi hizmetler almaya ihtiyaç duyuyor. KOBİ’ler artık bir iş yapmak yerine daha neler yapabilirimi düşünmeye başladılar. Filo kiralama şirketi olarak KOBİ’lerin ihtiyaçlarına cevap verebilmeliyiz. Biz cezai yaptırımları mümkün olduğunca ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizle uzun vadeli çalışmaya özen gösteriyoruz.”

Özgür Cem Hancan, KOBİ’lere sağladıkları avantajlardan sözediyor: “36 aylık bir sözleşme yapıp 12. ayında veya 15. ayında arabayı değiştirme özgürlüğü KOBİ’ler için çok büyük avantaj. Bir binek araba kiralamış olan KOBİ, 36 aylık bir sözleşme yaparak arabayı kullanabiliyor. Fakat 1 yıl sonra işlerindeki bir takım değişiklikler KOBİ’nin elini kolunu bağlıyor. KOBİ aracı 1 yıl kullandığı için sözleşmeden doğacak cezaları ortadan kaldırıyoruz. Bunu yaparken de KOBİ ile konuşmamız, anlamamız ve onların da bizi anlaması lazım.”

Müşteri memnuniyeti ve hizmet: Özgür Cem Hancan, sektördeki sıkıntılara da değiniyor: “Bugün dünyada operasyonel leasing, belirli kurallarla yapılıyor. Fakat Türkiye’de operasyonel leasing kurallar silsilesi içerisinde değil. Bugün herkes filo kiralama yapmaya başlıyor. Bunun için belli bir know-how olması lazım. Bu iş, bir arabayı satın alıp, bir arabayı kiralama işi değil. İşimiz, bir bütün olmak üzere verdiğiniz operasyonel hizmetlerle, finansal argümanlarla, fiyat analizleriyle yapılıyor. Müşteriye değer katarak bir hizmet vermek çok önemli. Bu da bir takım kurallar çerçevesinde olmalı. Bugün herkesin kural tanımadan bu işi yapabiliyor olması çok yanlış. Müşteriler sizin verdiğiniz hizmet kalitesinden memnun olmasalar, sizinle bir süre sonra çalışmıyorlar. Önemli olan ilk gün beraber yola çıktığınız müşterileri sonuna kadar taşıyabilmektir. Kendinizi gerçekten iyi tanıtıp, iyi bir şekilde hizmeti veriyorsanız o zaman zaten iş büyüyor. İşi büyütürken bankacılık standartları çerçevesinde finansmanınızı da iyi oluşturmanız lazım. Geleceği satın almamak, bugünü çok iyi planlamak lazım.”

Özgür Cem Hancan’ın KOBİ’lere mesajı ise şöyle: “İsteriz ki kur paritesi dengesiz olmasın, piyasa büyüsün, Türkiye’de üretim artsın, KOBİ’ler daha güçlensin, birlikte büyüyelim. Kurda dalgalı bir seviye varsa kimse için iyi olmaz. KOBİ’lerle aynı dile sahibiz. Bu KOBİ’ler için çok önemli. Onlara zaman, hizmet ve ciddi destekler sağlıyoruz. Biz onların hayatını kolaylaştırmak için varız. Bu işi gerçekten geleceğe yönelik yapan firmaların yüzde 90’ı yabancı. Bu sektörde bu kadar yabancı varken tamamen Türk sermayeli bir şirket olarak rakiplerimle bu sektörle olmaktan gurur duyuyorum.”



LeasePlan’dan özel kampanyalar

Hollanda’da 1963 yılında kurulan ve 50 yılı aşkın deneyimiyle dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden olan LeasePlan, 6 bin 800 çalışanıyla 5 kıtada, 32 ülkede 1 milyon 420 bin adetlik dev bir araç filosunu yönetiyor.

Türkiye’de 2007 yılında başladığı faaliyetlerini sürdüren marka, uzman kadrosuyla yerli ve uluslararası, büyük ve küçük ölçekli firmalara operasyonel filo kiralama hizmeti veriyor. KonforPlan, HazırPlan, Açık Hesaplama gibi ürünlerin yanısıra Yakıt Yönetimi, OGS/HGS Yönetimi, Filo Raporlama, Araç Ekspertizi gibi ilkleri sunan bir şirket olarak sektöre öncülük ediyor. Ayrıca sektörde yine bir ilke imza atarak online operasyonel kiralama hizmeti veren www.tiklakirala.com’u hizmete sunan LeasePlan, şirketlerin farklı marka ve model araçlar için tercih ettikleri süre ve kilometrelerde 7/24 araç teklifi hazırlayabilmelerine imkan sağlıyor. Sitede hemen teslim kampanyalı araçların yanısıra birçok farklı marka ve model için kiralama teklifi alabilmek mümkün. Her gün güncellenen fiyatlarıyla dinamik bir sistem olan Tıkla Kirala, üyelerine özel sürpriz indirimler ve fırsatlar sunuyor.



Daimler’den İstanbul’da yeni IT Hizmetleri Merkezi

Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler, Global IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi “bilgi teknolojileri üssü” olarak konumladı. Daimler, Mercedes-Benz Türk bünyesinde kurulan “IT Hizmetleri Merkezi”nin yeni binasını hizmete açtı. 2016 yılı sonuna kadar 13 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapılması planlanan Merkez’in açılış toplantısı, Daimler AG Bilgi Teknolojileri Başkanı Dr. Micheal Gorriz, SAP Hizmetleri Direktörü Dr. Guido Vielsack, SAP &Sistem Yaygınlaştırma Servis Dağıtım Merkezi Türkiye Bölüm Müdürü Stefan Rosenwald, Mercedes-Benz Türk A.Ş. Direktörler Kurulu Başkanı Rainer Genes ve İnsan Kaynakları Müdürü Salih Ertör’ün katılımıyla gerçekleşti.



Yeni Mitsubishi Outlander, yılın ikinci yarısında Türkiye’de

Mitsubishi Motors, güçlü, dinamik, gelişmiş yol performansını yepyeni bir iç donanım ile sunan Yeni Outlander’ı, Türkiye’de yılın ikinci yarısında satışa sunacak. Mitsubishi Motors’un New York Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıttığı Yeni Outlander, güçlü ve dinamik görünümü ve rafine sürüş deneyimiyle yeniden tasarlandı. Mitsubishi Motors’un üstün güvenlik standartlarını barındıran Yeni Mitsubishi Outlander, SUV segmentinde fark yaratmayı hedefliyor. Yeni Outlander, gelişmiş yol performansı, kullanım ve gaz tepkisi, iyileştirilmiş gürültü ve titreşim seviyesi ve sürüş performansı gibi işlevsel özelliklerinin yanısıra yenilenen cesur tasarımıyla da dikkat çekiyor. Gövde ve süspansiyon yapısı da geliştirilen Yeni Mitsubishi Outlander, daha sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor.



Jeep Compass alana Aygaz’dan ücretsiz LPG kiti kampanyası

Aygaz ve Tofaş işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyayla Jeep Compass alan tüketiciler, ücretsiz LPG kiti kazanma fırsatı elde ediyor. Jeep, LPG kiti monte edilen araçlarında Aygaz Otogaz’ın kullanılmasını tavsiye ediyor. Türkiye’de binek araçlar içinde en çok kullanılan yakıt konumunu yıllardır sürdüren otogaz, 81 ilde 10.000’in üzerinde istasyonda tüketicilere sunuluyor. 700 bini kadın sürücü olmak üzere 4 milyonu aşkın araçta otogaz kullanılan Türkiye, otogazlı araç sayısında dünyada lider konumda. TS EN 589 standardına uygun üretilen Aygaz Otogaz, geliştirilmiş formülünün motorda sağladığı verimli yanma ile yüksek performans sağlıyor. Otogaz, Türkiye’de ekonomik olması ile önplana çıkıyor.



Erdemir Grubu’ndan otomotivde stratejik adım!

2015 yılında 50. yılını kutlamaya hazırlanan Erdemir Grubu, Dünya Çelik Birliği’nin otomotiv grubu WorldAutoSteel’e üye oldu. Dünyanın saygın çelik araştırma şirketlerinden biri olan World Steel Dynamics’in (WSD) gerçekleştirdiği “Dünyanın En İyi Çelik Üreticileri” listesine Türkiye’den girmeyi başaran tek üretici olan Erdemir Grubu, bu stratejik adımıyla otomotivde ağırlığını arttırma yolunda önemli bir adım daha attı. ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, İsveç, Avusturya, Lüksemburg, Güney Kore, Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan gibi farklı ülkelerden önde gelen çelik üreticilerinin yeraldığı grubun üye sayısı, Türkiye’den Erdemir Grubu’nun katılmasıyla birlikte 20’ye ulaştı.



Doğuş Otomotiv Değer ve İlgi Merkezi iş ortağı olarak CCH’yi seçti

Tüm markalarının çağrı ve müşteri hizmetlerini Değer ve İlgi Merkezi (DİM) altında toplayan Doğuş Otomotiv, sürdürülebilir kalite ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren CCH’yi iş ortağı olarak seçti. Dünyanın ilk çağrı merkezi oteli Call Center Hotel (CCH), iş ortaklarına özel sunduğu hizmetlerle başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Doğuş Otomotiv Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Koray Bebekoğlu, “DİM’i ortalama bir çağrı merkezi altyapısının ötesinde, müşterileri tanıyan ve geçmiş deneyimlerini bilen, hızla çözüm üretebilen etkin bir kurumsal sistem olarak kurduk” dedi. Call Center Hotel CEO’su Tarkan Ersubaşı ise bu iş ortaklığının sektörün ihtiyacı olan kaliteli hizmet hedefi için örnek bir çalışma olduğunu kaydetti.



Zipcar, Otokoç Otomotiv ile Türkiye’de!

Araç paylaşım markası Zipcar, Otokoç Otomotiv işbirliği ile Türkiye’de faaliyete başladı. Lansmana Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici ve Zipcar Uluslararası Operasyonlar Başkanı Massimo Marsili katıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000’de kurulan ve öncüsü olduğu saatlik araç kiralama sistemiyle uzun yıllardır lider marka olan Zipcar, son 7 ay içinde Avrupa’daki 3. lansmanını İstanbul’da yaptı. İstanbullulara yaşadıkları, çalıştıkları ve seyahat etmek istedikleri bölgelere yakın araçları, yalın ve hayatın akışına uyumlu üyelik sistemiyle benzersiz bir kullanıcı deneyimi vaat eden Zipcar, böylece araç sahipliğine sürdürülebilir ve ekonomik bir alternatif sunmayı hedefliyor.



Yeni Ford Focus Türkiye’de

Yeni Ford Focus, Mayıs ayından itibaren 120 PS güç sunan 1.5 TDCI dizel motor ve 6 ileri vitesli PowerShift otomatik şanzıman üçlüsüne sahip versiyonu, Türkiye’de satışa sunulacak. Focus, Ford’un yeni tasarım diline uygun olan trapezoid ön ızgara ile yeni nesil ön far tasarımına, dörtgen formlu sis farlarına, kaslı motor kaputuna ve tampon tasarımına sahip. Yeni Focus’un ergonomik iç mekanı için yalın bir görünüm sağlanırken yeni siyah saten renkler ve krom detaylarla de şık ve modern bir görünüme sahip. Kokpit tasarımı dikkat çekiyor ve 8 inçlik yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran sayesinde araçla ilgili pek çok özellik kontrol edilebiliyor.



Yeni Renault Espace Euro NCAP’ten beş yıldız aldı

Yeni Renault Espace, bağımsız bir pasif güvenlik değerlendirme kuruluşu olan Euro NCAP’ten beş yıldız aldı. Bu skor, Ocak 2015’te yürürlüğe giren daha sıkı kriterlere rağmen elde edildi. Bu açıdan yeni Espace pasif güvenlik alanında Renault’nun sahip olduğu uzmanlığı gözler önüne seriyor. Yeni Renault Espace, Euro NCAP’ten beş yıldız alan 16. Renault modeli oldu. Yeni Renault Espace, aktif güvenliğe büyük katkı sağlayan çok çeşitli sürücü uyarısı ve yolcu koruma teknolojileri sayesinde güven veren bir sürüş performansı sunuyor.