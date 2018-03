B2B PAZARYERİ MODELİ; WEBNAK

Yükünü taşıtacak KOBİ’lerle yük taşıyan kamyoncular internette buluşuyor.

Webnak iş modeliyle KOBİ’ler uygun maliyetle hızlı, zahmetsiz ve güvenilir şekilde nakliye hizmeti bulabiliyor.

Aslanoba Grubu, 2014 Ağustos ayında başlattığı Webnak projesi ile yükünü taşıtmak isteyen şirketler (genelde KOBİ’ler) ile yük taşıyan kamyoncu esnafını, internet ortamında biraraya getiriyor. Proje bir B2B pazaryeri modeli.

Webnak sayesinde, üye şirketler daha uygun maliyetle hızlı, zahmetsiz ve güvenilir şekilde nakliye hizmeti bulabilirken üye kamyoncular ise daha çok sayıda, hızlı ve kolay şekilde yeni nakliye işleri bulabiliyor. Webnak’a şirketlerin ve kamyoncuların üye olmaları gerekiyor. Üyelik tamamen ücretsiz.

İşleyiş kısaca şöyle: Üye şirket, Webnak web sitesinde gerekli bilgileri doldurarak, her taşıma işi için bir ihale açıyor. Açılan bu ihaleler,Türkiye’nin her yerindeki üye kamyoncuların akıllı cep telefonuna indirdiği Webnak mobil uygulamasında anında görülüyor. Bu kısa süreli ihalelere (genelde aynı gün sonlanıyor) kamyoncu üyeler hemen tekliflerini verebiliyor. Gelen teklifleri, yine Webnak web sitesi üzerinden değerlendiren şirket, en uygun teklifi bir tıkla seçiyor. Kendi teklifinin seçildiği bilgisini, Webnak mobil uygulaması üzerinden alan kamyoncu, kazandığı ihalenin şartlarını tekrar gözden geçirip son onayını bir tıkla veriyor. Daha sonra Webnak sistemi, kamyoncuyu, yükün teslim alınacağı şirket adresine yönlendiriyor. Şirket, yükü teslim ettikten sonra da kamyoncunun akıllı cep telefonundaki GPS özelliği sayesinde yükünün nerede olduğunu, Webnak web sitesindeki dijital harita üzerinden takip edebiliyor. Tüm bu dijital süreçler, Webnak web sitesi ve Webnak mobil uygulaması üzerinden yürüyor. Kimsenin yüzyüze görüşmesine veya telefonla konuşmasına gerek kalmıyor.

Webnak ekibi, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Adana, Bursa ve İzmir olmak üzere tüm Türkiye’de 5 bölgede 20 kişilik saha ekibi ve genel müdürlükte sadece bu iş birimi için çalışan 7 kişi ile birlikte toplamda 27 kişiden oluşuyor.

Webnak, tanıtım döneminde olduğu için henüz hizmet bedeli komisyonu talep etmiyor. Dönem sonunda sadece üye şirketlerden ve başarılı sonuçlanmış ihalelerden, yani sadece yük taşıma gerçekleştiğinde, hizmet bedeli komisyonu alacak. Kamyonculardan ise hiçbir isim altında komisyon alınmayacak.

Webnak, öncelikle KOBİ’leri hedefliyor: Webnak’ın kullanımı kolay. Firmalar herhangi bir yük ilanı (sistemde “ihale” olarak geçiyor) girmeden önce sitedeki harita yardımıyla etrafındaki Webnak kamyonlarını görebiliyor. Hatta doğrudan yük alanları arayıp anlaşma yoluna da gidebiliyor. İsterlerse yüklerine ve araç taleplerine dair asgari bilgileri ihale formuna girmeleri ve tek adımda ihale açmaları da çok kolay. İhale sonrası ise teklifi veren yük alanları haritada görüp verilen teklife göre arayıp pazarlık yapabiliyor. Her şey tamamen şeffaf.

Webnak sistemi, kamyoncular açısından da kullanımı kolay. Örneğin; açılan bir ihalenin yük bilgisiyle kamyoncunun sistemde kayıtlı aracının uyumuna bakarak, ihaleleri her kamyoncu için farklı renklerde gösterebiliyor. Kamyoncu Webnak mobil uygulamasına baktığında, yeşil renkli ihalenin aracı ile tam uyumlu olduğunu hemen görebiliyor. Sonrasında ihale detaylarına bakarak tek bir ekranda teklif verip yük verenden haber bekliyor.

Ana artel karayolları üzerinde bugün itibarıyla İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Bursa, İzmir ve Adana olmak üzere 5 farklı bölgede Webnak Hizmet Noktaları bulunuyor. İş geliştikçe, yine lojistiğin yoğun olduğu bölgeler öncelenerek başka noktalar da açılacak.

Webnak.com.tr sitesinin açılış sayfasında, sistemin faydalarını anlatan bir tanıtım filmi mevcut. Sitenin diğer sayfalarında da sistemi açıklayan veya sık sorulan soruları cevaplayan anlatımlar bulunuyor. Ayrıca, 444 65 59 nolu Mutlu Müşteri Hattı’nda çalışanlar da gelebilecek tüm sorulara cevap verebilecek yetkinlikte.

Kamyoncunun Webnak pazaryerine girebilmesinin belli kuralları var. Başvuran bir Webnak adayı kamyoncu gerekli ön kontrollerden geçtikten ve Webnak eğitimlerini tamamladıktan sonra aktif üye olabiliyor. Webnak’a üye olmak isteyen kamyoncular için; Belgeler, Araç Uygunluğu ve Referanslar olmak üzere üç aşamalı kontrol süreçleri var.

Webnak’ın 5 yıl içinde hedefi; yüzde 5 pazar payına ulaşarak, her başarılı taşımadan ortalama 30 TL hizmet bedeliyle yılda 90 milyon TL hizmet gelirine sahip olmak. Ayrıca Webnak sistem verimliliği sayesinde gereksiz diğer maliyetleri elimine edebiliyor ve serbest rekabet ortamı yaratarak navlun bedellerini düşürebiliyor.