BAGİAD’ın III. Olağan Genel Kurulu;

AB yolunda tökezleme yok!





Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği (BAGİAD) Başkanı Bahri Küpeli, 3. Olağan Kongre’de güven tazeleyerek yeniden üç yıllığına BAGİAD Başkanı seçildi. Bahri Küpeli, Türkiye’nin AB yolunda atması gereken önemli adımların yanısıra giderek artan işsizliğin ve gelir dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.



Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği’nin (BAGİAD) 3. Olağan Genel Kurulu, OSTİM Atisan Sanayi Sitesi İdare Binası Ata Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda derneğe 9 üye katılımı gerçekleştirilerek, yeni üyelere katılım belgeleri takdim edildi. Toplantıya AK Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, Yenimahalle Belediye Meclisi Başkan Vekili İbrahim Aksöz, MHP, AK Parti ve CHP’den il ve Yenimahalle ilçe yöneticileri, SİAD Başkanları ile çok sayıda işadamı katıldı.

Genel kurulun açılışında konuşan BAGİAD Başkanı Bahri Küpeli, 2012 ve 2013 yılının ilk çeyreğinin ekonomik olarak önceki yıllara nazaran zorlu geçtiğini, kendisinin de bu dönemde görevini başarıyla yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Küpeli, Türkiye’de resmi verilere göre her 100 kişiden 15’inin işsiz olduğunu, işsizlik ve reel sektörün yaşadığı finans sorunları ayrı ayrı ele alındığında Türkiye’nin sorunlarından hangi politikalarla çıkılacağının belli olmadığını söyledi. Küpeli,“Türkiye’de üretenin ve girişimcinin sahibi yok. Türkiye çelişkiler ülkesi olarak hızla sonu belli olmayan bir yere doğru yol almaktadır. Güvenlik, işsizlik, yoksulluk ve açlıkla mücadele yerine günü kurtarma politikaları geçmişte de bu ülkeye zarar verdi” dedi.

Son zamanlarda Orta Doğu’da sıcak geçen çatışma ortamının Türkiye’ye sıçramaması için hükümet edenlerin ellerinden geleni yapmasını isteyen Küpeli, “Adalet, yoksulluk ve işsizlik ülkemizin giderek kangrenleşen sorunları olarak önümüzde durmaktadır. Sorunları çözmeden yapılacak tüm güzel gelişmeler sonuç vermeyecektir”diye konuştu. Reel sektörün yaşadığı finans sorunlarına dikkat çeken Küpeli, şunları dile getirdi: “Bankaların yüksek karlar elde ederek sürdürdükleri yaşamları, KOBİ’lerin giderek içinden çıkılmaz bir sürece doğru gittiği de görülmesi gereken bir gerçektir.”



Yenilenebilir enerji için çalışmalar

BAGİAD’ın KOBİ’lerin ve girişimcilerin seslerini kamuoyuna duyurmada 2006 yılı ortalarında yeni bir sivil toplum gücü olarak kurulduğunu anımsatan Küpeli, bu nedenle de yapılacak ne varsa onun gereğini yaparak çalıştıklarını vurguladı. Küpeli, BAGİAD’ın Temiz Enerji’nin daha çok kullanımı konusunda yaptığı çalışmaların süratle meyve verdiğini, bunun için de iki yıldan bu yana sürdürdükleri “Türkiye Temiz Enerji Projelerine Finansman Destekleri” toplantılarına Anadolu’da ve Ankara’da hız kesmeden devam ettiklerini anlattı. Bahri Küpeli, önceki dönemlerde olduğu gibi sosyal politikalarını devam ettireceklerini, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında çağdaş standartları yakalamak adına her türlü gayretin içinde olacaklarını ve AB çalışmalarında toplumu bilgilendirici faaliyetlerini hız kesmeden sürdüreceklerini kaydetti.

BAGİAD Üçüncü Olağan Genel Kurulu’nda seçimlere tek listeyle gidildi. Genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçilen ve teşekkür konuşması yapan Bahri Küpeli, “Daha yapacak çok işimiz var. BAGİAD KOBİ’lerin ve girişimcilerin güçlenen markası ve ismi olarak yeniden yola çıktı. Hayat, üçüncü olağan kongremizin ardından yeniden başlıyor” dedi. Küpeli, üreten, hizmet eden ve girişimcilik adına çalışan iş insanlarının gür sesi, yeni gücü olarak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Daha sonra yapılan seçimlerde önümüzdeki üç yıl için BAGİAD’ın Yönetim, Denetim, Onur ve Danışma Kurulu ile federasyon üst kurul delegelikleri için seçimler yapıldı. Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği (BAGİAD) Başkanı Bahri Küpeli, 3. Olağan Kongre’de güven tazeleyerek yeniden üç yıllığına BAGİAD Başkanı seçildi. Bahri Küpeli, Türkiye’nin AB yolunda atması gereken önemli adımların yanısıra giderek artan işsizliğin ve gelir dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.



BAGİAD Yönetim Kurulu

- Bahri Küpeli

- Mahir Çelebioğlu

- Şemsettin Dermez

- İlke Çakar

- Nuri Muhammet Yaman

- A.Cengiz Baysal

- Murat Yetimoğlu

- Başar Okçuoğlu

- Emre Aydın



BAGİAD Denetim Kurulu

- Halil Coşkun Beyoğlu

- M. Nevzat Ekel Hüseyin Doğan



BAGİAD Danışma Kurulu

- Avukat Ünsal Toker

- Avukat Hacı Ali Bulut

- İbrahim Aksöz

- Naki Demir

- Haluk Karaman

- Erhan Ulugöl

- İsmail Özdemir

- İrfan Baykurt

- Mahir Çelebioğlu

- Umut Tolga Aktepe

- Nuh Çelik

- Haluk Karaman

- Ali Cemal Metin



BAGİAD Onur Kurulu

- Yaşar Özelge

- Prof.Dr. Avukat Metin Feyzioğlu

- İbrahim Aksöz

- Giray Balcı

- Fatih Çetinkaya

- Haluk Akdağ

- Haluk Karaman

- Nevzat Ceylan

- Ali Coşkun

- Fikret Cengiz



İÇASİFED Üst Kurul Delegeleri

- Şerafedtin Terzi

- Bilge Hakan Açıl

- İbrahim Aksöz

- Naki Demir

- Tayfun Gögen

- Recep Yukarıkır



Avrupa Türk İş Adamları

Dernekleri Federasyonu

Üst Kurul Delegasyonu

- Halil Coşkun Beyoğlu

- Nuh Çelik

- Başar Okçuoğlu

- Ahmet Cengiz Baysal

- Ünsal Toker

- Şemsettin Dermez

- Nuri Muhammet Yaman

- Bahri Küpeli

- Mahir Çelebioğlu.