Bakan Faruk Çelik, Kocaeli’de STK’lar ve işadamlarıyla biraraya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen bir toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve işadamlarıyla biraraya geldi. Sosyal güvenlik ve iş hayatında yaptıkları reformları anlatan Çelik, konuşmasında kıdem tazminatıyla ilgili görüşlerini paylaştı, Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğundan sözetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) temsilcileri, işadamları, dernek başkanları, sendikalar, meslek örgütleri ve kentin idari yöneticileri ile Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen bir yemekte biraraya geldi. Toplantıya; Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli AK Parti Milletvekilleri Zeki Aygün ve İlyas Şeker, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sezer Komsuoğlu, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Mahmut Civelek, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOSYÖV Başkanı ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi (Kocaeli Alikahya OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Kocaeli Alikahya OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Hamit Velioğlu, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas OSB Başkanı Mehmet Yıldırım, Kocaeli Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer, GEPOSB Bölge Müdürü İrfan Ayar, TOSB Bölge Müdürü Fuat Günel, Kocaeli Dilovası OSB Bölge Müdürü Serap Türker, Organize Sanayi Bölgesi başkanları, bölge müdürleri ve temsilcileri, sanayi ve ticaret odası başkanları, işadamları, sendika ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Kocaeli Türkiye’nin yüz akı şehirlerinden biri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kocaeli’nin sanayi şehri ve Türkiye’nin yüz akı şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Türkiye’nin, ihracatının önemli bölümünü yaptığı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki yapısal ve siyasal sorunlarla ekonomideki durağanlığın ülke ekonomisine etkilerini anlattı. Jeopolitik ve cari açık sorununun Türkiye’yi etkilediğini belirten Çelik, “Potansiyelimiz bizim 5, 6, 7 ama bunun altında büyümeyi gerçekleştireceğimiz ortada. Bu büyüme, Çin ile Hindistan’ın altında. Amerika ve AB’nin çok üzerinde bir büyüme olarak, inşallah karşımıza çıkacak” dedi. Türkiye’de bütçe açığının çok düşük olduğunu aktaran Çelik, “AB’nin özelliği bütçe açığıdır. İkincisi, kamu açığımız çok düşük. Üçüncüsü ise bankacılık sistemimiz çok sağlam. Bankacılık sisteminde 12 yıllık dönemde hiçbir sorun yaşanmadı. En ufak bir sorunla ilgili sinyal olmadığını açıkça ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Çelik, Türkiye’nin bütün rakamlarıyla her alanda 3 katı büyüdüğünü ifade etti: “Özel sektör öncülüğünde bir kalkınmayı gerçekleştiriyoruz. 1200’ün üzerinde reform ve tedbir içeren bir program. Uzun vadeli baktığımız zaman Türkiye’nin istikbali parlak.”

Çözüm süreci: Çelik, çözüm sürecinden yana olduklarını, ülkeyi birlikte kuranların, huzurlu şekilde yaşamaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi. Bölgeler arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılması, yatırımların yoğunlaştırılması gerektiğini aktaran Çelik, bunun için de teşvik politikalarını devreye koyduklarını herkesin bildiğini söyledi. Birlik, beraberlik, kardeşlik vurgusu yapan Çelik, “Kocaelili neyse Şanlıurfalı o, Diyarbakırlı neyse Erzurumlu da o. Vatandaş, bizim vatandaşımız, insan bizim insanımız” dedi. Suriye’de yaşanan olaylarla ilgili bilgiler de aktaran Çelik, Türkiye’ye Suriye’den gelenlerin sayısının 2 milyon kişiyi bulduğunu söyledi. Bakan Çelik, yaşananlara rağmen çözüm sürecinin asla bitmeyeceğini, bu ülkede yaşayanların dini, dili, ırkının farklı olabileceğini, ancak herşeye rağmen kardeşçe yaşamaya devam edilmesi gerektiğini söyledi ve kardeşlik çağrısı yaptı.

Sosyal güvenlikte reform dönemi: Son 12 yıllık süreçte sosyal güvenlik alanında en önemli reformları yaptıklarını dile getiren Çelik, bu reformlarla norm ve standart birliği sağladıklarını anlattı. Çelik, sosyal güvenlikle ilgili reformların, sürdürülebilir olduğunu, bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başladıklarını kaydetti. Sağlıktan yararlanma koşullarını eşitlediklerini, sağlık karnelerini de çöpe atarak e-reçete sistemine geçildiğini aktaran Çelik, AB standartlarının üstüne çıkıldığını ifade etti: “Sürdürülebilir reformlarımızın meyvelerini almaya başladık. Milli gelirlerimizde bu reformlarla artış sağladık.’’ Eski rakamla 135 katrilyon lira memur maaşı, 130 katrilyon lira emekli maaşı, 59 katrilyon lira sağlık, 17.5 katrilyon lira ilaç ödemesi yaptıklarına dikkati çeken Çelik, bunlarda dalgalanma sözkonusu olduğunda, mali disiplini nasıl etkilediğini herkesin tahmin edebileceğini, onun için disiplinin önem taşıdığını söyledi.

Çelik, Türkiye’de emeklilik yaşının hayal edilen 60’ı bulamadığına işaret etti: “Emeklilik yaşı 49 şu anda. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok. Onun için biz bu reformu yaptık ama bu reformun belki gelecek dönemde daha da sağlamlaştırılması konusunda el atılması gereken bazı hususlar var.”

Çelik, yabancı yatırımcıların ilk önce ülkenin sosyal güvenlik sistemine baktığına değinerek, sosyal güvenlik sisteminin yatırım açısından önemli kalemlerden biri olduğuna dikkat çekti. Çelik, çalışma hayatıyla ilgili İş Kanunu gibi çok önemli bir kanunu Meclis’ten geçirdiklerini ve sendika kanunlarını yenilediklerini aktaran Çelik, “En önemlisi iş sağlığı ve güvenliği yasamız yoktu, bu yasayı Parlamento’dan geçirdik” dedi.

İŞKUR’dan işverene vasıflı işçi desteği: Artık patronların işçi aramasına gerek kalmadığını, ne vasıfta işçi istiyorsa İŞKUR vasıtasıyla bulabileceğini aktaran Çelik, bu sistemin kurulduğunu ve şu anda çok ciddi istihdam gerçekleştirildiğini dile getirdi: “Amacımız 2023’te Türkiye’de işsizliği yüzde 5’e çekmek. Taşeronlukla ilgili düzenleme Meclis’ten geçti. Artık kim taşeron, kim asıl işçi bu netleşti. Bundan sonra bunu karıştırmak mümkün değil artık. Bu karmaşık düğümü ortadan kaldırdık. Önümüzdeki dönemde de şu anki çalışanlarla ilgili düzenlemeyi yapıp buna bu şekilde nokta koymayı düşünüyoruz.”

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu geliyor: Çelik, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) devreye gireceğini açıkladı: “50 meslekte Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan sertifikası olmayan insanlar çalışamayacak.” MYK sertifikasının uluslararası geçerliliği olan bir sertifika olduğuna değinen Çelik, “O belgeyi alamayan düz amele olarak çalışacak. Bu MYK belgesi sistemi son derece önemli, ileride Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım sözkonusu olursa bu belge, orada istihdamınız için yeterli bir belgedir” dedi.

“Kıdem tazminatı sürdürülebilir olmaktan çıktı”: Çelik, kıdem tazminatının sürdürülebilir olmaktan çıktığını savunarak, emekliliğine bir ay varken fabrikası kapanan işçinin kıdem tazminatını bakanlıktan istediğini ancak böyle bir düzenlemenin varolmadığını söyledi. Çelik, 30 yıllık işçinin alın terinin heba edilmesine tahammül gösterilemeyeceğini ifade etti: “Önce buna işçi sendikaları, işverenler tahammül etmemeli. Nasıl her ay maaşını ödüyorsa, nasıl her ay sigorta primini yatırıyorsa bireysel hesabına kıdem tazminatı konulup, kendi hesabına ne kadar yatacaksa, onu aylık yatırmamız gerekiyor. Patron, iflas etse de işyeri kapansa da onun bireysel hesabında tazminatı güvence altına alınıyor. Bunu işçi-işveren çözmemiz gerekiyor. Bu konu önümüzde. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ‘Tarafları uzlaştır, getir, uzlaştırmadan gelme.’ Bu konu çözülmesi gereken bir konudur çünkü 13 milyon çalışanın yüzde 10’u kıdem tazminatından yararlanabiliyor. Bunun neresi sürdürülebilir?”

Kocaeli, Türkiye’nin üretim

ve imalat merkezi

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli’nin Türkiye’nin üretim ve imalat merkezi olduğunu söyledi. Güzeloğlu, Türkiye’nin toplam üretim gücünün çok önemli bir kısmını gerçekleştiren ve ülke adına 2023 hedeflerine çok büyük katkılar sunan üretim üssü Kocaeli’nin, 13 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölgesi, 3 Teknoparkı, özellikle imalat sanayisinin dönüşümünde Türkiye’nin yüksek katmadeğerli üretime dönüşme sürecinde, bilişim altyapısı ve Ar-Ge temelinde bu dönüşümün vizyonunu üstlenen çok önemli bir gelişim merkezi olduğunu ifade etti: “1.700.000 toplam nüfusa sahip Kocaeli’nin, aktif çalışan nüfusu yaklaşık 46 bin işyerinde, 535 bin kişidir. Bu il nüfusunun yaklaşık yüzde 33’nü kapsamaktadır ve emekli vatandaşlarımızı da katarsak il nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70’i Sosyal Güvenlik Kurumu Üyesi ve şüphesiz gözetimi altındadır.” Güzeloğlu, İş barışı ve sosyal güvenlik açısından Kocaeli’nin gayretinin takdire şayan olduğunu da ifade etti.

“İlimizi yaşanabilir duruma getirdik”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’de çalışma hayatı açısından bir sorun bulunmadığını söyledi. Karaosmanoğlu, “10 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Hükümetimiz’in öncülüğünde Türkiye’deki istikrarla birlikte ilimizi yaşanabilir bir duruma getirdik. Kocaeli’yi büyük ölçüde dönüştürdük. Türkiye’de bir bakıma sağlıklı belediyeciliğin öncülüğünü yapıyoruz. İşadamları, tüccarlarımız bizim belkemiğimizdir. Çalışmadan, üretmeden bir kentin kalkınması mümkün değil. Kocaeli’de sanayicilerimizin çevreye saygılarından dolayı minnet duyuyorum. Kentimizin temiz havasını, sağlığını ve güzel çevresini en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.