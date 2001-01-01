Barış’a akademik onur

Romanya'nın Köstence Denizcilik Üniversitesi...





Romanya'nın Köstence Denizcilik Üniversitesi, Akkan Suver'i komşular, ülkelerarası sosyal, ekonomik ve siyasi işbirliğine, sürdürülebilir barışa ve istikrara desteklerinden dolayı “Fahri Doktora-Honoris Causa” ile ödüllendirdi. Köstence Denizcilik Üniversitesi’nde düzenlenen ve yaklaşık 250 akademisyenin iştirakiyle gerçekleşen törende Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Füsun Aramaz da hazır bulundu.

Dr. Akkan Suver törende, 1934 yılında imzalanan ve bir barış projesi olan Balkan Paktı’nı anlattı; Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanmasıyla Balkanlar’da barışın ve istikrarın nasıl gerçekleştiğini hatırlattı. Suver, günümüzün kan-barut ve gözyaşı ile çerçevelenen dünyası ile o günü kıyasladı. Konuşmasında; Balkanlar'ın barışa hasret bir coğrafya olduğunu vurgulayan Suver özetle şunları söyledi: “Bu coğrafya; acılarla, savaşlarla içiçedir. 1930’lu yıllarda, bu bölgenin iki önemli dış politika adamı vardır. Romanya’da Prof. Nicolae Titulescu, Türkiye’de Dr. Tevfik Rüştü Aras. 1930 ve 1931 yılında Milletler Cemiyeti başkanlığına da seçilen Prof. Titulescu barış adamı olarak kabul gören bir şahsiyetti. Lozan Barış anlaşmasından gelen Dr. Aras da dünya diplomasisinde saygın bir yere sahipti. Türkiye’nin başında ise; yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin sahibi Kemal Atatürk vardı. Başbakan ise Lozan Barış Anlaşması’nın mimarı İsmet İnönü’ydü. Bu önemli devlet adamlarının varlığından sözettiğimiz 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde, Avrupa ve Amerika kıtası, ekonomik bir istikrarsızlık içindeydi. Bu istikrarsızlığa rağmen, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya ve Türkiye’nin yanyana gelerek Balkanlar’ı bir barış denizine dönüştürmeleri o günün şartlarına göre bir mucizeydi.”

Balkanlarda barış felsefesini gerçekleştiren Kemal Atatürk'ün “Yurtta Sulh-Cihanda Sulh” politikasını da anlatan Dr. Suver, şunları kaydetti: “Bizim burada anlatmak istediğimiz ana tema barışın önemidir. Balkanlar’a vaki olacak bir taarruzu veya istilayı savaştan yaklaşık on yıl önce sezen Kemal Atatürk'ün barış projesine Dr. Aras’ın, Titulescu’nun, Yevtiç’in ve Maksimos’un verdikleri ortak değer ve inançla çıktıkları yolda ulaştıkları başarı büyüktür, değerlidir. Zira Atatürk de, İnönü de, Aras da, Maksimos da, Yevtiç de, Titulescu da biliyorlardı ki birlik içinde yaşadıkları takdirde daha güvende ve daha istikrarda olacaklardı. 1933 yılının şartlarında gerçekleştirilen bu barış o günün şartlarına ve olanaklarına göre bugün çok önemlidir.”

Dr. Akkan Suver, 1934 yılına ait temin ettiği ve araştırmalarına konu olan orijinal Cumhuriyet, Son Posta, Milliyet, Apoyevmatini, Etnos, Universul ve Vreme gazetelerini arşivlerinde bulundurmaları arzusuyla Üniversite Rektörü Prof.Dr. Violeta Vale Ciucur’a teslim etti.

Dr. Akkan Suver daha önce de 2001 yılında Bakü Tefekkür Üniversitesi’nden Fahri Doktora, Kırgızistan Bişkek Devlet Üniversitesi’nden de 2010 yılında Fahri Profesörlük unvanı almıştı.